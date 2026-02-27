Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Febbraio 2026
ATP 500 Dubai – hard
SF Bolelli /Vavassori – Arevalo /Pavic Inizio 10:30
ATP 250 Santiago – terra
QF Pellegrino – Darderi Non prima 22:30
ATP 500 Acapulco – hard
SF Kecmanovic – Cobolli Inizio 02:00
CH 75 Pune – hard
QF Gray – Cina 3° inc. ore 06:30
CH 50 Tigre – terra
QF Damas – Cadenasso Inizio 14:30
WTA 500 Mérida – hard
QF Paolini – Boulter 2 incontro dalle 01:00
WTA Antalya 125 #1 – terra
QF Erjavec – Brancaccio 2 incontro dalle 08:30
TAG: Italiani in campo
1 commento
A me sembra un venerdì pieno di possibilità sia nel femminile che maschile.
Cobolli in ripresa,Paolini speriamo pure e un altro italiano in semi a Santiago.
E non dimentichiamo Cinà! Dai ragazzi!