ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo alcuni azzurri (LIVE)

🇦🇪 ATP 500 Dubai – 2° Turno – hard

ATP Dubai Daniil Medvedev [3] • Daniil Medvedev [3] 0 5 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 5-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 4-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Daniil Medvedevvs Stan Wawrinka

Felix Auger-Aliassime vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev vs Ugo Humbert (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech vs Jack Draper



Il match deve ancora iniziare

New Court 1 – ore 11:00

Jenson Brooksby vs Karen Khachanov



ATP Dubai Jenson Brooksby • Jenson Brooksby 40 3 Karen Khachanov [7] Karen Khachanov [7] 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Pablo Carreno Busta vs Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor vs Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik vs Alexei Popyrin (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 11:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Adam Pavlasek / John-Patrick Smith



ATP Dubai Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] • Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] 0 6 1 Adam Pavlasek / John-Patrick Smith Adam Pavlasek / John-Patrick Smith 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Cash / Glasspool 1-0 A. Pavlasek / Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Pavlasek / Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Smith 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Cash / Glasspool 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Smith 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Theo Arribage / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alexander Bublik / Juncheng Shang



Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverevvs Miomir Kecmanovic

Frances Tiafoe vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot vs Gael Monfils (Non prima 04:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 01:00

Dalibor Svrcina vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu vs Sho Shimabukuro (Non prima 03:30)



Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 01:00

Terence Atmane vs Rafael Jodar



Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima vs Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Santiago Gonzalez / David Pel



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 01:00

Christian Harrison / Neal Skupski vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Alexander Erler / Robert Galloway



Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar / Rodrigo Pacheco Mendez vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Santiago – 2° Turno – terra

Il match deve ancora iniziare

17:00Carabelli C. 🇦🇷 – Hanfmann Y. 🇩🇪

19:00

Comesana F. 🇦🇷 – Pellegrino A. 🇮🇹



Il match deve ancora iniziare

20:30

Prizmic D. 🇭🇷 – Gaubas V. 🇱🇹



Il match deve ancora iniziare

00:00

Navone M. 🇦🇷 – Darderi L. 🇮🇹



Il match deve ancora iniziare

17:00

Demoliner M. 🇧🇷 / Romboli F. 🇧🇷 – Reynolds F. 🇳🇿 / Watt J. 🇳🇿

17:00

Schnaitter J. 🇩🇪 / Wallner M. 🇩🇪 – Behar A. 🇺🇾 / Romios M. C. 🇦🇺

19:00

Cerundolo J. M. 🇦🇷 / Dellien H. 🇧🇴 – Luz O. 🇧🇷 / Matos R. 🇧🇷

19:00 (Rinviata)

Hanfmann Y. 🇩🇪 / Kopriva V. 🇨🇿 – Luz O. 🇧🇷 / Matos R. 🇧🇷

20:30

Burruchaga R. A. 🇦🇷 / Tirante T. A. 🇦🇷 – Barrios Vera T. 🇨🇱 / Buse I. 🇵🇪

22:00

Hidalgo D. 🇪🇨 / Trhac P. 🇨🇿 – Gille S. 🇧🇪 / Verbeek S. 🇳🇱