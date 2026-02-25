Matteo Berrettini cambia rotta: la priorità adesso è la felicità in campo
C’è stato un tempo in cui il nome di Matteo Berrettini, soprattutto sul cemento e sull’erba, incuteva timore nel circuito. Servizio devastante, diritto esplosivo, fisico imponente: una macchina da guerra capace di travolgere chiunque quando trovava ritmo. Il punto più alto? La finale di Wimbledon 2021, simbolo di un’ascesa che sembrava destinata a consolidarsi negli anni successivi.
Poi sono arrivati gli ostacoli. Infortuni, ricadute, problemi fisici ripetuti hanno frenato quella corsa, costringendo l’azzurro a convivere con la parte più dura della carriera prima ancora di compiere trent’anni. Una parabola che lo ha portato, nel 2026, a cambiare radicalmente approccio.
“Voglio godermi davvero il tennis”
Di passaggio in Cile per l’Chile Open, Berrettini ha rilasciato a El Mercurio una confessione sincera sul suo momento attuale. Le motivazioni non sono più le stesse di cinque o sei stagioni fa.
“Arrivati a questo punto, voglio davvero godermi il tennis, lottare insieme alla mia famiglia e ai miei amici, apprezzare ciò che ho ottenuto”, ha spiegato. Parole che raccontano un uomo diverso, meno ossessionato dalla pressione del risultato e più concentrato sul percorso.
L’azzurro compirà trent’anni nel corso di questa stagione e sa bene che il suo fisico ha bisogno di tempo: “Ho quasi trent’anni, ma con molti infortuni alle spalle. Devo avere pazienza e darmi il tempo necessario per tornare al livello che avevo una volta”.
Oggi non parte più come favorito naturale nei tornei 250. A Santiago è il nome più prestigioso per curriculum, ma non il principale candidato al titolo. Un ruolo che accetta con serenità.
La scelta della terra sudamericana
Anche il calendario racconta questo cambio di prospettiva. Invece di concentrarsi sui tornei sul cemento europeo o mediorientale – dove nel 2025 aveva firmato una vittoria di prestigio contro Novak Djokovic a Doha – Berrettini ha scelto la tournée sudamericana sulla terra battuta.
Una decisione controcorrente, considerando che i risultati finora non sono stati brillanti: due vittorie e due sconfitte. Ma il romano non si pente della scelta, anzi.
“Mi piace giocare sulla terra, adoro il calore e ho famiglia a Rio. Ho sempre voluto competere in Sudamerica”, ha dichiarato, difendendo con passione una gira spesso messa in discussione nel calendario ATP.
Secondo Berrettini, Argentina, Brasile e Cile meritano tornei di alto livello: “Gli stadi a Buenos Aires e Rio erano pieni. Qui a Santiago sarà lo stesso. Il pubblico e l’atmosfera devono essere fattori centrali nelle scelte della ATP”.
Un nuovo equilibrio
Non è più il Berrettini che inseguiva a tutti i costi la scalata al vertice. È un giocatore che ha conosciuto l’altra faccia del tennis e che ora cerca equilibrio, continuità e serenità.
Forse non è il cambio di chip che promette titoli immediati. Ma è quello che può restituirgli qualcosa di altrettanto prezioso: la gioia di competere. E, talvolta, è proprio da lì che ricominciano le seconde carriere.
N.B. Intervista concessa prima della sconfitta di ieri sera a Santiago
Francesco Paolo Villarico
Berrettini ha pagato un fisico molto incline agli infortuni ed è un peccato perché è un ottimo giocatore, in forma tranquillamente tra i dieci al mondo.
Ogni volta che fa sei mesi intero dimostra di poter fare ottimi tornei, il problema è solo che regge raramente sei mesi senza rompersi
Ora Beretto deve pensare a stare nei 50,non è così scontato visto il suo stato.
