Tenerife 2, Travaglia out contro Moro Cañas: «Wild card molto importante questa settimana» Lloyd Harris approda in semifinale

Le semifinali del Tenerife Challenger 2 saranno una festa del tennis spagnolo. Ben tre dei quattro giocatori approdati ai quarti di finale – Alejandro Moro Canas, Pablo Llamas Ruiz e Daniel Merida -. sono riusciti a raggiungere la semifinale del secondo torneo consecutivo organizzato da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy. Esce di scena solo il catalano Pol Martín Tiffon, che ha lottato per tre set contro l’ex numero 31 del mondo Lloyd Harris senza riuscire a trovare la vittoria (6-7(6) 6-4 6-4). Per il sudafricano ci sarà la semifinale contro Pablo Llamas Ruiz, che in rimonta ha sconfitto la terza testa di serie Luka Mikrut per 3-6 7-5 6-2. Nella parte alta invece sarà Moro Canas, vincente per 6-4 6-2 su Stefano Travaglia, contro Daniel Merida, che ha sconfitto Tom Gentzsch per 6-1 6-4.

Moro sorprende Travaglia – Un’altra battaglia vinta alla Tenerife Arena e un’occasione per dare una svolta al suo 2026. Alejandro Moro Canas ha sconfitto la testa di serie numero quattro Stefano Travaglia per 6-4 6-2 e domani sfiderà Daniel Merida per un posto nella finale del Challenger 75. “Ho giocato una partita molto completa fin dall’inizio – ha detto lo spagnolo, numero 276 ATP –. Ho grande rispetto per Stefano, per il giocatore che è e per la carriera che ha avuto, e sapevo che sarebbe stato un match durissimo. Sono stato piuttosto costante nell’imporre il mio gioco e, dopo un primo set vinto sui dettagli, sono riuscito ad allungare un po’ nel punteggio”. Dopo due settimane consecutive sull’isola, la condizione fisica comincia a essere una caratteristica sempre più decisiva per vincere le partite: “Alla fine della scorsa stagione abbiamo deciso di fermarci un po’ prima per dedicarmi a migliorare la mia condizione fisica. Ho faticato nelle prime settimane del 2026, ma ora mi sento molto bene e sto vedendo i risultati”. Con la scadenza dei punti della finale giocata alle Canarie lo scorso anno, il ranking del madrileno è sceso. Per questo è stato decisivo l’invito della Real Federación Española de Tenis per entrare direttamente nel tabellone principale: “Devo ringraziare la Federazione perché mi ha permesso di giocare subito il main draw. Senza quell’invito forse non sarei qui a parlare da semifinalista. Giocare le prime due settimane dell’anno in Spagna è un piacere e non è un segreto che qui mi trovi molto bene. Spero che domani possa meritarmi di giocare un’altra partita alla Tenerife Arena”.

Risultati di venerdì 13 febbraio

Quarti di finale

Daniel Merida (5) b. Tom Gentzsch (SE) 6-1 6-4

Alejandro Moro Canas (WC) b. Stefano Travaglia (4) 6-4 6-2

Pablo Llamas Ruiz (7) b. Luka Mikrut (3) 3-6 7-5 6-2

Lloyd Harris (6) b. Pol Martín Tiffon (Alt) 6-7(6) 6-4 6-4