ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo alcuni azzurri (LIVE)

25/02/2026 09:16 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
🇦🇪 ATP 500 Dubai – 2° Turno – hard

Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev RUS vs Stan Wawrinka SUI
ATP Dubai
Daniil Medvedev [3]
0
5
Stan Wawrinka
0
2
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Ugo Humbert FRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Jack Draper GBR

Il match deve ancora iniziare



New Court 1 – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Karen Khachanov RUS

ATP Dubai
Jenson Brooksby
40
3
Karen Khachanov [7]
15
3
Mostra dettagli

Pablo Carreno Busta ESP vs Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Alexei Popyrin AUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Adam Pavlasek CZE / John-Patrick Smith AUS

ATP Dubai
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
0
6
1
Adam Pavlasek / John-Patrick Smith
0
3
0
Mostra dettagli

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alexander Bublik KAZ / Juncheng Shang CHN

Il match deve ancora iniziare






MEX ATP 500 Acapulco – 2° Turno – hard

Estadio – ore 01:00
Alexander Zverev GER vs Miomir Kecmanovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Gael Monfils FRA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 01:00
Dalibor Svrcina CZE vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu CHN vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 01:00
Terence Atmane FRA vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 01:00
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – 2° Turno – terra

17:00
Carabelli C. 🇦🇷 – Hanfmann Y. 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare

19:00
Comesana F. 🇦🇷 – Pellegrino A. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

20:30
Prizmic D. 🇭🇷 – Gaubas V. 🇱🇹

Il match deve ancora iniziare

00:00
Navone M. 🇦🇷 – Darderi L. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

17:00
Demoliner M. 🇧🇷 / Romboli F. 🇧🇷 – Reynolds F. 🇳🇿 / Watt J. 🇳🇿

17:00
Schnaitter J. 🇩🇪 / Wallner M. 🇩🇪 – Behar A. 🇺🇾 / Romios M. C. 🇦🇺

19:00
Cerundolo J. M. 🇦🇷 / Dellien H. 🇧🇴 – Luz O. 🇧🇷 / Matos R. 🇧🇷

19:00 (Rinviata)
Hanfmann Y. 🇩🇪 / Kopriva V. 🇨🇿 – Luz O. 🇧🇷 / Matos R. 🇧🇷

20:30
Burruchaga R. A. 🇦🇷 / Tirante T. A. 🇦🇷 – Barrios Vera T. 🇨🇱 / Buse I. 🇵🇪

22:00
Hidalgo D. 🇪🇨 / Trhac P. 🇨🇿 – Gille S. 🇧🇪 / Verbeek S. 🇳🇱

