Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Febbraio 2026

27/02/2026 08:13 1 commento
Andrea Pellegrino nella foto - Foto Getty Images
Andrea Pellegrino nella foto - Foto Getty Images

UAE ATP 500 Dubai – hard
SF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Arevalo ESA/Pavic CRO Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare



CHI ATP 250 Santiago – terra
QF Pellegrino ITA – Darderi ITA Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare



MEX ATP 500 Acapulco – hard
SF Kecmanovic SRB – Cobolli ITA Inizio 02:00

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 Pune – hard
QF Gray GBR – Cina ITA 3° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare



ARG CH 50 Tigre – terra
QF Damas ESP – Cadenasso ITA Inizio 14:30

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 500 Mérida – hard
QF Paolini ITA – Boulter GBR 2 incontro dalle 01:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #1 – terra
QF Erjavec SLO – Brancaccio ITA 2 incontro dalle 08:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

libbio78 27-02-2026 08:43

A me sembra un venerdì pieno di possibilità sia nel femminile che maschile.
Cobolli in ripresa,Paolini speriamo pure e un altro italiano in semi a Santiago.
E non dimentichiamo Cinà! Dai ragazzi!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!