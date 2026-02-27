Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters e WTA 1000 Indian Wells: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Trevisan presente con il ranking protetto nelle quali di Indian Wells
27/02/2026 11:48 Nessun commento
🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹
|ITA
|3
|DJOKOVIC, Novak
|🇷🇸 SRB
|4
|ZVEREV, Alexander
|🇩🇪 GER
|5
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|6
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 AUS
|7
|FRITZ, Taylor
|🇺🇸 USA
|8
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|9
|SHELTON, Ben
|🇺🇸 USA
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|11
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|12
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|13
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|14
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|15
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|16
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|17
|🇩🇰 DEN
|18
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|20
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|21
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|22
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 USA
|23
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|24
|TIEN, Learner
|🇺🇸 USA
|25
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|26
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|27
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|28
|🇨🇿 CZE
|29
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|30
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|31
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|32
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|33
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|34
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|35
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|36
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|37
|🇪🇸 ESP
|38
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|39
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|40
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|41
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 USA
|42
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|43
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|44
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|45
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|46
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|47
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|48
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|49
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 FRA
|50
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|51
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|52
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 POL
|53
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|54
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|55
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|56
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|56
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 CHN
|57
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 FRA
|58
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|59
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|60
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|61
|CILIC, Marin
|🇭🇷 CRO
|62
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|63
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 USA
|64
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|65
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|66
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|67
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|68
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 USA
|69
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 SRB
|70
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|71
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 USA
|72
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 BEL
|73
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|74
