Masters e WTA 1000 Indian Wells: Entry list Md. Ben dieci gli azzurri al via

12/02/2026 09:56 7 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Il grande tennis si prepara a sbarcare in California per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 4 al 14 marzo andrà in scena il torneo combinato Indian Wells Masters, primo Masters 1000 e WTA 1000 dell’anno, tradizionale tappa di apertura della primavera nordamericana.

Come da regolamento, tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito sono iscritti d’ufficio, anche se nelle prossime settimane l’entry list potrà subire modifiche a causa di eventuali infortuni o rinunce. In chiave italiana, resta da monitorare in particolare la situazione fisica di Lorenzo Musetti, alle prese con il problema muscolare accusato durante l’Australian Open.

La presenza azzurra sarà comunque numerosa e di alto livello. Nel tabellone maschile figurano ben otto italiani, guidati dal numero due del mondo Jannik Sinner e dal numero cinque Lorenzo Musetti. Con loro anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, a conferma della profondità del movimento italiano.

Due le rappresentanti tricolori nel torneo femminile: Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, pronte a misurarsi con le migliori giocatrici del circuito in uno degli eventi più prestigiosi della stagione.

🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • ENTRY LIST 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
3 DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
9 SHELTON, Ben 🇺🇸 USA
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
13 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
14 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
15 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
16 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
17 RUNE, Holger 🇩🇰 DEN
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
20 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
21 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
22 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
23 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
24 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
25 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
26 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
27 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
28 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
29 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
30 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
31 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
32 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
33 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
34 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
35 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
36 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
37 MUNAR, Jaume 🇪🇸 ESP
38 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
39 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
40 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
41 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
44 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
45 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
46 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
47 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
48 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
49 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
50 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
51 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
52 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
53 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
54 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
55 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
56 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN
57 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
58 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
59 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
60 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
61 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO
62 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
63 OPELKA, Reilly 🇺🇸 USA
64 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
65 ARNALDI, Matteo 🇮🇹 ITA
66 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
67 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
68 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
69 KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 SRB
70 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
71 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
72 COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 BEL
73 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
74 BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 ITA
75 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
76 CAZAUX, Arthur 🇫🇷 FRA
77 MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 ESP
78 MISOLIC, Filip 🇦🇹 AUT

📋 ALTERNATES

1 Halys, Quentin 🇫🇷 #79
2 Medjedovic, Hamad 🇷🇸 #80
3 Walton, Adam 🇦🇺 #81
4 Nava, Emilio 🇺🇸 #82
5 Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #83
6 Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 #84
7 Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 #85
8 Duckworth, James 🇦🇺 #86
9 Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #87
10 de Jong, Jesper 🇳🇱 #88

