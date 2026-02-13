Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 13 Febbraio 2026
13/02/2026 09:28 Nessun commento
M25 Antalya 30000 – Quarter-final
Samuele Pieri vs [6] Oriol Roca batalla Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
M25 Monastir 30000 – Quarter-final
Federico Iannaccone vs [2] Thomas Faurel ore 10:00
ITF M25 Monastir - 2026-02-08T00:00:00Z
Thomas Faurel
0
4
Federico Iannaccone•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Iannaccone
4-4
Thomas Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Federico Iannaccone
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
Thomas Faurel
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
Federico Iannaccone
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Thomas Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Federico Iannaccone
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Thomas Faurel
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Federico Iannaccone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[4] Nicolas Tepmahc vs Gabriele Bosio ore 10:00
ITF M15 Monastir - 2026-02-08T00:00:00Z
Gabriele Bosio
0
2
Nicolas Tepmahc•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicolas Tepmahc
2-5
Gabriele Bosio
0-15
0-30
0-40
2-4 → 2-5
Nicolas Tepmahc
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Gabriele Bosio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Nicolas Tepmahc
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Gabriele Bosio
15-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
Nicolas Tepmahc
0-15
0-30
0-40
0-1 → 1-1
Gabriele Bosio
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
[8] Enzo Wallart vs Daniele Rapagnetta ore 10:00
ITF M15 Monastir - 2026-02-08T00:00:00Z
Enzo Wallart
Daniele Rapagnetta
Vincitore: Daniele Rapagnetta per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Saba Purtseladze vs [8] Alessandro Pecci ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-08T00:00:00Z
Saba Purtseladze
6
6
Alessandro Pecci
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Alessandro Pecci
0-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Saba Purtseladze
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
Alessandro Pecci
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Saba Purtseladze
0-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Alessandro Pecci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Saba Purtseladze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alessandro Pecci
0-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Saba Purtseladze
0-15
15-15
30-15
40-30
0-1 → 1-1
Alessandro Pecci
15-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Saba Purtseladze
15-0
30-0
40-0
5-3 → 6-3
Alessandro Pecci
15-0
40-0
5-2 → 5-3
Samuel Vincent ruggeri vs Romain Faucon ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-02-08T00:00:00Z
Romain Faucon
7
6
Samuel Vincent Ruggeri
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Romain Faucon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Romain Faucon
0-15
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
0-30
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Romain Faucon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Samuel Vincent Ruggeri
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Romain Faucon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
0-1*
0-2*
1-2*
1-3*
2-3*
2-4*
3-4*
3-5*
3-6*
4-6*
5-6*
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Romain Faucon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
5-5 → 5-6
Romain Faucon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
5-3 → 5-4
Romain Faucon
15-0
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
M15 Oberhaching 15000 – Quarter-final
Yaroslav Demin vs [2] Stefano Napolitano Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Sunrise 15000 – Quarter-final
[3] Tommaso Compagnucci vs Dragos Nicolae Cazacu ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
W75 Prague 60000 – Quarter-final
Anna Siskova vs [2] Lucia Bronzetti Non prima delle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Grenoble 40000 – Quarter-final
[3] Camilla Rosatello vs Veronika Podrez Non prima delle 12:00
Il match deve ancora iniziare
Tyra Caterina Grant vs [4] Sada Nahimana 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Antalya 30000 – Quarter-final
[1] Nuria Brancaccio vs [7] Aurora Zantedeschi Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
[3] Luisina Giovannini vs [6] Jennifer Ruggeri Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Manacor 15000 – Quarter-final
Ava Hrastar vs Federica Sacco ore 11:00
ITF W15 Manacor - 2026-02-08T00:00:00Z
Federica Sacco
Ava Hrastar
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
