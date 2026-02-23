Rafael Nadal torna sugli sci dopo 26 anni: “Una sensazione incredibile”

Dopo essere riapparso sotto i riflettori agli Australian Open, dove aveva assistito alla finale e incontrato il connazionale Carlos Alcaraz, Rafael Nadal ha cambiato completamente scenario. Dalla Rod Laver Arena alle montagne innevate.

L’ex numero 1 del mondo ha rivelato sui social di essere tornato a sciare per la prima volta dopo 26 anni. Sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune immagini sulle piste, accompagnate da un messaggio semplice ma carico di emozione: “Dopo 26 anni… che sensazione incredibile tornare a sciare!”.

Una libertà nuova dopo il ritiro

Per oltre vent’anni, Nadal ha dovuto gestire il proprio fisico con estrema attenzione a causa delle enormi sollecitazioni del circuito ATP. Lo sci, disciplina potenzialmente rischiosa per articolazioni e ginocchia, era stato inevitabilmente messo da parte.

Ora, con la carriera agonistica alle spalle, il 22 volte campione Slam può concedersi esperienze che in passato erano off-limits. Un contrasto netto con il suo passato recente: nel febbraio 2014, ad esempio, conquistava titoli ATP tra Doha e Rio de Janeiro, dominando sotto il sole e nel pieno dell’intensità agonistica. Questa volta, invece, l’obiettivo era solo il piacere personale.

Il commento di Lindsey Vonn

Tra le tante reazioni al post di Nadal spicca quella della campionessa olimpica di sci Lindsey Vonn, che ha scritto: “Dobbiamo sciare insieme quando sarò in salute!”.

Vonn, grande appassionata di tennis, negli ultimi anni ha spesso elogiato anche Jannik Sinner, arrivando a paragonare la sua compostezza a quella di Roger Federer.

Non è l’unico tennista sulle piste

Nadal non è l’unico grande nome del tennis ad aver scelto la neve nel periodo post-carriera o di pausa. Anche Andy Murray si era concesso una vacanza sugli sci con la famiglia nel 2025, prima di intraprendere l’esperienza da coach al fianco di Novak Djokovic agli Australian Open di quell’anno.

Per Nadal, però, questo ritorno sugli sci ha un sapore particolare: non solo una nuova attività, ma il simbolo di una libertà ritrovata dopo una carriera leggendaria vissuta sempre al limite.





Marco Rossi