Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: -15 per Luca Nardi che esce dai top 100. +19 per Francesco Passaro
23/02/2026 09:21 4 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (23-02-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10400
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
22
Tornei
20
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2030
Punti
30
Tornei
21
Best: 21
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1904
Punti
34
Tornei
57
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
910
Punti
20
Tornei
64
Best: 35
▲
1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
26
Tornei
88
Best: 29
▼
-3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
665
Punti
23
Tornei
109
Best: 67
▼
-15
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
554
Punti
23
Tornei
110
Best: 63
▼
-1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
553
Punti
26
Tornei
111
Best: 108
▼
-1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
553
Punti
28
Tornei
137
Best: 126
▲
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
447
Punti
20
Tornei
144
Best: 118
▲
19
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
153
Best: 151
▲
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
397
Punti
24
Tornei
163
Best: 60
▲
3
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
370
Punti
28
Tornei
167
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
367
Punti
17
Tornei
207
Best: 127
▼
-1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
292
Punti
37
Tornei
217
Best: 16
▼
-1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
270
Punti
24
Tornei
223
Best: 202
▲
2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
264
Punti
26
Tornei
271
Best: 108
▼
-9
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
197
Punti
25
Tornei
290
Best: 288
▼
-2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
23
Tornei
301
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
172
Punti
21
Tornei
305
Best: 305
▲
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
355
Best: 341
▲
4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
132
Punti
21
Tornei
357
Best: 332
▼
-17
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
25
Tornei
391
Best: 389
▲
4
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
22
Tornei
392
Best: 183
▲
5
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
120
Punti
23
Tornei
404
Best: 357
▲
1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
21
Tornei
411
Best: 409
▲
1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
116
Punti
30
Tornei
423
Best: 121
▲
14
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
111
Punti
18
Tornei
428
Best: 357
▲
2
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
111
Punti
27
Tornei
443
Best: 415
--
0
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
106
Punti
27
Tornei
445
Best: 382
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
33
Tornei
448
Best: 368
▲
20
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
105
Punti
29
Tornei
464
Best: 460
▼
-2
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
98
Punti
25
Tornei
468
Best: 387
▼
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
26
Tornei
474
Best: 426
▼
-7
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
94
Punti
24
Tornei
476
Best: 470
▲
2
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
488
Best: 372
▲
2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
88
Punti
22
Tornei
491
Best: 315
▲
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
87
Punti
16
Tornei
493
Best: 480
▼
-8
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
87
Punti
18
Tornei
500
Best: 500
▲
20
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
85
Punti
29
Tornei
516
Best: 285
--
0
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
22
Tornei
549
Best: 549
▲
10
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
71
Punti
21
Tornei
575
Best: 509
▼
-8
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
19
Tornei
579
Best: 578
▼
-1
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
608
Best: 402
▼
-17
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
60
Punti
20
Tornei
612
Best: 128
▲
2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
629
Best: 624
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
57
Punti
11
Tornei
635
Best: 617
▼
-10
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
19
Tornei
637
Best: 629
▲
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
648
Best: 443
▲
17
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
54
Punti
25
Tornei
650
Best: 650
▲
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
53
Punti
16
Tornei
652
Best: 523
▲
4
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
655
Best: 540
▲
11
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
53
Punti
29
Tornei
669
Best: 655
▲
4
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
25
Tornei
670
Best: 575
▲
4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
679
Best: 679
▲
4
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
13
Tornei
688
Best: 456
▲
13
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
48
Punti
18
Tornei
738
Best: 738
▼
-1
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
25
Tornei
744
Best: 439
▲
14
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
14
Tornei
773
Best: 403
▼
-13
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
38
Punti
19
Tornei
779
Best: 605
▼
-3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
30
Tornei
798
Best: 709
▼
-3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
26
Tornei
824
Best: 733
▼
-17
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
32
Punti
24
Tornei
826
Best: 666
--
0
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
26
Tornei
869
Best: 599
▼
-2
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
14
Tornei
876
Best: 858
▼
-2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
880
Best: 738
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
882
Best: 784
▼
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
21
Tornei
883
Best: 878
▼
-1
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
28
Tornei
929
Best: 929
▲
114
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
21
Tornei
943
Best: 912
▼
-5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
21
Punti
23
Tornei
944
Best: 944
▼
-4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
21
Punti
23
Tornei
950
Best: 950
▲
29
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
20
Punti
18
Tornei
965
Best: 965
▼
-1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
16
Tornei
971
Best: 971
▲
12
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
22
Tornei
972
Best: 827
▼
-20
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
19
Punti
22
Tornei
982
Best: 377
▼
-4
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
18
Punti
15
Tornei
1008
Best: 951
▲
1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
27
Tornei
1015
Best: 902
--
0
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1065
Best: 1048
▼
