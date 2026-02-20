Alcaraz sulla sconfitta di Sinner: “Mi ha sorpreso, ma so quanto sono pericolosi i giovani” (Video della partita)

Carlos Alcaraz conquista la finale dell’ATP 500 di Doha 2026 battendo Andrey Rublev e raggiunge la sua dodicesima finale negli ultimi 13 tornei disputati. Il numero uno del mondo continua a macinare risultati e, dopo la semifinale vinta, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta di Jannik Sinner contro Jakub Mensik e delle continue comparazioni con il Big Three.

“Rublev è uno dei più potenti del circuito”

Alcaraz ha elogiato il livello del russo: “È stato un match molto duro. Andrey è uno dei giocatori più potenti del circuito, se non il più potente. Ha un diritto fantastico e un ritmo incredibile da fondo. Oggi ho dovuto correre tanto e lottare tanto. Sono orgoglioso di aver vinto in due set e di aver raggiunto la mia prima finale qui a Doha”.

Il suo stile, tra rischio e istinto

Lo spagnolo ha anche analizzato i momenti in cui il match cambia improvvisamente:

“A volte commetto troppi errori perché non scelgo il colpo giusto nel momento giusto. Fa parte del mio gioco. Quando hai tante opzioni, è un vantaggio perché l’avversario non sa cosa aspettarsi. Ma nel tennis devi decidere in un secondo: se hai tre o quattro scelte in testa, a volte prendi quella sbagliata. È complicato, ma questo è il mio modo di giocare e devo accettarlo”.

La sorpresa per la sconfitta di Sinner

Parlando dell’eliminazione di Sinner, Alcaraz è stato sincero: “Sì, mi ha sorpreso, non lo nego. Ma allo stesso tempo so di cosa sono capaci certi giocatori. Quando hanno la giornata giusta sono pericolosissimi. Mensik e altri devono trovare continuità, ma quando sono al top possono battere chiunque, anche me”.

Alcaraz ha inoltre sottolineato di voler restare concentrato sulla vetta del ranking, che occupa da 66 settimane: “Il mio obiettivo è restare numero uno il più a lungo possibile e provare ad arrivare in finale in ogni torneo”.

Basta paragoni con i Big Three

Inevitabile anche il tema delle similitudini con Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Alcaraz ha chiuso il dibattito:

“Da giovane li ammiravo e cercavo di imitarli. Ma crescendo ho capito che dovevo definire il mio stile. Ognuno ha il proprio tennis. Io non ho copiato nessuno. Per me è semplicemente Carlos”.

Tra maturità mentale, consapevolezza e ambizione, Alcaraz si prepara ora alla finale con l’obiettivo di aggiungere un nuovo titolo al suo già ricchissimo palmarès.





