Monte-Carlo 2026: chi dopo Alcaraz? Aperta la porta a un futuro torneo WTA
Meno di due mesi separano il tennis mondiale dalla 129ª edizione del torneo di Monte-Carlo, in programma dal 4 al 12 aprile. La presentazione ufficiale si è svolta giovedì nella cornice elegante dell’Hôtel Bay Hermitage di Monaco, di fronte al Monte-Carlo Country Club, con il direttore del Masters 1000, David Massey, a fare il punto sulle novità e sulle prospettive future.
La domanda che aleggia già nell’aria è chi potrà succedere a Carlos Alcaraz, campione in carica, in uno dei tornei più iconici della stagione sulla terra battuta.
Affluenza record e novità tecnologiche
L’edizione 2025 ha fatto segnare il record di presenze con 154.169 biglietti venduti. Un traguardo che, secondo Massey, sarà difficile da superare: la capienza del sito è stata “praticamente raggiunta”.
Tra le novità annunciate per il 2026 figura l’introduzione di telecamere posizionate all’altezza dei giocatori, già sperimentate in altri tornei, per offrire un’esperienza ancora più immersiva agli spettatori.
Un torneo WTA in futuro?
Interrogato sulla possibilità di inserire anche un tabellone femminile a Monte-Carlo, il direttore non ha chiuso la porta: “Resta un progetto per il futuro, ma non è nei piani immediati”.
L’idea di un evento combinato ATP e WTA richiederebbe però più giorni di competizione e una modifica del calendario, con maggiore distanza tra il torneo di Miami (17-28 marzo) e Monte-Carlo. “Siamo aperti a questa prospettiva, ma si tratta di un progetto a lungo termine”, ha precisato Massey.
Il tema si inserisce nel dibattito più ampio sul calendario femminile, dopo che la Women’s Tennis Association ha annunciato la creazione di un “Consiglio Speciale” per valutare possibili riforme del circuito.
Un format che piace
Monte-Carlo continuerà intanto con il suo format tradizionale a 56 giocatori, condiviso tra i Masters 1000 solo con Paris Masters. Una formula che garantisce un primo turno altamente competitivo, spesso più duro rispetto a quello di uno Slam.
“Qui è dura fin dall’inizio. È intenso per i giocatori, ma è un format che piace sia a loro che ai tifosi”, ha sottolineato Massey.
Con il conto alla rovescia ormai avviato, Monte-Carlo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. E mentre si discute di futuro e innovazione, resta centrale la sfida sul campo: trovare il prossimo re del Principato.
Enrico Milani
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
@ walden (#4566730)
Ma a Montecarlo hanno “almeno” i campi coperti… il problema piuttosto è a Roma, dove non mi sembra abbiano ancora realizzato il promesso “campo copribile”…
Se ci va è il favorito sì, ma dubito che rinuncerà mai al 500 di Barcellona. L’anno scorso si infortunò in finale e saltò Madrid, se dovesse fare finale a Miami probabile che salti la trasferta monegasca.
Penso che i 1000 allargati siano pesanti soprattutto per la trasferta prolungata (specie le doppiette Indian Wells-Miami, Madrid-Roma e Canada-Cincinnati), nonostante i giorni di riposo. Fare 5 partite in 5 giorni non è così estremo (vedi Sinner a Vienna e Parigi 2025), anche se sulla terra battuta ci sono più scambi lunghi con maggiore dispendio di energie.
5-6 partite in 7-8 giorni sono tante, soprattutto al livello attuale di gioco, eppure la maggior parte dei Top preferisce questa formula a quella con 10-12 giorni di torneo.
Ci saranno sicuramente validi motivi, ma non capisco.
Bello che ci siano ancora dei 1000 da 56 giocatori. Ovviamente se dovessero fare un torneo femminile non potrà essere nella stessa settimana di quello maschile. Viste le polemiche sul calendario WTA, più probabile che facciano un 500 invece di un 1000.
Purtroppo come dicono altri i tabelloni da 56 giocatori non permettono di recuperare a sufficienza, anche una delle prime otto teste di serie con un bye al primo turno deve giocare 5 partite in massimo 7 giorni, figuriamoci gli altri 48 giocatori che per vincere il torneo devono giocarne 6 in 8 (se consideriamo anche le qualificazioni, sarebbero 8 in 9/10 giorni!)
Vediamo se Sinner si iscrive, magari lo fa ma la partecipazione dipenderà dal Sunshine Double. Fare finale in Florida gli darebbe 7-8 giorni di stacco per cambiare superficie, troverei più prudente fare l’ATP500 di Monaco di Baviera per prepararsi alla tripletta Madrid-Roma-Roland Garros. Musetti, Darderi e Cobolli ci saranno di sicuro, spero che Luli e Flavio saltino gli ATP250 della settimana precedente anche se sono campioni in carica rispettivamente di Marrakech e Bucarest.
Di nuovo Alcaraz vince
@ Tomax (#4566729)
È il suo bello… I Master 1000 sono nati così, competitivi fin da subito.
E poi trovano il consenso dei giocatori
Montecarlo è in assoluto uno dei miei tornei preferiti dell’anno
Se piove un po’ il torneo “va a bagno”, chiedete a Sinner al riguardo ….
Format bello ma poi succede che un musetti arriva in finale distrutto mentre nei 1000 a 10gg avrebbe avuto un giorno o di riposo