Paolini travolge Hon a Mérida: esordio lampo e quarti di finale conquistati (Video)

Parte con autorità il cammino di Jasmine Paolini al WTA 500 di Mérida, in Messico. L’azzurra, testa di serie numero 1 del torneo, impiega appena un’ora e tredici minuti per superare la lucky loser australiana Priscilla Hon con un netto 6-0 6-2, conquistando l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà un’altra wild card, la britannica Katie Boulter.

Primo set a senso unico

Paolini indirizza subito il match, centrando il break nel secondo game e mettendo immediatamente pressione all’avversaria. Nel terzo gioco deve fronteggiare una palla dell’immediato controbreak, ma la annulla con personalità e allunga sul 3-0.

Da lì in avanti è un monologo. L’azzurra strappa ancora il servizio a Hon nel quarto game, si porta sul 4-0 e, pur dovendo lottare ai vantaggi nel turno di battuta successivo, mantiene il controllo. L’ennesimo break chiude il parziale sul 6-0 in appena 28 minuti, certificando un dominio totale.

Secondo set: piccolo passaggio a vuoto, poi nuovo allungo

L’inizio della seconda frazione prosegue sulla stessa scia: Paolini conquista l’ottavo game consecutivo e ottiene un nuovo break nel secondo gioco. Un piccolo calo di concentrazione nel terzo game permette a Hon di rientrare con il controbreak, ma l’italiana reagisce immediatamente, strappando di nuovo il servizio all’australiana per il 3-1.

Da quel momento Paolini amministra con sicurezza, consolida il vantaggio e chiude definitivamente i conti con un altro break per il 6-2 finale.

Prestazione solida, aggressiva e senza sbavature per Jasmine Paolini, che conferma il suo ruolo di favorita e si presenta ai quarti con grande fiducia. Prossimo ostacolo: Katie Boulter, per continuare la corsa verso il titolo in terra messicana.

WTA Mérida Jasmine Paolini [1] Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Priscilla Hon • Priscilla Hon 0 0 2 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Priscilla Hon 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Priscilla Hon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi