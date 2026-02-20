Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Berrettini e Cobolli (LIVE)

20/02/2026 09:16 4 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

ARE ATP 500 Doha – Semifinali – hard

Center Court – ore 13:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Andrey Rublev RUS (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – Quarti di Finale – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 21:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Jaime Faria POR
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Matteo Berrettini ITA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:00
Vit Kopriva CZE vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Rio de Janeiro
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
0
2
Constantin Frantzen / Robin Haase
30
5
Mostra dettagli

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Felipe Meligeni Alves BRA / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Joao Fonseca BRA / Marcelo Melo BRA

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – Quarti di Finale – hard

Center Court – ore 17:00
Liam Draxl CAN / Jody Maginley ANT vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Casper Ruud NOR (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Tommy Paul USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG:

4 commenti

JOA20 (Guest) 20-02-2026 10:48

Buse ha battuto Fonseca con merito, sarà dura per Berrettini. Anche Cobolli contro Wong deve stare attento.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 20-02-2026 10:14

I 4 semifinalisti di Doha vincerebbero Rio in ciabatte.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 20-02-2026 09:53

Spero che Berrettini, se dovesse passare oggi il turno, non perda poi da Kopriva: mi starebbe un po’ sulle scatole.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 20-02-2026 09:37

Per il Berretto, occasione di PLATINO per mettere in saccoccia 500 punti ma purtroppo non lo vedo in palla
Se c’era il Muso … … 🙁

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!