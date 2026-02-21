Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 500 Merida e WTA 250 Austin: Il Tabellone di Qualificazione. In Messico wild card per Martina Trevisan. Al via anche Miriana Tona

Martina Trevisan nella foto
MEX WTA 500 Merida – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Shuai Zhang CHN vs (WC) Katarzyna Piter POL
(WC) Martina Trevisan ITA vs (10) Ana Sofia Sánchez MEX

(2) Diane Parry FRA vs Heather Watson GBR
Lia Karatancheva BUL vs (11) Kayla Cross CAN

(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Katarina Jokic SRB
Miriana Tona ITA vs (9) Hanyu Guo CHN

(4) Priscilla Hon AUS vs (WC) Victoria Rodriguez MEX
Sachia Vickery USA vs (12) Cadence Brace CAN

(5) Varvara Lepchenko USA vs Katrina Scott USA
(WC) Marian Gomez Pezuela Cano MEX vs (8) Elina Avanesyan ARM

(6) Maria Timofeeva UZB vs Martina Capurro Taborda ARG
Tiphanie Lemaitre FRA vs (7) Maria Lourdes Carle ARG

USA WTA 250 Austin – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Nikola Bartunkova CZE vs Mariia Tkacheva RUS
Emily Appleton GBR vs (10) Louisa Chirico USA

(2) Rebeka Masarova SUI vs Gina Feistel POL
Madison Brengle USA vs (11) Kayla Day USA

(3) Linda Fruhvirtova CZE vs Anna Rogers USA
Jennifer Brady USA vs (9) Elizabeth Mandlik USA

(4) Caroline Dolehide USA vs Ena Shibahara JPN
Gabriela Lee ROU vs (12) Nao Hibino JPN

(5) Yue Yuan CHN vs (WC) Nadia Elle Valdez USA
(WC) Carmen Andreea Herea ROU vs (8) Whitney Osuigwe USA

(6) Joanna Garland TPE vs Xiaodi You CHN
Claire Liu USA vs (7) Himeno Sakatsume JPN

