Darderi vince il derby con Pellegrino e vola in semifinale a Santiago: sfida a Baez (Video)

Sarà Luciano Darderi a rappresentare l’Italia nelle semifinali dell’ATP 250 di Santiago del Cile. La testa di serie numero 2 ha superato il connazionale Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-3 3-6 6-2, al termine di due ore di battaglia sulla terra battuta cilena.

Nel penultimo atto lo attende un altro ostacolo di spessore: l’argentino Sebastian Baez, numero 3 del seeding.

Primo set: Darderi dominante al servizio

Il primo parziale è stato a senso unico nei turni di battuta di Darderi. Il numero 2 del tabellone ha concesso appena quattro punti in cinque game di servizio, infilando addirittura 14 punti consecutivi tra il primo e il settimo gioco.

Tutta la pressione è ricaduta su Pellegrino, costretto a difendere continuamente il servizio: ha annullato una palla break nel secondo game, tre nel quarto e due nel sesto. Anche nell’ottavo gioco si è trovato sotto 15-40: dopo aver salvato la settima palla break complessiva, ha ceduto all’ottava. Darderi ha così servito per il set e chiuso 6-3 in 38 minuti.

Reazione Pellegrino nel secondo set

Il copione cambia nella seconda frazione. Darderi parte ancora forte e strappa subito il servizio, ma poi incappa in un passaggio a vuoto. Pellegrino ne approfitta con un parziale devastante di 16 punti a 4, infilando quattro giochi consecutivi e volando sul 4-1.

Il qualificato azzurro manca anche due set point in risposta nell’ottavo game, ma nel nono, al servizio, alla terza occasione totale chiude 6-3 dopo 40 minuti, riportando il match in equilibrio.

Terzo set: Darderi cambia marcia

Nel set decisivo è ancora Darderi a partire meglio. Con un parziale di 12 punti a 3 si prende subito il break nel secondo game e scappa sul 3-0. Pellegrino prova a restare agganciato fino al 2-4, ma perde progressivamente incisività in risposta.

Nel finale il numero 2 del seeding accelera definitivamente, vincendo gli ultimi sette punti consecutivi e piazzando un break a zero nell’ottavo gioco per chiudere 6-2 in 42 minuti.

Le chiavi del match

Le statistiche premiano Darderi:

89 punti vinti contro 74

7 ace

86% di punti conquistati con la prima di servizio (contro il 65% di Pellegrino)

Simile il numero dei vincenti (23-22 per Pellegrino), ma decisiva la differenza negli errori gratuiti: 48 per Pellegrino contro 19 di Darderi.

Nonostante la grande resistenza del qualificato, capace di annullare 9 delle 13 palle break concesse, alla distanza ha pesato la solidità al servizio e la maggiore continuità del numero 2 del tabellone.





Marco Rossi