Ok essere tifosi,ed io lo sono, ma sarà molto difficile per Matteo vincere altri tornei,forse qualche 250.
L’apice, come già scritto da molti utenti,è stato wimbledon.
Ormai è palese che Matteo sia l’ombra del giocatore che abbiamo visto nel 2021 ma purtroppo il fisico è sempre più logoro e fa quel che può…
Spero solo rimanga sano il più possibile.
“…poi è arrivata la Satta e le passerelle, diurne e notturne…”. 😉
comunque era il 2021…
Questa cosa della felicità in campo giocando a tennis l’aveva già detta prima dell’ennesimo stop agli AO e può essere un buon modo per togliersi di dosso certe pressioni.
Magari divertendosi di più e allenandosi senza pressioni non diventerà nuovamente The Hammer, ma avrà meno infortuni e sarà più sereno.
E la serenità porta sempre cose buone.
I prossimi saranno trenta, non deve più dimostrare nulla a nessuno e puntare alla serenità potrebbe allungargli la carriera.
Perderà sponsor e pubblicità? Sarà da vedere perché comunque è un esempio positivo e questo alle aziende piace.
Si ritirerà? Spero di no, ma anche fosse andrebbe solo ringraziato per le grandi emozioni e per essere stato il primo italiano a vincere il Queen’s (due volte) e fare finale a Winbledon.
E comunque mi aspetto un Matteo decisamente più in forma nel corso della stagione, in Sudamerica arrivava da un infortunio, se riesce a non fermarsi per problemi fisici sono certo che troverà anche la forma e una continuità.
E una buona cosa essere felici se si perde, per uno sportivo professionista poi è il massimo…
Cu nappa, nappe, dice il proverbio siciliano. Chi ha avuto, ha avuto! enzo
Mah, non lo so, mi sembra costantemente alla ricerca di una forma perduta e che non riesce a ritrovare anche causa infortuni, per carità… adesso il focus non è più il risultato, ma la felicità in campo.. giusto, spero solo che questo cambio di rotta sia frutto di un’analisi nella quale lui è cosciente che certi limiti fisici non lo porteranno più ad esser competitivo ai massimi livelli e che non sia un discorso tipo “ la volpe e l’uva” ..
Mi pare un po’ stucchevole questa storia,già ripetuta, della felicita in campo se i risultati sono questi . Comunque contento lui contenti tutti.
Certo leggere queste cose dopo che le hai prese male da Nava su terra (veniva da due sconfitte piuttosto nette con Baez e Tabilo) fa venire i brividi.
Io sono stato un suo grande tifoso, purtroppo, come detto varie volte prendendomi gli insulti dei benpensanti, non ha saputo gestire il successo, la celebrità, gli inviti televisivi, le varie corti dei miracoli (e non è un problema di “fa troppo sesso”, solo uno sciocco può ridurlo a quello). Ci sta, il successo non è facile da gestire (faccio un lavoro che è esposto al successo, altrui, e vi assicuro che è ben più complicato di quanto non possa sembrare).
Il cambiamento si è visto anche dall’atteggiamento in campo. Il Berrettini prefinale di Wimbledon era un santo, una specie di monaco zen sempre gentile, positivo e sorridente. Poi sono iniziate le smorfie e i soliloqui.
Io speravo in una rinascita, da tifoso ci spero ancora, ma mi pare a questo punto davvero tanto improbabile.
Berrettini ha toccato l’apice a Wimbledon 2022 quando provò a spodestare il Goat dal suo regno.
Invece di perseverare è lentamente decaduto complice un mix di fattori implacabili (tra cui la quallera buon x lui).
È il Prometeo dei tennisti italiani.
Intervista che al dato di oggi è poco interessante, dal momento che prefigura una buona prestazione, che come sappiamo tutti, non c’è stata, anzi direi che la sconfitta con nava, come denunciato da molti e dal sottoscritto, potrebbe rappresentare una svolta in senso negativo per la sua carriera.