Masters e WTA 1000 Indian Wells: Entry list Md. Ben dieci gli azzurri al via
Il grande tennis si prepara a sbarcare in California per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 4 al 14 marzo andrà in scena il torneo combinato Indian Wells Masters, primo Masters 1000 e WTA 1000 dell’anno, tradizionale tappa di apertura della primavera nordamericana.
Come da regolamento, tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito sono iscritti d’ufficio, anche se nelle prossime settimane l’entry list potrà subire modifiche a causa di eventuali infortuni o rinunce. In chiave italiana, resta da monitorare in particolare la situazione fisica di Lorenzo Musetti, alle prese con il problema muscolare accusato durante l’Australian Open.
La presenza azzurra sarà comunque numerosa e di alto livello. Nel tabellone maschile figurano ben otto italiani, guidati dal numero due del mondo Jannik Sinner e dal numero cinque Lorenzo Musetti. Con loro anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, a conferma della profondità del movimento italiano.
Due le rappresentanti tricolori nel torneo femminile: Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, pronte a misurarsi con le migliori giocatrici del circuito in uno degli eventi più prestigiosi della stagione.
🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • ENTRY LIST 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹
|ITA
|3
|DJOKOVIC, Novak
|🇷🇸 SRB
|4
|ZVEREV, Alexander
|🇩🇪 GER
|5
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|6
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 AUS
|7
|FRITZ, Taylor
|🇺🇸 USA
|8
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|9
|SHELTON, Ben
|🇺🇸 USA
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|11
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|12
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|13
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|14
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|15
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|16
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|17
|RUNE, Holger
|🇩🇰 DEN
|18
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|20
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|21
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|22
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 USA
|23
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|24
|TIEN, Learner
|🇺🇸 USA
|25
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|26
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|27
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|28
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|29
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|30
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|31
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|32
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|33
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|34
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|35
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|36
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|37
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 ESP
|38
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|39
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|40
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|41
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 USA
|42
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|43
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|44
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|45
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|46
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|47
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|48
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|49
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 FRA
|50
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|51
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|52
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 POL
|53
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|54
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|55
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|56
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|56
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 CHN
|57
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 FRA
|58
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|59
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|60
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|61
|CILIC, Marin
|🇭🇷 CRO
|62
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|63
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 USA
|64
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|65
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|66
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|67
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|68
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 USA
|69
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 SRB
|70
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|71
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 USA
|72
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 BEL
|73
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|74
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|ITA
|75
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|76
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 FRA
|77
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 ESP
|78
|MISOLIC, Filip
|🇦🇹 AUT
📋 ALTERNATES
|1
|Halys, Quentin 🇫🇷
|#79
|2
|Medjedovic, Hamad 🇷🇸
|#80
|3
|Walton, Adam 🇦🇺
|#81
|4
|Nava, Emilio 🇺🇸
|#82
|5
|Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸
|#83
|6
|Struff, Jan-Lennard 🇩🇪
|#84
|7
|Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷
|#85
|8
|Duckworth, James 🇦🇺
|#86
|9
|Shevchenko, Alexander 🇰🇿
|#87
|10
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#88
PR Protected Ranking
ATP Masters 1000 Indian Wells • Entry List ufficiale
🎾 WTA 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • ENTRY LIST 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺 RUS
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺 RUS
|ANISIMOVA, Amanda
|🇺🇸 USA
|BADOSA, Paula
|🇪🇸 ESP
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸 USA
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭 SUI
|BLINKOVA, Anna
|🇷🇺 RUS
|BOISSON, Lois
|🇫🇷 FRA
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 ESP
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿 CZE
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸 ESP
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴 ROU
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|ITA
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴 ROU
|EALA, Alexandra
|🇵🇭 PHI
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦 CAN
|FRECH, Magdalena
|🇵🇱 POL
|GAUFF, Coco ⭐
|🇺🇸 USA
|GRABHER, Julia
|🇦🇹 AUT
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷 FRA
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷 BRA
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷 FRA
|JOINT, Maya
|🇦🇺 AUS
|JONES, Francesca
|🇬🇧 GBR
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 USA
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺 RUS
|KARTAL, Sonay
|🇬🇧 GBR
|KASATKINA, Daria
|🇷🇺 RUS
|KENIN, Sofia
|🇺🇸 USA
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 USA
|KEYS, Madison
|🇺🇸 USA
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦 UKR
|KREJCIKOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸 USA
|KUDERMETOVA, Veronika
|🇷🇺 RUS
|LI, Ann
|🇺🇸 USA
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 POL
|LYS, Eva
|🇩🇪 GER
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷 CRO
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 GER
|MBOKO, Victoria
|🇨🇦 CAN
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸 USA
|MERTENS, Elise
|🇧🇪 BEL
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 USA
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|OSAKA, Naomi
|🇯🇵 JPN
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻 LAT
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹
|ITA
|PEGULA, Jessica
|🇺🇸 USA
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|PUTINTSEVA, Yulia
|🇰🇿 KAZ
|RADUCANU, Emma
|🇬🇧 GBR
|RUSE, Elena-Gabriela
|🇷🇴 ROU
|RUZIC, Antonia
|🇭🇷 CRO
|RYBAKINA, Elena ⭐
|🇰🇿 KAZ
|SABALENKA, Aryna ⭐
|🇧🇾 BLR
|SAKKARI, Maria
|🇬🇷 GRE
|SAMSONOVA, Liudmila
|🇷🇺 RUS
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 RUS
|SIEGEMUND, Laura
|🇩🇪 GER
|SIERRA, Solana
|🇦🇷 ARG
|SINIAKOVA, Katerina
|🇨🇿 CZE
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 USA
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦 UKR
|SWIATEK, Iga ⭐
|🇵🇱 POL
|TAUSON, Clara
|🇩🇰 DEN
|TJEN, Janice
|🇮🇩 INA
|TOMLJANOVIC, Ajla
|🇦🇺 AUS
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿 CZE
|WANG, Yafan
|🇨🇳 CHN
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 CHN
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦 UKR
|ZHENG, Qinwen
|🇨🇳 CHN
⭐ Top Seeds
WTA 1000 Indian Wells • Entry List ufficiale (77 giocatrici)
