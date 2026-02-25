ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo alcuni azzurri (LIVE)
🇦🇪 ATP 500 Dubai – 2° Turno – hard
Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Stan Wawrinka
Felix Auger-Aliassime vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 13:00)
Andrey Rublev vs Ugo Humbert (Non prima 17:00)
Arthur Rinderknech vs Jack Draper
New Court 1 – ore 11:00
Jenson Brooksby vs Karen Khachanov
Pablo Carreno Busta vs Jiri Lehecka
Tallon Griekspoor vs Alexander Bublik
Jakub Mensik vs Alexei Popyrin (Non prima 16:00)
Court 2 – ore 11:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Adam Pavlasek / John-Patrick Smith
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alexander Bublik / Juncheng Shang
ATP 500 Acapulco – 2° Turno – hard
Estadio – ore 01:00
Alexander Zverev vs Miomir Kecmanovic
Frances Tiafoe vs Aleksandar Kovacevic
Valentin Vacherot vs Gael Monfils (Non prima 04:00)
Grandstand – ore 01:00
Dalibor Svrcina vs Flavio Cobolli
Yibing Wu vs Sho Shimabukuro (Non prima 03:30)
Mattia Bellucci vs Alejandro Davidovich Fokina
Cancha 1 – ore 01:00
Terence Atmane vs Rafael Jodar
Brandon Nakashima vs Patrick Kypson
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Santiago Gonzalez / David Pel
Cancha 2 – ore 01:00
Christian Harrison / Neal Skupski vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Alexander Erler / Robert Galloway
Rafael Jodar / Rodrigo Pacheco Mendez vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP 250 Santiago – 2° Turno – terra
17:00
Carabelli C. 🇦🇷 – Hanfmann Y. 🇩🇪
19:00
Comesana F. 🇦🇷 – Pellegrino A. 🇮🇹
20:30
Prizmic D. 🇭🇷 – Gaubas V. 🇱🇹
00:00
Navone M. 🇦🇷 – Darderi L. 🇮🇹
17:00
Demoliner M. 🇧🇷 / Romboli F. 🇧🇷 – Reynolds F. 🇳🇿 / Watt J. 🇳🇿
17:00
Schnaitter J. 🇩🇪 / Wallner M. 🇩🇪 – Behar A. 🇺🇾 / Romios M. C. 🇦🇺
19:00
Cerundolo J. M. 🇦🇷 / Dellien H. 🇧🇴 – Luz O. 🇧🇷 / Matos R. 🇧🇷
19:00 (Rinviata)
Hanfmann Y. 🇩🇪 / Kopriva V. 🇨🇿 – Luz O. 🇧🇷 / Matos R. 🇧🇷
20:30
Burruchaga R. A. 🇦🇷 / Tirante T. A. 🇦🇷 – Barrios Vera T. 🇨🇱 / Buse I. 🇵🇪
22:00
Hidalgo D. 🇪🇨 / Trhac P. 🇨🇿 – Gille S. 🇧🇪 / Verbeek S. 🇳🇱
