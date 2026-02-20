Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Luca Nardi. Spot impegnativo per l’azzurro

20/02/2026 21:28 9 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

UAE ATP 500 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Botic van de Zandschulp NED vs Pablo Carreno Busta ESP
(WC) Marco Trungelliti ARG vs (8) Luca Nardi ITA

(2) Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Shintaro Mochizuki JPN
Jan Choinski GBR vs (6) Jesper de Jong NED

(3) Quentin Halys FRA vs Christopher O’Connell AUS
(WC) Nikoloz Basilashvili GEO vs (5) Alexander Shevchenko KAZ

(4) Jan-Lennard Struff GER vs (WC) Abdulrahman Al Janahi UAE
Otto Virtanen FIN vs (7) Aleksandar Vukic AUS

9 commenti. Lasciane uno!

SGT76 20-02-2026 21:57

Scritto da enzo la barbera
Trungellitti è piú vicino ai 40 che ai 30. Non dovrebbe creare problemi a Nardi enzo

” Ufficio Anagrafe Atp” sempre dietro l’angolo

 9
9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Lorenzo (Guest) 20-02-2026 21:32

Impegnativo?
Ha un primo turno che manco nei challenger che frequenta!!
Il secondo round é forse ostico, ma con la buona sorte che lo contraddistingue, magari é lucky loser.
Sicuro é in md

 8
8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
ospite1 (Guest) 20-02-2026 21:09

a mio avviso poteva andare peggio come spot .

 7
7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 20-02-2026 20:23

Scritto da Betafasan
Forza !
Credici

Nardi è difficile per batterlo Trungelliti.

 6
6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo la barbera (Guest) 20-02-2026 19:47

Trungellitti è piú vicino ai 40 che ai 30. Non dovrebbe creare problemi a Nardi enzo

 5
5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Pheanes (Guest) 20-02-2026 19:40

Scritto da JOA20
Ha poco di cui lamentarsi essendo entrato per un pelo. Contro Trungelliti ha chance, poi Botic o Carreno potrebbero sempre dargli un walkover

Scusa l’ignoranza ma se è testa di serie come può essere entrato per un pelo?

 4
4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 20-02-2026 19:37

Ha poco di cui lamentarsi essendo entrato per un pelo. Contro Trungelliti ha chance, poi Botic o Carreno potrebbero sempre dargli un walkover

 3
3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 20-02-2026 19:36

Trungelliti facile facile e 13 punti ATP in saccoccia.
Poi al turno decisivo può succedere di tutto.

 2
2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 20-02-2026 19:32

Forza !
Credici

 1
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!