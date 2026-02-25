Emma Raducanu, un solo titolo ma un contratto da 3,5 milioni l’anno: nuova era con UNIQLO

Ha vinto un solo torneo in carriera. Eppure continua ad attirare sponsor pronti a investire cifre da capogiro. Emma Raducanu, oggi numero 24 del mondo, ha firmato un nuovo contratto tecnico con UNIQLO, lasciando dopo cinque anni il marchio Nike.

La tennista britannica, 23 anni, diventa così ambasciatrice del brand giapponese, lo stesso che in passato ha vestito Roger Federer e che attualmente sponsorizza Kei Nishikori. Un cambio che, secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbe stato accompagnato da un accordo pluriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi.

Un solo titolo, ma è uno Slam

A far discutere è soprattutto il dato sportivo: Raducanu, in carriera, ha conquistato un unico trofeo. Non uno qualunque, però. Nel 2021 vinse a sorpresa lo US Open, battendo in finale Leylah Annie Fernandez per 6-4 6-3 e scrivendo una delle storie più incredibili dell’era moderna, da qualificata a campionessa Slam.

Da allora, però, nessun altro titolo nel circuito maggiore. Infortuni, cambi di allenatori e una certa discontinuità di rendimento hanno rallentato la sua crescita, ma non il suo appeal commerciale.

Il valore del brand Raducanu

Il nuovo accordo con UNIQLO conferma quanto il nome Raducanu resti fortissimo sul piano mediatico e marketing. Come spesso accade in questi contratti, sono previsti bonus legati ai risultati stagionali e al ranking WTA, un incentivo ulteriore per tornare stabilmente ai vertici.

Oggi è numero 24 del mondo, lontana dalle primissime posizioni ma ancora giovane e con margini di crescita. L’obiettivo, adesso, è chiaro: trasformare il valore del brand in continuità di risultati, vincere altri tornei e risalire la classifica.

Perché se è vero che il talento e l’immagine continuano ad attirare milioni, nel tennis – prima o poi – a parlare davvero è sempre il campo.





