Jannik Sinner sotto osservazione? Steve Johnson: “Niente panico, ma a Indian Wells e Miami…”
Le due sconfitte incassate da Jannik Sinner in questo avvio di 2026 – contro Novak Djokovic all’Australian Open e contro Jakub Mensik a Doha – hanno acceso qualche campanello d’allarme tra appassionati e addetti ai lavori.
A invitare alla calma, ma con una precisazione importante, è stato l’ex tennista statunitense Steve Johnson, che in dichiarazioni riportate da We Love Tennis ha analizzato il momento del numero uno azzurro.
“Non c’è bisogno di andare nel panico – ha spiegato Johnson – ma credo che se non dovesse vincere a Indian Wells o Miami, allora dovremo iniziare a farci qualche domanda. Semplicemente perché è così forte. Se lo è meritato”.
Un livello altissimo… che alza le aspettative
Secondo l’americano, il punto non è tanto aver perso due partite, quanto lo standard che Sinner stesso ha fissato negli ultimi anni.
“Non ha perso contro nessuno, a parte Carlos Alcaraz, per quasi due anni. Se dovesse iniziare a perdere con maggiore frequenza contro giocatori diversi da Carlos, sarebbe un po’ sorprendente”, ha aggiunto Johnson.
Il riferimento è chiaramente alla rivalità con Carlos Alcaraz, unico vero rivale costante dell’italiano nell’ultimo biennio. Proprio l’incredibile continuità mostrata da Sinner ha reso ogni sconfitta un evento raro, e quindi più rumoroso del normale.
Indian Wells e Miami come banco di prova
I prossimi appuntamenti chiave saranno i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tappe fondamentali della stagione sul cemento nordamericano. Non tanto per “salvare” l’annata, quanto per confermare quella supremazia costruita con risultati straordinari negli ultimi tre anni.
Johnson è stato chiaro: “È stato lui a fissare quel livello. Può solo prendersela con sé stesso e con l’asticella che ha alzato per il suo rendimento”.
In altre parole, nessuna crisi in vista. Ma quando si è abituato il mondo a un livello quasi perfetto, anche due sconfitte possono sembrare un segnale. Toccherà a Sinner, come spesso ha fatto, rispondere sul campo.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Steve Johnson
ma stento a crederci, gente che non sa che nello sport esiste anche la sconfitta, pensate che oggi nel mondo il 50% dei tennisti ha perso….
@ walden (#4567354)
moh c´é lo segniamo
il titolo sotto osservazione mi sembra un pò ingiusto..
sembra riferito ad altro …
Sembra quasi che Alcaraz sia diventato quello costante e Sinner quello che perde contro Tizio, Caio e Sempronio 😀 resta comunque notevole come da Monte-Carlo in poi Carlos abbia perso solo 2 volte contro i “comuni mortali”. Certo gradirei se Jannik desse un segnale già in California e in Florida, ma penso che lui punti più a sbloccarsi sulla terra battuta
Comunque questa è una forma di titolo, che vedo sempre più spesso, che non mi piace affatto. Sembra un titolo della gazzetta o altri giornaletti. Come si chiama, clickbait, corretto ?
Amo questo sito e questa redazione appunto perché siete (eravate?) al di sopra di questi trucchetti. Non lo fate più, perfavore :-). Altrimenti, tra pubblicità terrificante e modi di fare, ci verrà sempre meno gente.
Colgo l’ironia, ma francamente se qualcuno avesse visto le sconfitte di Alacaraz negli ultimi due anni si sarebbe dovuto buttare da una finestra…
@ walden (#4567354)
Cosa c’entrano le sconfitte di Carlitos con la crisi nera di Jannik nei cui confronti già si canta a squarciagola il “de profundis” ?
Meglio prenderla a ridere … dai 😉
Piper, io credo che, tra le altre cose, la Redazione stia continuando a ridicolizzare con i fatti e non con gli “gne gne gne” i fenomeni con le sfere Magic …
Basti soltanto ricordare che si parla di chi ad oggi sta al 90,8% di vittorie dal 2024; altra circostanza evidenziata l’altro giorno dalla Redazione …
Un bel Sunshine double e passa la paura!
Sconfitte di Sinner dal 2024 contro altri:
2024
Tsitsipas Montecarlo
Auger Aliassime (WO) Madrid
Medvedev Wimbledon
Rublev Montreal
2025
Bublik Halle
Griekspoor (Rit) Shanghai
2026
Djokovic AO
Mensik Doha
Sconfitte di Alcaraz dal 2024 contro altri:
2024
Zverev AO
Jarry Buenos Aires
Monteiro (rit) Rio
Dimitrov Miami
Rublev Madrid
Draper Queens
Djokovic Olimpiadi
Monfils Cincinnati
Van de Zandschulp USO
Machac Shanghai
Humbert Paris Bercy
Ruud, Zverev Nitto Finals
2025
Djokovic AO
Lehecka Doha
Draper IW
Goffin Miami
Rune Barcellona
Norrie Paris la Defense
Scusate, ma di cosa stiamo parlando?
“Sinner sotto tono” “…sotto accusa” “…sotto osservazione” To be continued…
In altre parole nessuna crisi. Ma alla prossima sconfitta…crisi nera !
Che noia…