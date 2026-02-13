Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

13/02/2026 09:18 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – Quarti di Finale, cemento

12:00 Harris L. 🇿🇦 – Martin Tiffon P. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare

13:30 Llamas Ruiz P. 🇪🇸 – Mikrut L. 🇭🇷

Il match deve ancora iniziare

13:30 Travaglia S. 🇮🇹 – Moro Canas A. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

15:00 Gentzsch T. 🇩🇪 – Merida Aguilar D. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

12:00 Almazan Valiente I. 🇪🇸 / Callejon H. S. 🇪🇸 – Duda F. 🇵🇱 / Poljak D. 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

16:30 Llamas Ruiz P. 🇪🇸 / Winter Lopez B. 🇪🇸 – Mikrut L. 🇭🇷 / Pereira T. 🇵🇹

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court Central – ore 13:30
Arjun Kadhe IND / Piotr Matuszewski POL vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE
Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Moez Echargui TUN (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Arthur Bouquier FRA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 15:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Martin Damm USA / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 07:30
Federico Agustin Gomez ARG vs Denis Yevseyev KAZ
ATP Chennai
Denis Yevseyev
3
4
Federico Agustin Gomez [2]
6
6
Vincitore: Gomez
Mostra dettagli

Maks Kasnikowski POL vs Luca Castelnuovo SUI

ATP Chennai
Maks Kasnikowski
6
7
Luca Castelnuovo
3
6
Vincitore: Kasnikowski
Mostra dettagli

Ilia Simakin RUS vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Chennai
Ilia Simakin [4]
15
7
1
Petr Bar Biryukov
30
6
1
Mostra dettagli

Felix Gill GBR / Alastair Gray GBR vs Jay Clarke GBR / Mukund Sasikumar IND

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:30
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

ATP Chennai
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [1]
6
6
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
4
1
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Mostra dettagli

Ioannis Xilas GRE vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Chennai
Ioannis Xilas
2
4
Frederico Ferreira Silva [6]
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli





CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 19:00
Olaf Pieczkowski POL vs Stefan Dostanic USA
Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmann USA / Andres Martin USA vs Finn Bass GBR / Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 19:00
Braden Shick USA vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA / Keegan Smith USA vs Andres Andrade ECU / Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – Quarti di Finale, cemento

PAT RAFTER ARENA – ore 02:00
Alex Bolt AUS vs Darwin Blanch USA (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Darwin Blanch [8]
5
3
Alex Bolt [4]
7
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

Hiroki Moriya JPN vs Dane Sweeny AUS

ATP Brisbane
Hiroki Moriya
7
7
Dane Sweeny [2]
5
6
Vincitore: Moriya
Mostra dettagli




SHOW COURT 1 – ore 04:15
Zhizhen Zhang CHN vs Hayato Matsuoka JPN
ATP Brisbane
Hayato Matsuoka
3
5
Zhizhen Zhang
6
7
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Rei Sakamoto JPN vs Li Tu AUS (Non prima 10:30)

ATP Brisbane
Rei Sakamoto [3]
0
4
Li Tu
0
4
Mostra dettagli

