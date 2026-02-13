Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 13 Febbraio 2026

13/02/2026 09:28 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
TUR M25 Antalya 30000 – Quarter-final
Samuele Pieri ITA vs [6] Oriol Roca batalla ESP Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare




TUN M25 Monastir 30000 – Quarter-final
Federico Iannaccone ITA vs [2] Thomas Faurel FRA ore 10:00
ITF M25 Monastir - 2026-02-08T00:00:00Z
Thomas Faurel
0
4
Federico Iannaccone
0
4
Mostra dettagli




TUN M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[4] Nicolas Tepmahc FRA vs Gabriele Bosio ITA ore 10:00
ITF M15 Monastir - 2026-02-08T00:00:00Z
Gabriele Bosio
0
2
Nicolas Tepmahc
0
5
Mostra dettagli

[8] Enzo Wallart USA vs Daniele Rapagnetta ITA ore 10:00

ITF M15 Monastir - 2026-02-08T00:00:00Z
Enzo Wallart
Daniele Rapagnetta
Vincitore: Daniele Rapagnetta per ritiro
Mostra dettagli




EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Saba Purtseladze GEO vs [8] Alessandro Pecci ITA ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-08T00:00:00Z
Saba Purtseladze
6
6
Alessandro Pecci
3
3
Mostra dettagli

Samuel Vincent ruggeri ITA vs Romain Faucon BEL ore 9:30

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-08T00:00:00Z
Romain Faucon
7
6
Samuel Vincent Ruggeri
6
1
Mostra dettagli




GER M15 Oberhaching 15000 – Quarter-final
Yaroslav Demin RUS vs [2] Stefano Napolitano ITA Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare




USA M15 Sunrise 15000 – Quarter-final
[3] Tommaso Compagnucci ITA vs Dragos Nicolae Cazacu ROU ore 16:00
Il match deve ancora iniziare




CZE W75 Prague 60000 – Quarter-final
Anna Siskova CZE vs [2] Lucia Bronzetti ITA Non prima delle 11:00
Il match deve ancora iniziare




FRA W50 Grenoble 40000 – Quarter-final
[3] Camilla Rosatello ITA vs Veronika Podrez UKR Non prima delle 12:00
Il match deve ancora iniziare

Tyra Caterina Grant ITA vs [4] Sada Nahimana BDI 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare




TUR W35 Antalya 30000 – Quarter-final
[1] Nuria Brancaccio ITA vs [7] Aurora Zantedeschi ITA Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare

[3] Luisina Giovannini ARG vs [6] Jennifer Ruggeri ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare




ESP W15 Manacor 15000 – Quarter-final
Ava Hrastar USA vs Federica Sacco ITA ore 11:00
ITF W15 Manacor - 2026-02-08T00:00:00Z
Federica Sacco
Ava Hrastar
Mostra dettagli

