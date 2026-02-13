Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – Quarti di Finale, cemento
12:00 Harris L. 🇿🇦 – Martin Tiffon P. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
13:30 Llamas Ruiz P. 🇪🇸 – Mikrut L. 🇭🇷
Il match deve ancora iniziare
13:30 Travaglia S. 🇮🇹 – Moro Canas A. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
15:00 Gentzsch T. 🇩🇪 – Merida Aguilar D. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
12:00 Almazan Valiente I. 🇪🇸 / Callejon H. S. 🇪🇸 – Duda F. 🇵🇱 / Poljak D. 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
16:30 Llamas Ruiz P. 🇪🇸 / Winter Lopez B. 🇪🇸 – Mikrut L. 🇭🇷 / Pereira T. 🇵🇹
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court Central – ore 13:30
Arjun Kadhe
/ Piotr Matuszewski
vs Jakub Paul
/ Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Moez Echargui (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Raphael Collignon vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Arthur Bouquier (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Alexander Shevchenko
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 15:00
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Martin Damm / Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 07:30
Federico Agustin Gomez
vs Denis Yevseyev
ATP Chennai
Denis Yevseyev
3
4
Federico Agustin Gomez [2]
6
6
Vincitore: Gomez
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Agustin Gomez
4-5 → 4-6
F. Agustin Gomez
3-4 → 3-5
F. Agustin Gomez
3-2 → 3-3
F. Agustin Gomez
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-1 → 2-2
F. Agustin Gomez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agustin Gomez
15-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
3-5 → 3-6
Tiebreak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-15
2-5 → 3-5
F. Agustin Gomez
2-4 → 2-5
F. Agustin Gomez
1-3 → 1-4
F. Agustin Gomez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Agustin Gomez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Maks Kasnikowski vs Luca Castelnuovo
ATP Chennai
Maks Kasnikowski
6
7
Luca Castelnuovo
3
6
Vincitore: Kasnikowski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
5-3*
df
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
L. Castelnuovo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 4-3
M. Kasnikowski
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
L. Castelnuovo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Castelnuovo
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
M. Kasnikowski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ilia Simakin vs Petr Bar Biryukov
ATP Chennai
Ilia Simakin [4]
15
7
1
Petr Bar Biryukov•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-3 → 5-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-30
30-40
df
40-40
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Felix Gill / Alastair Gray vs Jay Clarke / Mukund Sasikumar
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 07:30
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
ATP Chennai
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [1]
6
6
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
4
1
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
5-1 → 6-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-1 → 5-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-1 → 4-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-0 → 2-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-0 → 2-0
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 6-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 5-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-2 → 5-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-15
15-30
df
30-40
40-40
4-0 → 4-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-0 → 4-0
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
2-0 → 3-0
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
1-0 → 2-0
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-0 → 1-0
Ioannis Xilas vs Frederico Ferreira Silva
ATP Chennai
Ioannis Xilas
2
4
Frederico Ferreira Silva [6]
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
4-5 → 4-6
I. Xilas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
4-4 → 4-5
F. Ferreira Silva
4-3 → 4-4
F. Ferreira Silva
3-2 → 3-3
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-5 → 2-6
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-3 → 0-4
I. Xilas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
I. Xilas
15-0
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 19:00
Olaf Pieczkowski
vs Stefan Dostanic
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Ronald Hohmann / Andres Martin vs Finn Bass / Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 19:00
Braden Shick vs Andres Andrade
Il match deve ancora iniziare
Cannon Kingsley vs Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
Alafia Ayeni / Keegan Smith vs Andres Andrade / Tyler Zink
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – Quarti di Finale, cemento
PAT RAFTER ARENA – ore 02:00
Alex Bolt
vs Darwin Blanch
(Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Darwin Blanch [8]
5
3
Alex Bolt [4]
7
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-5 → 3-6
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
2-4 → 2-5
D. Blanch
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Bolt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-3 → 1-4
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
D. Blanch
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
3-2 → 3-3
A. Bolt
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Bolt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
1-1 → 1-2
A. Bolt
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Hiroki Moriya vs Dane Sweeny
ATP Brisbane
Hiroki Moriya
7
7
Dane Sweeny [2]
5
6
Vincitore: Moriya
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
ace
6-6 → 7-6
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
df
15-40
5-6 → 6-6
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
H. Moriya
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 5-4
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
4-3 → 5-3
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Moriya
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
SHOW COURT 1 – ore 04:15
Zhizhen Zhang
vs Hayato Matsuoka
ATP Brisbane
Hayato Matsuoka
3
5
Zhizhen Zhang
6
7
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-6 → 5-7
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
H. Matsuoka
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Rei Sakamoto vs Li Tu (Non prima 10:30)
ATP Brisbane
Rei Sakamoto [3]•
0
4
Li Tu
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
3-2 → 3-3
R. Sakamoto
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
L. Tu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
