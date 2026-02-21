ATP 250 Santiago ATP, Copertina

ATP 250 Santiago: Il Tabellone Principale. Darderi già al secondo turno. Matteo Berrettini n.6 del seeding. Francesco Passaro wild card

21/02/2026 21:38 11 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

CHL ATP 250 Santiago – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Elmer Moller DEN vs Roman Andres Burruchaga ARG
(WC) Francesco Passaro ITA vs Qualifier
Emilio Nava USA vs (6) Matteo Berrettini ITA

(4) Camilo Ugo Carabelli ARG vs Bye
Dusan Lajovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
(WC) Nicolas Jarry CHI vs Qualifier
(WC) Matias Soto CHI vs (5) Tomas Martin Etcheverry ARG

(8) Alejandro Tabilo CHI vs Tomas Barrios Vera CHI
Thiago Agustin Tirante ARG vs Ignacio Buse PER
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Cristian Garin CHI
Bye vs (3) Sebastian Baez ARG

(7) Francisco Comesana ARG vs Pedro Martinez ESP
Qualifier vs Qualifier
Mariano Navone ARG vs Vit Kopriva CZE
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA

11 commenti. Lasciane uno!

Markus1892 21-02-2026 23:02

DARDERI

F.CERUNDOLO

JARRY
TABILO

BERRETTINI
LAJOVIC
BAEZ
COMESANA

 11
vanangel 21-02-2026 22:53

Etcheverry

Tabilo

F. Cerundolo
Darderi

Berrettini
Carabelli
Garin
Martinez

 10
piet64 21-02-2026 22:51

darderi

cerundolo

jarry
baez

berrettini
ugo
buse
martinez

 9
vanangel 21-02-2026 22:50

Etcheverry

Tabilo

Cerundolo

 8
Lore_LjubO 21-02-2026 22:37

Cerundolo

Darderi

Ugo
Baez

Berrettini
Jarry
Tabilo
Comesana

 7
fabio 21-02-2026 22:31

F.CERUNDOLO

DARDERI

ETCHEVERRY
BAEZ

BERRETTINI
UGO
TABILO
COMESANA

 6
miky85 21-02-2026 22:09

Baez

Cerundolo

Carabelli
Darderi

Berrettini
Etcheverry
Buse
Q

 5
Dany 21-02-2026 22:08

F.CERUNDOLO

DARDERI

LAJOVIC
BAEZ

BERRETTINI
ETCHEVERRY
TABILO
MARTINEZ

 4
brizz 21-02-2026 21:57

darderi

berrettini

etcheverry
baez

burruchaga
ugo
tirante
comesana

 3
MAURO (Guest) 21-02-2026 21:48

Passaro WC non ha alcun senso.
Ha 25 anni, intorno alla 150esima posizione. Mah.

2
Italo (Guest) 21-02-2026 21:44

Qual’e la conoscenza di Passaro per avere diritto a una Wc?

 1
