Emma Raducanu, un solo titolo ma un contratto da 3,5 milioni l’anno: nuova era con UNIQLO
Ha vinto un solo torneo in carriera. Eppure continua ad attirare sponsor pronti a investire cifre da capogiro. Emma Raducanu, oggi numero 24 del mondo, ha firmato un nuovo contratto tecnico con UNIQLO, lasciando dopo cinque anni il marchio Nike.
La tennista britannica, 23 anni, diventa così ambasciatrice del brand giapponese, lo stesso che in passato ha vestito Roger Federer e che attualmente sponsorizza Kei Nishikori. Un cambio che, secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbe stato accompagnato da un accordo pluriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi.
Un solo titolo, ma è uno Slam
A far discutere è soprattutto il dato sportivo: Raducanu, in carriera, ha conquistato un unico trofeo. Non uno qualunque, però. Nel 2021 vinse a sorpresa lo US Open, battendo in finale Leylah Annie Fernandez per 6-4 6-3 e scrivendo una delle storie più incredibili dell’era moderna, da qualificata a campionessa Slam.
Da allora, però, nessun altro titolo nel circuito maggiore. Infortuni, cambi di allenatori e una certa discontinuità di rendimento hanno rallentato la sua crescita, ma non il suo appeal commerciale.
Il valore del brand Raducanu
Il nuovo accordo con UNIQLO conferma quanto il nome Raducanu resti fortissimo sul piano mediatico e marketing. Come spesso accade in questi contratti, sono previsti bonus legati ai risultati stagionali e al ranking WTA, un incentivo ulteriore per tornare stabilmente ai vertici.
Oggi è numero 24 del mondo, lontana dalle primissime posizioni ma ancora giovane e con margini di crescita. L’obiettivo, adesso, è chiaro: trasformare il valore del brand in continuità di risultati, vincere altri tornei e risalire la classifica.
Perché se è vero che il talento e l’immagine continuano ad attirare milioni, nel tennis – prima o poi – a parlare davvero è sempre il campo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Curiosità, Emma Raducanu
7 commenti
Il mercato decide, gli sponsor possono anche prendere delle cantonate per un periodo, ma se dopo 4 anni di nulla tennistico sono ancora qui a foraggiare, vuol dire che l’ “amica” tira….
Sono sicuro che ci siano altre tenniste che possano attirare interesse, ma probabilmente ad oggi è ancora quella che tra hype e risultati (è nelle 30, cioè meglio della nostra altrettanto carina ex pro Camillina)
beata..ea. bea tosa
Un solo titolo! Ha vinto uno Slam, cioè quello che il 95 per cento delle giocatrici non si sogna neanche di immaginare. Cambiate titolista redazione.
@ JannikUberAlles (#4567404)
ActhungBaby, da che mondo e mondo se una nasce bona ha ogni porta spalancata.
Ora è costretta a ridimensionare i suoi cachet, ma se fosse stata una Ĵabur difficilmente frate Federer l’avrebbe scritturata
Non concordo con FPV sul giudizio di “fortissimo” per il brand della Raducanu, perché in quel caso il contratto sarebbe stato come “minimo” di 10 MILIONI all’anno e non di 1/3.
La Raducanu crea più interesse nel gossip che nel tennis, purtroppo!
@ cataflic (#4567368)
In effetti lo dimostra anche Livetennis, tutto quello che fa questa ragazza fuori dal campo viene riportato.
Solo per lei.
È un fenomeno che andrebbe studiato e capito,non centra la bellezza,ci sono tenniste altrettanto belle e a mio avviso anche più affascinanti,ma non considerato, quindi non è certamente per questo.
E hanno ragione, perchè noi siamo qui a commentare il post perchè Emma è f..a.
Parlassero della Kenin, non gliene fregherebbe niente a nessuno.