Classifica ATP Italiani: -15 per Luca Nardi che esce dai top 100. +19 per Francesco Passaro

23/02/2026 09:21 4 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - foto getty images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - foto getty images

Classifica Atp Entry System Singolo (23-02-2026)

2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10400
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
22
Tornei
20
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2030
Punti
30
Tornei
21
Best: 21
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1904
Punti
34
Tornei
57
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
910
Punti
20
Tornei
64
Best: 35
1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
26
Tornei
88
Best: 29
-3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
665
Punti
23
Tornei
109
Best: 67
-15
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
554
Punti
23
Tornei
110
Best: 63
-1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
553
Punti
26
Tornei
111
Best: 108
-1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
553
Punti
28
Tornei
137
Best: 126
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
447
Punti
20
Tornei
144
Best: 118
19
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
153
Best: 151
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
397
Punti
24
Tornei
163
Best: 60
3
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
370
Punti
28
Tornei
167
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
367
Punti
17
Tornei
207
Best: 127
-1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
292
Punti
37
Tornei
217
Best: 16
-1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
270
Punti
24
Tornei
223
Best: 202
2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
264
Punti
26
Tornei
271
Best: 108
-9
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
197
Punti
25
Tornei
290
Best: 288
-2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
23
Tornei
301
Best: 298
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
172
Punti
21
Tornei
305
Best: 305
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
355
Best: 341
4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
132
Punti
21
Tornei
357
Best: 332
-17
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
25
Tornei
391
Best: 389
4
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
22
Tornei
392
Best: 183
5
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
120
Punti
23
Tornei
404
Best: 357
1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
21
Tornei
411
Best: 409
1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
116
Punti
30
Tornei
423
Best: 121
14
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
111
Punti
18
Tornei
428
Best: 357
2
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
111
Punti
27
Tornei
443
Best: 415
--
0
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
106
Punti
27
Tornei
445
Best: 382
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
33
Tornei
448
Best: 368
20
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
105
Punti
29
Tornei
464
Best: 460
-2
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
98
Punti
25
Tornei
468
Best: 387
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
26
Tornei
474
Best: 426
-7
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
94
Punti
24
Tornei
476
Best: 470
2
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
488
Best: 372
2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
88
Punti
22
Tornei
491
Best: 315
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
87
Punti
16
Tornei
493
Best: 480
-8
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
87
Punti
18
Tornei
500
Best: 500
20
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
85
Punti
29
Tornei
516
Best: 285
--
0
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
22
Tornei
549
Best: 549
10
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
71
Punti
21
Tornei
575
Best: 509
-8
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
19
Tornei
579
Best: 578
-1
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
608
Best: 402
-17
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
60
Punti
20
Tornei
612
Best: 128
2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
629
Best: 624
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
57
Punti
11
Tornei
635
Best: 617
-10
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
19
Tornei
637
Best: 629
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
648
Best: 443
17
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
54
Punti
25
Tornei
650
Best: 650
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
53
Punti
16
Tornei
652
Best: 523
4
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
655
Best: 540
11
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
53
Punti
29
Tornei
669
Best: 655
4
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
25
Tornei
670
Best: 575
4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
679
Best: 679
4
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
13
Tornei
688
Best: 456
13
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
48
Punti
18
Tornei
738
Best: 738
-1
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
25
Tornei
744
Best: 439
14
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
14
Tornei
773
Best: 403
-13
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
38
Punti
19
Tornei
779
Best: 605
-3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
30
Tornei
798
Best: 709
-3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
26
Tornei
824
Best: 733
-17
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
32
Punti
24
Tornei
826
Best: 666
--
0
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
26
Tornei
869
Best: 599
-2
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
14
Tornei
876
Best: 858
-2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
880
Best: 738
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
882
Best: 784
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
21
Tornei
883
Best: 878
-1
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
28
Tornei
929
Best: 929
114
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
21
Tornei
943
Best: 912
-5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
21
Punti
23
Tornei
944
Best: 944
-4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
21
Punti
23
Tornei
950
Best: 950
29
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
20
Punti
18
Tornei
965
Best: 965
-1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
16
Tornei
971
Best: 971
12
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
22
Tornei
972
Best: 827
-20
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
19
Punti
22
Tornei
982
Best: 377
-4
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
18
Punti
15
Tornei
1008
Best: 951
1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
27
Tornei
1015
Best: 902
--
0
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1065
Best: 1048
-2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
23
Tornei
1105
Best: 942
-2
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1132
Best: 1129
-3
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
11
Punti
12
Tornei
1144
Best: 906
--
0
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
21
Tornei
1145
Best: 812
--
0
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
24
Tornei
1148
Best: 910
--
0
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1162
Best: 938
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
10
Punti
10
Tornei
1168
Best: 1069
-2
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
10
Punti
14
Tornei
1176
Best: 1176
--
0
Maximilian Figl
ITA, 0
10
Punti
21
Tornei
1181
Best: 62
--
0
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1185
Best: 1185
--
0
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1192
Best: 1192
1
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
10
Tornei
1203
Best: 1203
2
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1205
Best: 1205
1
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
17
Tornei
1223
Best: 1214
-1
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1226
Best: 1226
-1
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1229
Best: 1229
-2
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1232
Best: 1232
-2
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1235
Best: 1235
-2
Filippo Alberti
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1237
Best: 1231
-2
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
15
Tornei
1244
Best: 1244
-1
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
21
Tornei
1259
Best: 873
--
0
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1264
Best: 1264
60
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1267
Best: 1267
1
Michele Mecarelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1268
Best: 1154
1
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1284
Best: 1284
1
Nicolo Toffanin
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1286
Best: 1286
--
0
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1332
Best: 1332
-2
Sebastiano Cocola
ITA, 0
6
Punti
10
Tornei
1352
Best: 1231
-1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
15
Tornei
1365
Best: 1365
--
0
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1380
Best: 1360
1
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1383
Best: 1383
1
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1402
Best: 1402
2
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1413
Best: 1413
5
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
11
Tornei
1419
Best: 1419
-70
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1425
Best: 1037
--
0
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1428
Best: 1405
1
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1460
Best: 1460
2
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1461
Best: 811
2
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1500
Best: 1170
-1
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
9
Tornei
1523
Best: 1523
-2
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1526
Best: 800
2
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1580
Best: 1040
--
0
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1590
Best: 1551
3
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1590
Best: 1590
3
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1598
Best: 1598
4
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1599
Best: 1599
4
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1613
Best: 1613
2
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1614
Best: 1614
2
Silvio Mencaglia
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1625
Best: 1156
1
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
9
Tornei
1635
Best: 756
-122
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
10
Tornei
1644
Best: 906
2
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1685
Best: 1002
3
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1700
Best: 1700
5
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1706
Best: 1706
8
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1723
Best: 1723
9
Felipe Virgili
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1782
Best: 1782
4
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1782
Best: 1642
4
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1810
Best: 1499
--
0
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1812
Best: 1722
1
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
7
Tornei
1812
Best: 1215
1
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1828
Best: 1071
9
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
9
Tornei
1829
Best: 1829
-200
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1836
Best: 1705
2
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1844
Best: 739
-201
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
2
Punti
12
Tornei
1851
Best: 1772
1
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1941
Best: 1941
4
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1892
4
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1811
4
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1892
4
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1941
4
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1846
4
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1807
4
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2048
Best: 2048
-1
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2048
Best: 1903
-1
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2048
Best: 2048
-1
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2048
Best: 2048
-1
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2104
Best: 1163
-2
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
4
Tornei
2104
Best: 2104
-2
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2145
Best: 2145
-4
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
-4
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
-4
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2197
Best: 2197
2
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2228
Best: 2228
1
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
4 commenti

JOA20 (Guest) 23-02-2026 10:25

Scritto da cataflic

Scritto da Spinacino
Nardi Nardi…

Io non mi preoccuperei, mette la seconda, gioca 5 challenger, fa vittoria, quarti, semi, 1o turno(anche il Signore si è riposato il settimo giorno….) e finale, fa 2002 punti e ritorna in top100 e in tabellone negli Slam.

Cento a uno che se lo ripescano a Dubai come lucky loser fa i quarti

 4
cataflic (Guest) 23-02-2026 10:07

Scritto da Spinacino
Nardi Nardi…

Io non mi preoccuperei, mette la seconda, gioca 5 challenger, fa vittoria, quarti, semi, 1o turno(anche il Signore si è riposato il settimo giorno….) e finale, fa 2002 punti e ritorna in top100 e in tabellone negli Slam.

 3
Scolaretto 23-02-2026 09:51

Speriamo di ritrovare presto uno dei nostri “fuoriusciti” nei cento, personalmente sarei particolarmente felice del primo ingresso del Maestro, se lo merita per quanto fatto vedere di recente e per la determinazione che esprime in ogni gara. Un buon tennista e un bravissimo ragazzo con una carriera spero in ascesa.

 2
Spinacino (Guest) 23-02-2026 09:38

Nardi Nardi…

 1
