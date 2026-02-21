WTA 500 Merida e WTA 250 Austin: Il Tabellone di Qualificazione. In Messico wild card per Martina Trevisan. Al via anche Miriana Tona
WTA 500 Merida – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Shuai Zhang vs (WC) Katarzyna Piter
(WC) Martina Trevisan vs (10) Ana Sofia Sánchez
(2) Diane Parry vs Heather Watson
Lia Karatancheva vs (11) Kayla Cross
(3) Victoria Jimenez Kasintseva vs Katarina Jokic
Miriana Tona vs (9) Hanyu Guo
(4) Priscilla Hon vs (WC) Victoria Rodriguez
Sachia Vickery vs (12) Cadence Brace
(5) Varvara Lepchenko vs Katrina Scott
(WC) Marian Gomez Pezuela Cano vs (8) Elina Avanesyan
(6) Maria Timofeeva vs Martina Capurro Taborda
Tiphanie Lemaitre vs (7) Maria Lourdes Carle
WTA 250 Austin – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Nikola Bartunkova vs Mariia Tkacheva
Emily Appleton vs (10) Louisa Chirico
(2) Rebeka Masarova vs Gina Feistel
Madison Brengle vs (11) Kayla Day
(3) Linda Fruhvirtova vs Anna Rogers
Jennifer Brady vs (9) Elizabeth Mandlik
(4) Caroline Dolehide vs Ena Shibahara
Gabriela Lee vs (12) Nao Hibino
(5) Yue Yuan vs (WC) Nadia Elle Valdez
(WC) Carmen Andreea Herea vs (8) Whitney Osuigwe
(6) Joanna Garland vs Xiaodi You
Claire Liu vs (7) Himeno Sakatsume
TAG: Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit