ATP 500 Acapulco: Cobolli centra la semifinale, out Bellucci

Una vittoria e una sconfitta, questo il responso degli incontri di quarti di finale disputati nella notte dai tennisti italiani all’ATP 500 di Acapulco. Avanza Flavio Cobolli, bravo ad imporre la sua maggior classe e potenza sul cinese Wu (entrato nel main draw passando per le qualificazioni) nonostante il caldo umido opprimente che grava sulla città messicana, perla del turismo internazionale affacciata su splendide spiagge del Pacifico. In semifinale il romano sfida Miomir Kecmanovic, autore nel torneo dell’eliminazione del favorito del seeding Zverev e in grande forma anche contro Atmane nel suo match di quarti di finale. Si ferma invece la corsa meravigliosa di Mattia Bellucci, stoppato dallo statunitense Frances Tiafoe in due set.

Cobolli ha sconfitto Wu per 7-6(4) 6-1 al termine di una partita molto intensa e combattuta nel primo set, nel quale ha annullato due set point prima di spiccare il volo al tiebreak, momento che ha spaccato l’incontro a favore dell’azzurro. Flavio ha disputato una partita discreta, di grande energia e intensità ma anche commettendo qualche errore di troppo soprattutto nel primo set (ha chiuso con 20 vincenti e 24 unforced), con 10 ace ma una percentuale di prime palle insufficienti, solo il 49%, fatto questo che ha consentito a Wu di giocare molti scambi e combattere in vari game di battuta dell’azzurro, bravo comunque a portare a casa l’89% dei punti quando la prima di servizio è stata in gioco. Alla fine la maggior potenza e continuità della spinta di Cobolli ha prevalso, in un’ora e mezza di gioco comunque faticosa per l’alto tasso di umidità nella serata di Acapulco. “Mi sento molto bene ma un po’ stanco” ha affermato Flavio dopo il successo nella intervista flash in campo, “Sappiamo che è non è facile giocare qua perché fa molto caldo ed è molto umido, le palline sono lente e anche il campo è lento. Però mi sento bene, mi sto godendo il momento e sto giocando molto bene”. È la seconda semifinale per Cobolli nel 2026 dopo quella di Delray Beach della scorsa settimana, ed è il terzo italiano in semifinale ad Acapulco dopo Fognini (2013) e Musetti (2021).

Nel primo set l’incontro è avanzato sui turni di battuta, con Cobolli pronto a spingere tanto dalla riga di fondo dopo il servizio, ma Wu assai attivo nella copertura del campo e bravo a trovare angoli che spesso hanno messo in difficoltà l’italiano, costringendolo a molte rincorse ed anche errori. Come si dice in gergo, “ai punti” forse il cinese ha giocato meglio dell’italiano, con ottimi schemi e meno errori, ma alla fine il parziale se l’è aggiudicato Flavio al tiebreak. C’è stato un momento molto difficile per l’azzurro: servendo sotto 6-5, ha smarrito la prima di servizio, ha accusato il momento e ha concesso due set point, sul 30-40 e poi ai vantaggi, È stato lucido nel giocare pratico e annullarli. Questa spinta gli è stata utilissima nel tiebreak, dove è stato calmo nonostante fosse andato sotto di un mini-break nel terzo punto, rimontando da 3-1 sotto, per il 7- punti a 4 che gli è valso il parziale.

Nel secondo set Wu è calato vistosamente: ha accusato dal punto di vista mentale il non aver sfruttato le chance nel finale del primo set e la sua intensità generale è calata, mentre Cobolli, forte del vantaggio, ha preso progressivamente più campo e possesso degli scambi, volando via sicuro verso il successo. Cobolli si è preso subito un break nel secondo game, quindi è stato bravo e rimontare da 15-40 nel turno di servizio successivo, finalmente aiutato anche dal servizio, portandosi avanti 3-0. Wu cerca un’ultima reazione, spinge in risposta con Cobolli falloso e di nuovo fuori centro al servizio, ma l’italiano di nuovo recupera il game da 15-40, chiudendolo con due ace, per il 4-1. Il cinese qua crolla, concede un altro break peri 6-1 conclusivo a favore di Cobolli, bravo ad annullare tutte le 8 palle break concesse nel match. In una prestazione altalenante, questo è il dato più significativo della prestazione dell’azzurro, l’aver giocato bene i punti decisivi.

