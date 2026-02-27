Paolini travolge Hon a Mérida: esordio lampo e quarti di finale conquistati (Video)
Parte con autorità il cammino di Jasmine Paolini al WTA 500 di Mérida, in Messico. L’azzurra, testa di serie numero 1 del torneo, impiega appena un’ora e tredici minuti per superare la lucky loser australiana Priscilla Hon con un netto 6-0 6-2, conquistando l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà un’altra wild card, la britannica Katie Boulter.
Primo set a senso unico
Paolini indirizza subito il match, centrando il break nel secondo game e mettendo immediatamente pressione all’avversaria. Nel terzo gioco deve fronteggiare una palla dell’immediato controbreak, ma la annulla con personalità e allunga sul 3-0.
Da lì in avanti è un monologo. L’azzurra strappa ancora il servizio a Hon nel quarto game, si porta sul 4-0 e, pur dovendo lottare ai vantaggi nel turno di battuta successivo, mantiene il controllo. L’ennesimo break chiude il parziale sul 6-0 in appena 28 minuti, certificando un dominio totale.
Secondo set: piccolo passaggio a vuoto, poi nuovo allungo
L’inizio della seconda frazione prosegue sulla stessa scia: Paolini conquista l’ottavo game consecutivo e ottiene un nuovo break nel secondo gioco. Un piccolo calo di concentrazione nel terzo game permette a Hon di rientrare con il controbreak, ma l’italiana reagisce immediatamente, strappando di nuovo il servizio all’australiana per il 3-1.
Da quel momento Paolini amministra con sicurezza, consolida il vantaggio e chiude definitivamente i conti con un altro break per il 6-2 finale.
Prestazione solida, aggressiva e senza sbavature per Jasmine Paolini, che conferma il suo ruolo di favorita e si presenta ai quarti con grande fiducia. Prossimo ostacolo: Katie Boulter, per continuare la corsa verso il titolo in terra messicana.
Marco Rossi