-2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
23
Tornei
1105
Best: 942
▼
-2
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1132
Best: 1129
▼
-3
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
11
Punti
12
Tornei
1144
Best: 906
--
0
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
21
Tornei
1145
Best: 812
--
0
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
24
Tornei
1148
Best: 910
--
0
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1162
Best: 938
▼
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
10
Punti
10
Tornei
1168
Best: 1069
▼
-2
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
10
Punti
14
Tornei
1176
Best: 1176
--
0
Maximilian Figl
ITA, 0
10
Punti
21
Tornei
1181
Best: 62
--
0
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1185
Best: 1185
--
0
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1192
Best: 1192
▲
1
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
10
Tornei
1203
Best: 1203
▲
2
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1205
Best: 1205
▲
1
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
17
Tornei
1223
Best: 1214
▼
-1
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1226
Best: 1226
▼
-1
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1229
Best: 1229
▼
-2
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1232
Best: 1232
▼
-2
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1235
Best: 1235
▼
-2
Filippo Alberti
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1237
Best: 1231
▼
-2
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
15
Tornei
1244
Best: 1244
▼
-1
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
21
Tornei
1259
Best: 873
--
0
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1264
Best: 1264
▲
60
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1267
Best: 1267
▲
1
Michele Mecarelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1268
Best: 1154
▲
1
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1284
Best: 1284
▲
1
Nicolo Toffanin
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1286
Best: 1286
--
0
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1332
Best: 1332
▼
-2
Sebastiano Cocola
ITA, 0
6
Punti
10
Tornei
1352
Best: 1231
▼
-1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
15
Tornei
1365
Best: 1365
--
0
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1380
Best: 1360
▲
1
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1383
Best: 1383
▲
1
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1402
Best: 1402
▲
2
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1413
Best: 1413
▲
5
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
11
Tornei
1419
Best: 1419
▼
-70
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1425
Best: 1037
--
0
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1428
Best: 1405
▲
1
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1460
Best: 1460
▲
2
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1461
Best: 811
▲
2
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1500
Best: 1170
▼
-1
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
9
Tornei
1523
Best: 1523
▼
-2
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1526
Best: 800
▲
2
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1580
Best: 1040
--
0
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1590
Best: 1551
▲
3
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1590
Best: 1590
▲
3
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1598
Best: 1598
▲
4
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1599
Best: 1599
▲
4
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1613
Best: 1613
▲
2
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1614
Best: 1614
▲
2
Silvio Mencaglia
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1625
Best: 1156
▲
1
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
9
Tornei
1635
Best: 756
▼
-122
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
10
Tornei
1644
Best: 906
▲
2
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1685
Best: 1002
▲
3
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1700
Best: 1700
▲
5
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1706
Best: 1706
▲
8
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1723
Best: 1723
▲
9
Felipe Virgili
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1782
Best: 1782
▲
4
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1782
Best: 1642
▲
4
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1810
Best: 1499
--
0
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1812
Best: 1722
▲
1
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
7
Tornei
1812
Best: 1215
▲
1
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1828
Best: 1071
▲
9
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
9
Tornei
1829
Best: 1829
▼
-200
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1836
Best: 1705
▲
2
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1844
Best: 739
▼
-201
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
2
Punti
12
Tornei
1851
Best: 1772
▲
1
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1941
Best: 1941
▲
4
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1892
▲
4
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1811
▲
4
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1892
▲
4
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1941
▲
4
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1846
▲
4
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1941
Best: 1807
▲
4
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2048
Best: 2048
▼
-1
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2048
Best: 1903
▼
-1
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2048
Best: 2048
▼
-1
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2048
Best: 2048
▼
-1
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2104
Best: 1163
▼
-2
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
4
Tornei
2104
Best: 2104
▼
-2
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-4
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-4
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-4
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2197
Best: 2197
▲
2
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2228
Best: 2228
▲
1
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
TAG: Italiani
4 commenti
Cento a uno che se lo ripescano a Dubai come lucky loser fa i quarti
Io non mi preoccuperei, mette la seconda, gioca 5 challenger, fa vittoria, quarti, semi, 1o turno(anche il Signore si è riposato il settimo giorno….) e finale, fa 2002 punti e ritorna in top100 e in tabellone negli Slam.
Speriamo di ritrovare presto uno dei nostri “fuoriusciti” nei cento, personalmente sarei particolarmente felice del primo ingresso del Maestro, se lo merita per quanto fatto vedere di recente e per la determinazione che esprime in ogni gara. Un buon tennista e un bravissimo ragazzo con una carriera spero in ascesa.
Nardi Nardi…