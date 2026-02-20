ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Luca Nardi. Spot impegnativo per l’azzurro
ATP 500 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Botic van de Zandschulp vs Pablo Carreno Busta
(WC) Marco Trungelliti vs (8) Luca Nardi
(2) Giovanni Mpetshi Perricard vs Shintaro Mochizuki
Jan Choinski vs (6) Jesper de Jong
(3) Quentin Halys vs Christopher O’Connell
(WC) Nikoloz Basilashvili vs (5) Alexander Shevchenko
(4) Jan-Lennard Struff vs (WC) Abdulrahman Al Janahi
Otto Virtanen vs (7) Aleksandar Vukic
” Ufficio Anagrafe Atp” sempre dietro l’angolo
Impegnativo?
Ha un primo turno che manco nei challenger che frequenta!!
Il secondo round é forse ostico, ma con la buona sorte che lo contraddistingue, magari é lucky loser.
Sicuro é in md
a mio avviso poteva andare peggio come spot .
Nardi è difficile per batterlo Trungelliti.
Trungellitti è piú vicino ai 40 che ai 30. Non dovrebbe creare problemi a Nardi enzo
Scusa l’ignoranza ma se è testa di serie come può essere entrato per un pelo?
Ha poco di cui lamentarsi essendo entrato per un pelo. Contro Trungelliti ha chance, poi Botic o Carreno potrebbero sempre dargli un walkover
Trungelliti facile facile e 13 punti ATP in saccoccia.
Poi al turno decisivo può succedere di tutto.
Forza !
Credici