Stefanos Tsitsipas: «La cena con Djokovic mi ha dato lezioni preziose»

17/02/2026 14:48 5 commenti
Stefanos Tsitsipas è alla ricerca della sua miglior versione e, per farlo, ha deciso di confrontarsi con uno dei più grandi maestri del tennis moderno: Novak Djokovic. Il greco ha raccontato di una cena avuta con il serbo ad Atene, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nel suo percorso.
Dopo un periodo complicato, tra problemi fisici e risultati altalenanti, Tsitsipas sta cercando di ricostruire il proprio tennis, lavorando soprattutto sull’aspetto mentale per tornare competitivo contro rivali come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Una cena di due ore ad Atene
L’occasione è arrivata quando Djokovic si è stabilito ad Atene, città con cui ha un legame speciale. Tsitsipas ne ha approfittato per invitarlo a cena e confrontarsi direttamente con lui.
«Ovviamente l’ho invitato a cena. Abbiamo passato una serata fantastica, durata più di due ore», ha raccontato il greco. «Ero molto curioso e volevo davvero imparare da lui: della sua carriera, delle lezioni che ha tratto, delle sue abitudini legate alla salute e di tutto ciò che fa».
Secondo Tsitsipas, quell’incontro gli ha lasciato molto: «Ho ricavato tante lezioni preziose e informazioni fantastiche da quella cena. Novak è una persona molto interessante con cui parlare a un livello profondo. Mi sono divertito molto».

Un possibile punto di svolta
Il greco ha sottolineato anche quanto sia raro, nel circuito, riuscire a condividere momenti così personali con un rivale diretto:
un’esperienza che potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia e continuità, dopo un periodo segnato da risultati altalenanti.
Tsitsipas spera che quei consigli possano trasformarsi in un vero punto di svolta, mentre continua la sua ricerca della miglior condizione per tornare stabilmente tra i protagonisti del circuito.



5 commenti

FLINP (Guest) 17-02-2026 16:43

Contro i 2 fenomeni credo nn vincerà più nemmeno un set..però se si mette nelle mani di nole qualche 500 e bei piazzamenti negli Slam li potrebbe fare.

patric25 17-02-2026 16:16

che personaggino fine… bleah…

Vae victis (Guest) 17-02-2026 15:44

Povero manichino, che brutta fine…

Silvy__89 (Guest) 17-02-2026 15:42

Ah beh se ci sei andato a cena…allora tutto apposto 😀

andrewthefirst 17-02-2026 15:09

Almeno hai pagato il conto?

