ATP 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Felix Auger Aliassime guida il seeding
🇦🇪 ATP 500 Dubai – Tabellone Principale – hard
(1) Felix Auger-Aliassime vs (PR) Zhizhen Zhang
(WC) Moez Echargui vs Qualifier / Lucky Loser
Tomas Machac vs Denis Shapovalov
Arthur Fils vs (8) Jiri Lehecka
(3) Daniil Medvedev vs (PR) Juncheng Shang
(WC) Stan Wawrinka vs (WC) Benjamin Hassan
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Qualifier / Lucky Loser vs (7) Karen Khachanov
(5) Andrey Rublev vs Valentin Royer
Ugo Humbert vs Stefanos Tsitsipas
Fabian Marozsan vs Arthur Rinderknech
Qualifier / Lucky Loser vs (4) Jack Draper
(6) Jakub Mensik vs Hubert Hurkacz
Alexei Popyrin vs Kamil Majchrzak
Qualifier / Lucky Loser vs Tallon Griekspoor
Qualifier / Lucky Loser vs (2) Alexander Bublik
