Grande Italia al 500 di Acapulco: Cobolli supera Svrcina, Bellucci stende Davidovich Fokina, volano ai quarti

Due azzurri ai quarti di finale dell’ATP 500 di Acapulco: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, questo il responso estremamente positivo degli incontri disputati in Messico nella notte italiana. Se per Cobolli battere Svrcina è nell’ordine delle cose, a sorprendere in positivo è stato il lombardo che ha dato una grande dimostrazione di gioco battendo un avversario di alto profilo come Davidovich, attualmente n.14 al mondo (al proprio best ranking). Due vittorie importantissime che consentono ai due italiani di entrare tra i migliori otto del torneo: Cobolli affronterà per un posto in semifinale il qualificato cinese Wu, tornato a buoni livelli dopo seri problemi fisici e un lungo stop, mentre Bellucci – vera sorpresa del torneo – si gioca la chance di arrivare tra i migliori quattro di Acapulco contro Tiafoe, ottavo nel seeding ed in ripresa dopo un inizio di stagione mediocre.

Cobolli ha battuto Dalibor Svrcina con un duplice 6-4, confermando la crescita di condizione generale, fisica e tecnica, già mostrata la scorsa settimana Delray Beach. Non è ancora il miglior Flavio, ma i numeri raccontano di un rendimento al servizio in miglioramento (61% di prime palle in campo, vincendo l’86% dei punti) e soprattutto la freddezza nell’annullare tutte le 6 palle break concesse. Cobolli ha fatto più gioco, spinto maggiormente e preso più rischi, tanti sono gli errori, 40, a fronte dei 33 vincenti. Una partita sempre bella, andata a fiammate, ma nella quale l’azzurro ha sfruttato alla perfezione un break per set per portarla a casa.

Infatti il match si è subito messo nella direzione dell’italiano con un break immediato strappato da Cobolli nel primo turno di battuta del ceco, autore di 13 vincenti e 24 errori nella partita. Un doppio fallo ai vantaggi è costato a Dalibor la seconda palla break del game che Flavio ha prontamente sfruttato, volando al comando. Il romano si è portato 2-0 e quindi non è riuscito a sfruttare una nuova occasione di break nel terzo game, dove ha spinto con maggior vigore del rivale ma senza ottenere il doppio allungo. Cobolli serve discretamente fino al 3-2, dove va in difficoltà per la prima volta del match ma è bravo a rimontare con grinta da 15-40 e portarsi 4-2, con un ace che gli vale il game. Non ci sono altre scosse, Cobolli chiude il primo set per 6-4.

Nel secondo parziale Svrcina salva una palla break nel primo turno di battuta, cancellando l’incubo che si ripetesse lo stesso scenario del primo set. Poi è Cobolli a perdere precisione sia al servizio che col diritto nel quarto game, dove si ritrova sotto 15-40 ma è bravo giocare bene nel momento importante e vincere il game, per il 2 pari. Sulla spinta emotiva della rimonta, Flavio pressa a tutta il ceco e si porta 15-40. Svrcina recupera ma ai vantaggi Cobolli è bravo a prendersi il break che spacca definitivamente la partita a suo favore. L’ultimo momento di tensione per l’azzurro arriva servendo avanti 4-3, un game molto complicato, con un doppio fallo che gli costa una palla break, annullata con grinta, e quindi una seconda chance concessa al rivale ma salvata. L’incontro si chiude con buon turno di battuta di Cobolli e 6-4. Missione quarti di finale centrata.

Grande impresa e prestazione di Mattia Bellucci in Messico, autore di un match capolavoro contro Alejandro Davidovich Fokina, n.14 al mondo, sconfitto con un perentorio 6-3 6-3 in soli 73 minuti di gioco. È uno dei migliori successi in carriera per il lombardo, visto il torneo 500 e la caratura dell’avversario, che era sbarcato ad Acapulco voglioso di cancellare la scomoda casella dei tornei vinti in carriera, ancora ferma a zero. Bellucci ha servito come un treno, con 10 ace e nessun doppio fallo, giocando un match di grande qualità e intensità, con attacchi e variazioni continue che hanno mandato del tutto fuori ritmo lo spagnolo, incapace di reagire e incedere seriamente nel tennis dell’italiano, bravo a salvare la unica palla break concessa allo spagnolo e chiudere il match con ben 25 vincenti a fronte di soli 15 errori. Era da tutte le parti Mattia, rapidissimo nel coprire il campo e pronto a rischiare, mettendo a nudo le incertezze del rivale, incappato in ben 22 errori (con solo la metà dei vincenti). Una prestazione da ricordare per Bellucci, che diventa la sorpresa del torneo e centra meritatamente i quarti di finale.

Bellucci scatta dai blocchi come un fulmine, andandosi a prendere un break a zero, Davidovich è sorpreso ma nel game successivo, nonostante un ace dell’azzurro spinge dalla risposta ed entra nel campo, a caccia del contro break. Strappa una chance ai vantaggi ma Mattia non trema, si salva e si porta 2-0. Il parziale avanza spedito sui turni di battuta, con i due che non concedono chance all’avversario, un tennis offensivo e verticale. Fino al 5-3 Bellucci. Qua Lo spagnolo torna falloso sotto i colpi dell’italiano, commette anche un doppio fallo che gli costa due set point sul 15-40. Si salva Alejandro, ma Mattia insiste, attacca e si prende un terzo set point, è quello giusto, che chiude il set per un meritatissimo 6-3.

Nel secondo parziale l’incontro scorre via rapidissimo sui turni di battuta, in risposta non si incide e lo score avanza senza che nessun game arrivi nemmeno ai vantaggi. Comanda il servizio, con i due bravi a prendersi un vantaggio con il primo colpo di scambio. Diversi punti vincenti, ma anche qualche errore. La temperatura del match sale di nuovo nell’ottavo game, sul 4-3 Bellucci. Davidovich inizia con un errore, 0-15, e questo lo irrigidisce, mentre Bellucci vola sul campo, varia le traiettorie e porta il game ai vantaggi. Qua lo spagnolo sente tutta la tensione del momento e si conferma fragile nelle strette finali dei match: concede una palla break che Bellucci sfrutta, per il 5-3. Il nativo di Busto Arsizio non trema invece, recupera da 0-15 e chiude a 30 un turno di servizio che gli vale il 6-3, il successo e l’accesso ai quarti di finale. Bravissimo!

