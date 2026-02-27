Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Trevisan presente con il ranking protetto nelle quali di Indian Wells

Martina Trevisan nella foto
🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
3 DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
9 SHELTON, Ben 🇺🇸 USA
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
13 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
14 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
15 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
16 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
17 RUNE, Holger OUT 🇩🇰 DEN
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
20 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
21 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
22 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
23 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
24 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
25 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
26 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
27 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
28 MACHAC, Tomas OUT 🇨🇿 CZE
29 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
30 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
31 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
32 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
33 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
34 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
35 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
36 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
37 MUNAR, Jaume OUT 🇪🇸 ESP
38 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
39 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
40 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
41 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
44 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
45 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
46 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
47 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
48 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
49 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
50 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
51 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
52 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
53 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
54 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
55 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
56 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN
57 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
58 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
59 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
60 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
61 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO
62 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
63 OPELKA, Reilly 🇺🇸 USA
64 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
65 ARNALDI, Matteo 🇮🇹 ITA
66 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
67 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
68 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
69 KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 SRB
70 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
71 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
72 COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 BEL
73 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
74 BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 ITA
75 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
76 CAZAUX, Arthur 🇫🇷 FRA
77 MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 ESP
78 MISOLIC, Filip OUT 🇦🇹 AUT

📋 ALTERNATES

1 Halys, Quentin 🇫🇷 IN #79
2 Medjedovic, Hamad 🇷🇸 IN #80
3 Walton, Adam 🇦🇺 IN #81
4 Nava, Emilio 🇺🇸 IN #82
5 Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #83
6 Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 #84
7 Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 #85
8 Duckworth, James 🇦🇺 #86
9 Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #87
10 de Jong, Jesper 🇳🇱 #88

QUALIFICAZIONI

78 KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 USA
80 CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 ARG
81 NAVA, Emilio OUT 🇺🇸 USA
82 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER
83 DUCKWORTH, James 🇦🇺 AUS
84 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ
85 BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 ESP
87 FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 GBR
88 VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 AUS
89 GARIN, Cristian 🇨🇱 CHI
90 HANFMANN, Yannick 🇩🇪 GER
91 DJERE, Laslo 🇷🇸 SRB
92 TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 ARG
93 WALTON, Adam OUT 🇦🇺 AUS
95 KOPRIVA, Vit 🇨🇿 CZE
96 BUSE, Ignacio 🇵🇪 PER
97 NARDI, Luca 🇮🇹 ITA
98 SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 CZE
102 SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 AUS
103 BLOCKX, Alexander 🇧🇪 BEL
104 BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 ARG
105 CARRENO BUSTA, Pablo OUT 🇪🇸 ESP
108 MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 ITA
109 KYPSON, Patrick 🇺🇸 USA
110 SVAJDA, Zachary 🇺🇸 USA
111 THOMPSON, Jordan OUT 🇦🇺 AUS
112 MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 USA
113 HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 AUS
114 BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 CHI
115 MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 JPN
116 TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 TPE
117 GOFFIN, David 🇧🇪 BEL
119 O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 AUS
122 PRIZMIC, Dino 🇭🇷 CRO
123 LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 SRB
124 JODAR, Rafael 🇪🇸 ESP
126 VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 FRA
130 DAMM, Martin 🇺🇸 USA
131 BONZI, Benjamin 🇫🇷 FRA
132 RIEDI, Leandro PR 🇨🇭 SUI
133 HARRIS, Billy 🇬🇧 GBR
136 WONG, Coleman 🇭🇰 HKG
137 BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 GEO

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Sweeny, Dane 🇦🇺 IN #138
2 Holt, Brandon 🇺🇸 IN #140
3 Bu, Yunchaokete 🇨🇳 IN #141
4 Smith, Colton 🇺🇸 IN #142
5 Jarry, Nicolas 🇨🇱 #143
6 Shimabukuro, Sho 🇯🇵 #144
7 Pellegrino, Andrea 🇮🇹 #145
8 Echargui, Moez 🇹🇳 #146
9 Draxl, Liam 🇨🇦 #149
10 Klein, Lukas 🇸🇰 #150

🇮🇹 Italiani evidenziati (11)
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List aggiornata

🎾 WTA 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • DAL 1 MARZO • HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

SABALENKA, Aryna ⭐ 🇧🇾 BLR
SWIATEK, Iga ⭐ 🇵🇱 POL
RYBAKINA, Elena ⭐ 🇰🇿 KAZ
GAUFF, Coco ⭐ 🇺🇸 USA
PEGULA, Jessica 🇺🇸 USA
ANISIMOVA, Amanda 🇺🇸 USA
PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ITA
ANDREEVA, Mirra 🇷🇺 RUS
SVITOLINA, Elina 🇺🇦 UKR
MBOKO, Victoria 🇨🇦 CAN
ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺 RUS
BENCIC, Belinda 🇨🇭 SUI
MUCHOVA, Karolina 🇨🇿 CZE
NOSKOVA, Linda 🇨🇿 CZE
KEYS, Madison 🇺🇸 USA
OSAKA, Naomi 🇯🇵 JPN
TAUSON, Clara 🇩🇰 DEN
JOVIC, Iva 🇺🇸 USA
SAMSONOVA, Liudmila 🇷🇺 RUS
NAVARRO, Emma 🇺🇸 USA
SHNAIDER, Diana 🇷🇺 RUS
KOSTYUK, Marta 🇺🇦 UKR
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻 LAT
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦 CAN
ZHENG, Qinwen 🇨🇳 CHN
KALINSKAYA, Anna 🇷🇺 RUS
KENIN, Sofia 🇺🇸 USA
JOINT, Maya 🇦🇺 AUS
RADUCANU, Emma 🇬🇧 GBR
VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿 CZE
KESSLER, McCartney 🇺🇸 USA
WANG, Xinyu 🇨🇳 CHN
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴 ROU
CIRSTEA, Sorana 🇷🇴 ROU
BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 CZE
LINETTE, Magda 🇵🇱 POL
SINIAKOVA, Katerina 🇨🇿 CZE
LI, Ann 🇺🇸 USA
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 ESP
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦 UKR
VALENTOVA, Nikola 🇨🇿 CZE
EALA, Alexandra 🇵🇭 PHI
ARANGO, Maria Camila 🇨🇴 COL
TJEN, Janice 🇮🇩 INA
SIEGEMUND, Laura 🇩🇪 GER
SAKKARI, Maria 🇬🇷 GRE
STEARNS, Peyton 🇺🇸 USA
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 ITA
KREJCIKOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷 FRA
MARIA, Tatjana 🇩🇪 GER
KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸 USA
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸 USA
BUCSA, Cristina 🇪🇸 ESP
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
LYS, Eva 🇩🇪 GER
FRECH, Magdalena 🇵🇱 POL
KARTAL, Sonay 🇬🇧 GBR
KASATKINA, Daria 🇷🇺 RUS
SIERRA, Solana 🇦🇷 ARG
BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
BADOSA, Paula 🇪🇸 ESP
JONES, Francesca 🇬🇧 GBR
RUZIC, Antonia 🇭🇷 CRO
HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷 BRA
MARCINKO, Petra 🇭🇷 CRO
PUTINTSEVA, Yulia 🇰🇿 KAZ
MCNALLY, Caty 🇺🇸 USA
RUSE, Elena-Gabriela 🇷🇴 ROU
GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 FRA
TOMLJANOVIC, Ajla 🇦🇺 AUS
SELEKHMETOVA, Oksana 🇷🇺 RUS
SONMEZ, Zeynep 🇹🇷 TUR
WANG, Yafan PR 🇨🇳 CHN
WILLIAMS, Venus WC 🇺🇸 USA

