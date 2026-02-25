Jannik Sinner sotto osservazione? Steve Johnson: “Niente panico, ma a Indian Wells e Miami…”

Le due sconfitte incassate da Jannik Sinner in questo avvio di 2026 – contro Novak Djokovic all’Australian Open e contro Jakub Mensik a Doha – hanno acceso qualche campanello d’allarme tra appassionati e addetti ai lavori.

A invitare alla calma, ma con una precisazione importante, è stato l’ex tennista statunitense Steve Johnson, che in dichiarazioni riportate da We Love Tennis ha analizzato il momento del numero uno azzurro.

“Non c’è bisogno di andare nel panico – ha spiegato Johnson – ma credo che se non dovesse vincere a Indian Wells o Miami, allora dovremo iniziare a farci qualche domanda. Semplicemente perché è così forte. Se lo è meritato”.

Un livello altissimo… che alza le aspettative

Secondo l’americano, il punto non è tanto aver perso due partite, quanto lo standard che Sinner stesso ha fissato negli ultimi anni.

“Non ha perso contro nessuno, a parte Carlos Alcaraz, per quasi due anni. Se dovesse iniziare a perdere con maggiore frequenza contro giocatori diversi da Carlos, sarebbe un po’ sorprendente”, ha aggiunto Johnson.

Il riferimento è chiaramente alla rivalità con Carlos Alcaraz, unico vero rivale costante dell’italiano nell’ultimo biennio. Proprio l’incredibile continuità mostrata da Sinner ha reso ogni sconfitta un evento raro, e quindi più rumoroso del normale.

Indian Wells e Miami come banco di prova

I prossimi appuntamenti chiave saranno i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tappe fondamentali della stagione sul cemento nordamericano. Non tanto per “salvare” l’annata, quanto per confermare quella supremazia costruita con risultati straordinari negli ultimi tre anni.

Johnson è stato chiaro: “È stato lui a fissare quel livello. Può solo prendersela con sé stesso e con l’asticella che ha alzato per il suo rendimento”.

In altre parole, nessuna crisi in vista. Ma quando si è abituato il mondo a un livello quasi perfetto, anche due sconfitte possono sembrare un segnale. Toccherà a Sinner, come spesso ha fatto, rispondere sul campo.





Marco Rossi