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|ITA
|75
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|76
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 FRA
|77
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 ESP
|78
|🇦🇹 AUT
📋 ALTERNATES
|1
|Halys, Quentin 🇫🇷 IN
|#79
|2
|Medjedovic, Hamad 🇷🇸 IN
|#80
|3
|Walton, Adam 🇦🇺 IN
|#81
|4
|Nava, Emilio 🇺🇸 IN
|#82
|5
|Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸
|#83
|6
|Struff, Jan-Lennard 🇩🇪
|#84
|7
|Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷
|#85
|8
|Duckworth, James 🇦🇺
|#86
|9
|Shevchenko, Alexander 🇰🇿
|#87
|10
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#88
QUALIFICAZIONI
|78
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 USA
|80
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 ARG
|81
|🇺🇸 USA
|82
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 GER
|83
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 AUS
|84
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|85
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 ESP
|87
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 GBR
|88
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 AUS
|89
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 CHI
|90
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 GER
|91
|DJERE, Laslo
|🇷🇸 SRB
|92
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 ARG
|93
|🇦🇺 AUS
|95
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 CZE
|96
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 PER
|97
|NARDI, Luca 🇮🇹
|ITA
|98
|SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 CZE
|102
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 AUS
|103
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 BEL
|104
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 ARG
|105
|🇪🇸 ESP
|108
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|ITA
|109
|KYPSON, Patrick
|🇺🇸 USA
|110
|SVAJDA, Zachary
|🇺🇸 USA
|111
|🇦🇺 AUS
|112
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 USA
|113
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 AUS
|114
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 CHI
|115
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 JPN
|116
|TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 TPE
|117
|GOFFIN, David
|🇧🇪 BEL
|119
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 AUS
|122
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 CRO
|123
|LAJOVIC, Dusan
|🇷🇸 SRB
|124
|JODAR, Rafael
|🇪🇸 ESP
|126
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 FRA
|130
|DAMM, Martin
|🇺🇸 USA
|131
|BONZI, Benjamin
|🇫🇷 FRA
|132
|RIEDI, Leandro PR
|🇨🇭 SUI
|133
|HARRIS, Billy
|🇬🇧 GBR
|136
|WONG, Coleman
|🇭🇰 HKG
|137
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 GEO
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Sweeny, Dane 🇦🇺 IN
|#138
|2
|Holt, Brandon 🇺🇸 IN
|#140
|3
|Bu, Yunchaokete 🇨🇳 IN
|#141
|4
|Smith, Colton 🇺🇸 IN
|#142
|5
|Jarry, Nicolas 🇨🇱
|#143
|6
|Shimabukuro, Sho 🇯🇵
|#144
|7
|Pellegrino, Andrea 🇮🇹
|#145
|8
|Echargui, Moez 🇹🇳
|#146
|9
|Draxl, Liam 🇨🇦
|#149
|10
|Klein, Lukas 🇸🇰
|#150
🇮🇹 Italiani evidenziati (11)
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List aggiornata
🎾 WTA 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • DAL 1 MARZO • HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|SABALENKA, Aryna ⭐
|🇧🇾 BLR
|SWIATEK, Iga ⭐
|🇵🇱 POL
|RYBAKINA, Elena ⭐
|🇰🇿 KAZ
|GAUFF, Coco ⭐
|🇺🇸 USA
|PEGULA, Jessica
|🇺🇸 USA
|ANISIMOVA, Amanda
|🇺🇸 USA
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹
|ITA
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺 RUS
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦 UKR
|MBOKO, Victoria
|🇨🇦 CAN
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺 RUS
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭 SUI
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|KEYS, Madison
|🇺🇸 USA
|OSAKA, Naomi
|🇯🇵 JPN
|TAUSON, Clara
|🇩🇰 DEN
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 USA
|SAMSONOVA, Liudmila
|🇷🇺 RUS
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 USA
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 RUS
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦 UKR