❌ RITIRATE

Boisson, Lois 🇫🇷 • Kudermetova, Veronika 🇷🇺

QUALIFICAZIONI

PARKS, Alycia 🇺🇸 USA
OSORIO, Camila 🇨🇴 COL
WALTERT, Simona 🇨🇭 SUI
SRAMKOVA, Rebecca 🇸🇰 SVK
BOULTER, Katie 🇬🇧 GBR
ZHANG, Shuai 🇨🇳 CHN
DANILOVIC, Olga 🇷🇸 SRB
GOLUBIC, Viktorija 🇨🇭 SUI
GALFI, Dalma 🇭🇺 HUN
ZARAZUA, Renata 🇲🇽 MEX
RAKHIMOVA, Kamilla 🇷🇺 RUS
VOLYNETS, Katie 🇺🇸 USA
JUVAN, Kaja 🇸🇮 SLO
BIRRELL, Kimberly 🇦🇺 AUS
VEKIC, Donna 🇭🇷 CRO
SEMENISTAJA, Darja 🇱🇻 LAT
SUN, Lulu 🇳🇿 NZL
SEIDEL, Ella 🇩🇪 GER
STARODUBTSEVA, Yulia 🇺🇦 UKR
BARTUNKOVA, Nikola 🇨🇿 CZE
ZAKHAROVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
KRAUS, Sinja 🇦🇹 AUT
PARRY, Diane 🇫🇷 FRA
LAMENS, Suzan 🇳🇱 NED
GIBSON, Victoria 🇨🇦 CAN
MASAROVA, Rebeka 🇨🇭 SUI
SASNOVICH, Aliaksandra 🇧🇾 BLR
HUNTER, Whitney 🇺🇸 USA
TAGGER, Shavit 🇮🇱 ISR
TOWNSEND, Taylor 🇺🇸 USA
JEANJEAN, Leolia 🇫🇷 FRA
FRUHVIRTOVA, Linda 🇨🇿 CZE
JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria 🇦🇩 AND
YUAN, Yue 🇨🇳 CHN
DOLEHIDE, Caroline 🇺🇸 USA
GARLAND, Amber 🇺🇸 USA
INGLIS, Maddison 🇦🇺 AUS
TARARUDEE, Luksika 🇹🇭 THA
HON, Priscilla 🇦🇺 AUS
SAWANGKAEW, Mananchaya PR 🇹🇭 THA
BRENGLE, Madison PR 🇺🇸 USA
TREVISAN, Martina 🇮🇹 PR ITA

🎾 DOPPIO

SINIAKOVA / TOWNSEND 🇨🇿/🇺🇸
ERRANI / PAOLINI 🇮🇹 ITA/ITA
MERTENS / ZHANG 🇧🇪/🇨🇳
DANILINA / KRUNIC 🇰🇿/🇷🇸
DABROWSKI / STEFANI 🇨🇦/🇧🇷
MUHAMMAD / ROUTLIFFE 🇺🇸/🇳🇿
BUCSA / MELICHAR-MARTINEZ 🇪🇸/🇺🇸
PEREZ / SCHUURS 🇦🇺/🇳🇱
MIHALIKOVA / NICHOLLS 🇸🇰/🇬🇧
PANOVA / SIEGEMUND 🇷🇺/🇩🇪
HUNTER / JOINT 🇺🇸/🇦🇺
KICHENOK / KRAWCZYK 🇺🇦/🇺🇸
JURAK SCHREIBER / OLMOS 🇭🇷/🇲🇽
ALEXANDROVA / KENIN 🇷🇺/🇺🇸
KATO / STOLLAR 🇯🇵/🇭🇺
EIKERI / JIANG 🇳🇴/🇺🇸
HOZUMI / WU 🇯🇵/🇹🇼
YANG / XU 🇨🇳/🇨🇳
NOSKOVA / SHNAIDER 🇨🇿/🇷🇺
KREJCIKOVA / MCNALLY 🇨🇿/🇺🇸
KLEPAC / PITER 🇸🇮/🇵🇱
GUO / MLADENOVIC 🇨🇳/🇫🇷
NEEL / STEARNS 🇺🇸/🇺🇸
CHAN / TJEN 🇹🇼/🇮🇩
FERNANDEZ / WILLIAMS WC 🇨🇦/🇺🇸

🇮🇹 Italiane evidenziate (4)
PR Protected Ranking
WC Wild Card

⭐ Top Seeds
OUT Ritirata

WTA 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List completa

