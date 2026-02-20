Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Delray Beach: Quarti di Finale. LIVE Flavio Cobolli vs Coleman Wong (LIVE)

20/02/2026 15:21 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images





ATP 250 Delray Beach – Wong vs Cobolli


🎾 ATP 250 Delray Beach – Hard
Quarti di Finale

🇭🇰
C. Wong

0

Vs
wins

0

⏱️ 19:00

🇮🇹
F. Cobolli

Rank
137
Age
21
Height
191cm
Weight
80kg
Plays
Right
Backhand
Two
Pro

Rank
20
Age
23
Height
183cm
Weight
74kg
Plays
Right
Backhand
Two
Pro
2020

3/2
YTD W/L
1/4

0
YTD TITLES
0

21/17
CAREER W/L
76/69

0
CAREER TITLES
2

$966K
PRIZE MONEY
$5.4M

🏆 In caso di vittoria affronterà
Ruud NOR vs Korda USA
Il match deve ancora iniziare