🇮🇹 Italiani evidenziati (10)
PR Protected Ranking

ATP Masters 1000 Indian Wells • Entry List ufficiale

🎾 WTA 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • ENTRY LIST 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺 RUS
ANDREEVA, Mirra 🇷🇺 RUS
ANISIMOVA, Amanda 🇺🇸 USA
BADOSA, Paula 🇪🇸 ESP
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸 USA
BENCIC, Belinda 🇨🇭 SUI
BLINKOVA, Anna 🇷🇺 RUS
BOISSON, Lois 🇫🇷 FRA
BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 ESP
BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 CZE
BUCSA, Cristina 🇪🇸 ESP
CIRSTEA, Sorana 🇷🇴 ROU
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 ITA
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴 ROU
EALA, Alexandra 🇵🇭 PHI
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦 CAN
FRECH, Magdalena 🇵🇱 POL
GAUFF, Coco ⭐ 🇺🇸 USA
GRABHER, Julia 🇦🇹 AUT
GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 FRA
HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷 BRA
JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷 FRA
JOINT, Maya 🇦🇺 AUS
JONES, Francesca 🇬🇧 GBR
JOVIC, Iva 🇺🇸 USA
KALINSKAYA, Anna 🇷🇺 RUS
KARTAL, Sonay 🇬🇧 GBR
KASATKINA, Daria 🇷🇺 RUS
KENIN, Sofia 🇺🇸 USA
KESSLER, McCartney 🇺🇸 USA
KEYS, Madison 🇺🇸 USA
KOSTYUK, Marta 🇺🇦 UKR
KREJCIKOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸 USA
KUDERMETOVA, Veronika 🇷🇺 RUS
LI, Ann 🇺🇸 USA
LINETTE, Magda 🇵🇱 POL
LYS, Eva 🇩🇪 GER
MARCINKO, Petra 🇭🇷 CRO
MARIA, Tatjana 🇩🇪 GER
MBOKO, Victoria 🇨🇦 CAN
MCNALLY, Caty 🇺🇸 USA
MERTENS, Elise 🇧🇪 BEL
MUCHOVA, Karolina 🇨🇿 CZE
NAVARRO, Emma 🇺🇸 USA
NOSKOVA, Linda 🇨🇿 CZE
OSAKA, Naomi 🇯🇵 JPN
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻 LAT
PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ITA
PEGULA, Jessica 🇺🇸 USA
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
PUTINTSEVA, Yulia 🇰🇿 KAZ
RADUCANU, Emma 🇬🇧 GBR
RUSE, Elena-Gabriela 🇷🇴 ROU
RUZIC, Antonia 🇭🇷 CRO
RYBAKINA, Elena ⭐ 🇰🇿 KAZ
SABALENKA, Aryna ⭐ 🇧🇾 BLR
SAKKARI, Maria 🇬🇷 GRE
SAMSONOVA, Liudmila 🇷🇺 RUS
SHNAIDER, Diana 🇷🇺 RUS
SIEGEMUND, Laura 🇩🇪 GER
SIERRA, Solana 🇦🇷 ARG
SINIAKOVA, Katerina 🇨🇿 CZE
STEARNS, Peyton 🇺🇸 USA
SVITOLINA, Elina 🇺🇦 UKR
SWIATEK, Iga ⭐ 🇵🇱 POL
TAUSON, Clara 🇩🇰 DEN
TJEN, Janice 🇮🇩 INA
TOMLJANOVIC, Ajla 🇦🇺 AUS
VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿 CZE
WANG, Yafan 🇨🇳 CHN
WANG, Xinyu 🇨🇳 CHN
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦 UKR
ZHENG, Qinwen 🇨🇳 CHN

🇮🇹 Italiane evidenziate (2)
⭐ Top Seeds

WTA 1000 Indian Wells • Entry List ufficiale (77 giocatrici)

TAG: , , ,

7 commenti

chase (Guest) 12-02-2026 11:34

Scritto da Taxi Driver
Si gioca tra i milionari/miliardari californiani….ogni cosa li trasuda ricchezza.
Musetti potrebbe fare il colpaccio

in quale torneo grosso non succede che ogni cosa trasuda ricchezza??

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Staff 12-02-2026 11:26

@ JOA20 (#4561779)

l’hanno cancellato loro ma risulta ancora iscritto ufficialmente ma non giocherà mai ovviamente perchè mancano almeno altri 3-4 mesi prima del recupero.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 12-02-2026 11:11

Speriamo che evitare il giro sudamericano spesso infruttuoso per lui si riveli utile per i 1000 USA per Musetti.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 12-02-2026 10:39

Si sa se Musetti recupera?

Si è capito qualcosa dell’infortunio?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 12-02-2026 10:08

Scritto da JannikUberAlles
Perché c’è RUNE?
Forse stiamo scherzando…

Iscrizione d’ufficio, Slam e Masters mandatory mettono automaticamente i giocatori in lista, devono essere gli stessi atleti a dare forfait. Stessa cosa per Sinner l’anno scorso, era in lista anche se non poteva partecipare per via della sospensione

Rettifica: effettivamente nella lista sul sito del torneo non figura Holger…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 12-02-2026 10:06

Perché c’è RUNE?

Forse stiamo scherzando…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 12-02-2026 10:00

Si gioca tra i milionari/miliardari californiani….ogni cosa li trasuda ricchezza.
Musetti potrebbe fare il colpaccio

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!