Yibing Wu vs Flavio Cobolli



ATP Acapulco Yibing Wu Yibing Wu 6 1 Flavio Cobolli [5] Flavio Cobolli [5] 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 1-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 Y. Wu 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Y. Wu 15-0 30-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Niente da fare invece per Mattia Bellucci, che termina nei quarti di finale contro Frances Tiafoe la sua bellissima cavalcata ad Acapulco, sconfitto per 6-3 6-4 dopo un’ora e trequarti di gioco. Il lombardo ha disputato una buona partita, soprattutto nella prima fase quando con i suoi colpi vari e tanta aggressività è riuscito a mandare in confusione il tennis potente ma non così ordinato dell’americano, che da qualche tempo non sta attraversando un buon momento. Quello che ha fatto la differenza nel match è stato soprattutto la maggior efficacia di Tiafoe con la risposta e la sua maggior potenza, in particolare quando si è scambiato diritto contro diritto, una fase di gioco nella quale l’azzurro è stato spesso sotto. C’è un dato statistico di fine partita significativo: Bellucci ha servito più o meno lo stesso numero di prime palle in gioco dell’avversario, ma mentre Frances ha portato a casa due punti su tre, Mattia solo il 52%, troppo poco e questo spiega bene l’andamento del match. Anche qualche errore di troppo di Bellucci, ma è stato bravo a provarci, a prendere l’incontro di petto e non darsi mai per vinto, come era giusto fare in una partita così importante. Tiafoe è stato bravo a salvare 8 palle break su 10, mentre Bellucci solo 3 su 8, una differenza molto importante nei punti decisivi.

È Bellucci a scattare meglio dai blocchi: entra in campo alla prima occasione, vola con la sua velocità generale e manda in crisi Tiafoe con i suoi angoli e variazioni. Infatti è l’azzurro a procurarsi subito una palla break, ma Tiafoe la cancella con potenza. Un game molto lungo e combattuto, ma Frances lo porta a casa. L’incontro fila via sui turni di battuta, con scambi anche divertenti, ed è di nuovo l’americano a dover salvare un turno di battuta complicato servendo sotto 3-2, con Bellucci a tratti davvero arrembante, col piglio di chi vuole prendersi la vittoria e compiere un’altra impresa. Tiafoe regge, e impattato lo score sul 3 pari mette il turbo in risposta, mandando in crisi Bellucci. L’azzurro si ritrova sotto 30-40 e purtroppo sulla palla break commette doppio fallo. Qua la partita si spacca perché Mattia, pur continuando a giocare con qualità e cercando di prendersi il punto, smarrisce la sicurezza dell’avvio e sbaglia troppo. Tiafoe va a ondate, di nuovo è sotto al servizio nel turno successivo ma ancora si salva, rimontando da 15-40, e quindi in risposta sul 5-3 va a prendersi un nuovo break che chiude il parziale a suo favore per 6-3. Davvero un peccato per Bellucci, che poteva esser scappato in vantaggio e invece si ritrova un set sotto.

Nel secondo parziale il match diventa un po’ caotico, tante fasi convulse, fughe e riprese, con più errori che colpi vincenti. Tiafoe continua a subire al servizio sotto la variazioni di Bellucci, ma ancora in apertura recupera da 30-40. Finalmente Bellucci riesce a strappare un meritato break nel terzo game, il più lungo del match, alla terza chance, ma Tiafoe lo recupera immediatamente, con il contro break sul 30-40. Ormai la bagarre è totale, l’americano si salva di nuovo nel turno di servizio successivo (3-2) e va a prendersi un altro break sfruttando gli errori di Bellucci, per il 4-2. L’americano serve per il match sul 5-4, ma non riesce a chiudere, con l’ultimo tentativo di rimonta dell’azzurro. Bellucci serve sotto 5-4 ma purtroppo la partita finisce qua, Tiafoe con un nuovo break chiude il match al terzo match point. Una vera battaglia, con tanti alti e bassi, ma bravo l’azzurro ad averci provato con tutto quel che aveva.

Frances Tiafoe vs Mattia Bellucci

