ATP 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Felix Auger Aliassime guida il seeding

21/02/2026 12:06 5 commenti
Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 - Foto Getty Images
🇦🇪 ATP 500 Dubai – Tabellone Principale – hard
(1) Felix Auger-Aliassime CAN vs (PR) Zhizhen Zhang CHN
(WC) Moez Echargui TUN vs Qualifier / Lucky Loser
Tomas Machac CZE vs Denis Shapovalov CAN
Arthur Fils FRA vs (8) Jiri Lehecka CZE

(3) Daniil Medvedev RUS vs (PR) Juncheng Shang CHN
(WC) Stan Wawrinka SUI vs (WC) Benjamin Hassan LBN
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA
Qualifier / Lucky Loser vs (7) Karen Khachanov RUS

(5) Andrey Rublev RUS vs Valentin Royer FRA
Ugo Humbert FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Fabian Marozsan HUN vs Arthur Rinderknech FRA
Qualifier / Lucky Loser vs (4) Jack Draper GBR

(6) Jakub Mensik CZE vs Hubert Hurkacz POL
Alexei Popyrin AUS vs Kamil Majchrzak POL
Qualifier / Lucky Loser vs Tallon Griekspoor NED
Qualifier / Lucky Loser vs (2) Alexander Bublik KAZ

5 commenti

Markus1892 21-02-2026 12:36

AUGER

BUBLIK

MEDVEDEV
RUBLEV

MACHAC
BROOKSBY
DRAPER
MENSIK

 5
miky85 21-02-2026 12:11

Bublik

Auger

Medvedev
Tsitsipas

Machac
Bergs
Maroszan
Mensik

 4
l Occhio di Sauron 21-02-2026 11:57

DRAPER

AUGER

KHACHANOV
BUBLIK

MACHAC
MEDVEDEV
TSITSIPAS
MENSIK

 3
piet64 21-02-2026 11:38

auger

bublik

bergs
draper

machac
wawrinka
humbert
mensik

 2
Lore_LjubO 21-02-2026 11:23

Bublik

Medvedev

Auger
Rublev

Lehecka
Khachanov
Rinderknech
Mensik

 1
