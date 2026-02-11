Fils si unisce a Medvedev: “Queste palline non sono normali per il nostro livello”

Le polemiche sulle palline del torneo di Rotterdam continuano ad animare il circuito ATP. Dopo le dichiarazioni al vetriolo di Daniil Medvedev, anche Arthur Fils si è unito alle critiche, lamentando le condizioni di gioco dopo la sua eliminazione al primo turno per mano di Alex de Minaur.

Il giovane francese, tra i talenti più promettenti del circuito, non ha usato mezzi termini per descrivere le sensazioni avute in campo con le Head Tour XT, le stesse finite nel mirino di Medvedev. “Quando giochi a livello professionistico, contro avversari molto forti, vedere le palline diventare più grandi e più lente dopo due giochi è insolito. Non so chi sia responsabile, ma devono fare meglio. Non è normale giocare con queste palline al nostro livello”, ha dichiarato con tono deciso.

Le sue parole si aggiungono a quelle del russo, che nei giorni scorsi aveva espresso tutto il proprio disappunto durante e dopo la sconfitta, arrivando a utilizzare espressioni colorite per descrivere le caratteristiche delle palline. Un malcontento che, a quanto pare, non riguarda solo un singolo giocatore.

Il tema delle palline è ormai ricorrente nel circuito, con diversi tennisti che negli ultimi anni hanno denunciato cambiamenti frequenti tra un torneo e l’altro, spesso con effetti negativi sul gioco e, in alcuni casi, anche sul fisico. La presa di posizione di Fils conferma come la questione resti aperta e sentita tra i professionisti, soprattutto nei tornei indoor dove le condizioni dovrebbero teoricamente essere più uniformi e prevedibili.

Resta da vedere se l’organizzazione del torneo o la stessa ATP interverranno con una risposta ufficiale, ma intanto il fronte dei giocatori scontenti sembra allargarsi. Un segnale chiaro: la questione delle palline continua a essere un tema caldo nel tennis moderno.





Marco Rossi