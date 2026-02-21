ATP 250 Santiago: Il Tabellone Principale. Darderi già al secondo turno. Matteo Berrettini n.6 del seeding. Francesco Passaro wild card
ATP 250 Santiago – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Cerundolo vs Bye
Elmer Moller vs Roman Andres Burruchaga
(WC) Francesco Passaro vs Qualifier
Emilio Nava vs (6) Matteo Berrettini
(4) Camilo Ugo Carabelli vs Bye
Dusan Lajovic vs Yannick Hanfmann
(WC) Nicolas Jarry vs Qualifier
(WC) Matias Soto vs (5) Tomas Martin Etcheverry
(8) Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera
Thiago Agustin Tirante vs Ignacio Buse
Juan Manuel Cerundolo vs Cristian Garin
Bye vs (3) Sebastian Baez
(7) Francisco Comesana vs Pedro Martinez
Qualifier vs Qualifier
Mariano Navone vs Vit Kopriva
Bye vs (2) Luciano Darderi
TAG: ATP 250 Santiago, ATP 250 Santiago 2026
Passaro WC non ha alcun senso.
Ha 25 anni, intorno alla 150esima posizione. Mah.
Qual’e la conoscenza di Passaro per avere diritto a una Wc?