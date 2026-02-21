ATP 250 Santiago: Il Tabellone Principale. Darderi già al secondo turno. Matteo Berrettini n.6 del seeding. Francesco Passaro wild card

ATP 250 Santiago – Tabellone Principale – terra

(1) Francisco Cerundolo vs Bye

Elmer Moller vs Roman Andres Burruchaga

(WC) Francesco Passaro vs Qualifier

Emilio Nava vs (6) Matteo Berrettini

(4) Camilo Ugo Carabelli vs Bye

Dusan Lajovic vs Yannick Hanfmann

(WC) Nicolas Jarry vs Qualifier

(WC) Matias Soto vs (5) Tomas Martin Etcheverry

(8) Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera

Thiago Agustin Tirante vs Ignacio Buse

Juan Manuel Cerundolo vs Cristian Garin

Bye vs (3) Sebastian Baez

(7) Francisco Comesana vs Pedro Martinez

Qualifier vs Qualifier

Mariano Navone vs Vit Kopriva

Bye vs (2) Luciano Darderi