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻 LAT
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦 CAN
|ZHENG, Qinwen
|🇨🇳 CHN
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺 RUS
|KENIN, Sofia
|🇺🇸 USA
|JOINT, Maya
|🇦🇺 AUS
|RADUCANU, Emma
|🇬🇧 GBR
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿 CZE
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 USA
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 CHN
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴 ROU
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴 ROU
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿 CZE
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 POL
|SINIAKOVA, Katerina
|🇨🇿 CZE
|LI, Ann
|🇺🇸 USA
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 ESP
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦 UKR
|VALENTOVA, Nikola
|🇨🇿 CZE
|EALA, Alexandra
|🇵🇭 PHI
|ARANGO, Maria Camila
|🇨🇴 COL
|TJEN, Janice
|🇮🇩 INA
|SIEGEMUND, Laura
|🇩🇪 GER
|SAKKARI, Maria
|🇬🇷 GRE
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 USA
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|ITA
|KREJCIKOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷 FRA
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 GER
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸 USA
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸 USA
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸 ESP
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|LYS, Eva
|🇩🇪 GER
|FRECH, Magdalena
|🇵🇱 POL
|KARTAL, Sonay
|🇬🇧 GBR
|KASATKINA, Daria
|🇷🇺 RUS
|SIERRA, Solana
|🇦🇷 ARG
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|BADOSA, Paula
|🇪🇸 ESP
|JONES, Francesca
|🇬🇧 GBR
|RUZIC, Antonia
|🇭🇷 CRO
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷 BRA
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷 CRO
|PUTINTSEVA, Yulia
|🇰🇿 KAZ
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸 USA
|RUSE, Elena-Gabriela
|🇷🇴 ROU
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷 FRA
|TOMLJANOVIC, Ajla
|🇦🇺 AUS
|SELEKHMETOVA, Oksana
|🇷🇺 RUS
|SONMEZ, Zeynep
|🇹🇷 TUR
|WANG, Yafan PR
|🇨🇳 CHN
|WILLIAMS, Venus WC
|🇺🇸 USA
❌ RITIRATE
Boisson, Lois 🇫🇷 • Kudermetova, Veronika 🇷🇺
QUALIFICAZIONI
|PARKS, Alycia
|🇺🇸 USA
|OSORIO, Camila
|🇨🇴 COL
|WALTERT, Simona
|🇨🇭 SUI
|SRAMKOVA, Rebecca
|🇸🇰 SVK
|BOULTER, Katie
|🇬🇧 GBR
|ZHANG, Shuai
|🇨🇳 CHN
|DANILOVIC, Olga
|🇷🇸 SRB
|GOLUBIC, Viktorija
|🇨🇭 SUI
|GALFI, Dalma
|🇭🇺 HUN
|ZARAZUA, Renata
|🇲🇽 MEX
|RAKHIMOVA, Kamilla
|🇷🇺 RUS
|VOLYNETS, Katie
|🇺🇸 USA
|JUVAN, Kaja
|🇸🇮 SLO
|BIRRELL, Kimberly
|🇦🇺 AUS
|VEKIC, Donna
|🇭🇷 CRO
|SEMENISTAJA, Darja
|🇱🇻 LAT
|SUN, Lulu
|🇳🇿 NZL
|SEIDEL, Ella
|🇩🇪 GER
|STARODUBTSEVA, Yulia
|🇺🇦 UKR
|BARTUNKOVA, Nikola
|🇨🇿 CZE
|ZAKHAROVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|KRAUS, Sinja
|🇦🇹 AUT
|PARRY, Diane
|🇫🇷 FRA
|LAMENS, Suzan
|🇳🇱 NED
|GIBSON, Victoria
|🇨🇦 CAN
|MASAROVA, Rebeka
|🇨🇭 SUI
|SASNOVICH, Aliaksandra
|🇧🇾 BLR
|HUNTER, Whitney
|🇺🇸 USA
|TAGGER, Shavit
|🇮🇱 ISR
|TOWNSEND, Taylor
|🇺🇸 USA
|JEANJEAN, Leolia
|🇫🇷 FRA
|FRUHVIRTOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria
|🇦🇩 AND
|YUAN, Yue
|🇨🇳 CHN
|DOLEHIDE, Caroline
|🇺🇸 USA
|GARLAND, Amber
|🇺🇸 USA
|INGLIS, Maddison
|🇦🇺 AUS
|TARARUDEE, Luksika
|🇹🇭 THA
|HON, Priscilla
|🇦🇺 AUS
|SAWANGKAEW, Mananchaya PR
|🇹🇭 THA
|BRENGLE, Madison PR
|🇺🇸 USA
|TREVISAN, Martina 🇮🇹 PR
|ITA
🎾 DOPPIO
|SINIAKOVA / TOWNSEND
|🇨🇿/🇺🇸
|ERRANI / PAOLINI 🇮🇹
|ITA/ITA
|MERTENS / ZHANG
|🇧🇪/🇨🇳
|DANILINA / KRUNIC
|🇰🇿/🇷🇸
|DABROWSKI / STEFANI
|🇨🇦/🇧🇷
|MUHAMMAD / ROUTLIFFE
|🇺🇸/🇳🇿
|BUCSA / MELICHAR-MARTINEZ
|🇪🇸/🇺🇸
|PEREZ / SCHUURS
|🇦🇺/🇳🇱
|MIHALIKOVA / NICHOLLS
|🇸🇰/🇬🇧
|PANOVA / SIEGEMUND
|🇷🇺/🇩🇪
|HUNTER / JOINT
|🇺🇸/🇦🇺
|KICHENOK / KRAWCZYK
|🇺🇦/🇺🇸
|JURAK SCHREIBER / OLMOS
|🇭🇷/🇲🇽
|ALEXANDROVA / KENIN
|🇷🇺/🇺🇸
|KATO / STOLLAR
|🇯🇵/🇭🇺
|EIKERI / JIANG
|🇳🇴/🇺🇸
|HOZUMI / WU
|🇯🇵/🇹🇼
|YANG / XU
|🇨🇳/🇨🇳
|NOSKOVA / SHNAIDER
|🇨🇿/🇷🇺
|KREJCIKOVA / MCNALLY
|🇨🇿/🇺🇸
|KLEPAC / PITER
|🇸🇮/🇵🇱
|GUO / MLADENOVIC
|🇨🇳/🇫🇷
|NEEL / STEARNS
|🇺🇸/🇺🇸
|CHAN / TJEN
|🇹🇼/🇮🇩
|FERNANDEZ / WILLIAMS WC
|🇨🇦/🇺🇸
🇮🇹 Italiane evidenziate (4)
PR Protected Ranking
WC Wild Card
⭐ Top Seeds
OUT Ritirata
WTA 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List completa
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit