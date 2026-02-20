ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Berrettini e Cobolli (LIVE)
ATP 500 Doha – Semifinali – hard
Center Court – ore 13:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Carlos Alcaraz vs Andrey Rublev (Non prima 17:30)
Arthur Fils vs Jakub Mensik
ATP 500 Rio de Janeiro – Quarti di Finale – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 21:00
Tomas Martin Etcheverry vs Jaime Faria
Ignacio Buse vs Matteo Berrettini (Non prima 23:00)
Thiago Agustin Tirante vs Alejandro Tabilo
Quadra 1 – ore 20:00
Vit Kopriva vs Juan Manuel Cerundolo
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Joao Fonseca / Marcelo Melo
ATP 250 Delray Beach – Quarti di Finale – hard
Center Court – ore 17:00
Liam Draxl / Jody Maginley vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Coleman Wong vs Flavio Cobolli (Non prima 19:00)
Sebastian Korda vs Casper Ruud (Non prima 20:30)
Learner Tien vs Frances Tiafoe (Non prima 00:00)
Taylor Fritz vs Tommy Paul (Non prima 02:00)
TAG: Circuito ATP
4 commenti
Buse ha battuto Fonseca con merito, sarà dura per Berrettini. Anche Cobolli contro Wong deve stare attento.
I 4 semifinalisti di Doha vincerebbero Rio in ciabatte.
Spero che Berrettini, se dovesse passare oggi il turno, non perda poi da Kopriva: mi starebbe un po’ sulle scatole.
Per il Berretto, occasione di PLATINO per mettere in saccoccia 500 punti ma purtroppo non lo vedo in palla
Se c’era il Muso … … 🙁