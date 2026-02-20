Fils sfida Alcaraz: “Credo al 100% nelle mie possibilità” (Video della partita)

Arthur Fils vola in finale all’ATP 500 di Doha 2026 dopo la vittoria su Jakub Mensik e lancia la sfida al numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Il francese, rientrato da pochi mesi dopo un lungo stop per un grave infortunio alla schiena, si è detto totalmente convinto di poter mettere in difficoltà lo spagnolo nell’atto conclusivo del torneo.

“Se ci credi, allora forse è possibile. Io credo al 100% nelle mie possibilità contro Alcaraz. Scenderò in campo per lottare”, ha dichiarato con grande determinazione a fine match.

Il lungo calvario e la rinascita

Nel maggio 2025, durante il Roland Garros, Fils aveva accusato un serio problema alla schiena. Un primo rientro a Toronto non era bastato: il francese aveva scelto di fermarsi per circa sei mesi per recuperare completamente. Otto mesi lontano dai campi, tra riabilitazione e dubbi.

“Otte mesi senza giocare, guardando gli altri e restando a letto… è stata una prova lunga e difficile. Per questo il ritorno è ancora più dolce. Essere in finale significa tantissimo per me”, ha confessato.

Oggi, al terzo torneo dal rientro e con Goran Ivanisevic nel suo angolo come nuovo allenatore, Fils sembra aver ritrovato brillantezza e solidità. Le due precedenti sfide contro Alcaraz – entrambe sulla terra battuta – non sono andate a suo favore, ma il livello mostrato questa settimana sul cemento di Doha alimenta le sue ambizioni.

Da lunedì sarà almeno numero 33 del ranking ATP, con la possibilità di salire fino al 26° posto in caso di trionfo. Ma al di là dei numeri, il messaggio è chiaro: Fils è tornato, e ora vuole misurarsi senza paura contro il migliore del mondo.





Marco Rossi