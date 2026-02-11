Novak Djokovic dà forfait a Doha: rinuncia per stanchezza dopo l’Australian Open
Novak Djokovic non sarà presente all’ATP 500 di Doha, primo importante forfait a meno di una settimana dall’inizio del torneo qatariota. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della manifestazione, che hanno comunicato la rinuncia del serbo per motivi di stanchezza dopo il lungo cammino agli Australian Open, dove ha raggiunto la finale meno di due settimane fa.
Si tratta di un’assenza pesante per il tabellone di Doha, che perde uno dei suoi protagonisti più prestigiosi. Djokovic, infatti, ha già conquistato il titolo in Qatar in due occasioni, nel 2016 e nel 2017, lasciando un segno importante nella storia del torneo.
Il serbo ha deciso quindi di prendersi qualche giorno in più di recupero per ricaricare le energie e presentarsi al meglio ai prossimi grandi appuntamenti della stagione. Nel suo calendario, ora, spiccano i due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, tappe fondamentali della prima parte dell’anno sul cemento.
🎾 ATP DOHA 2026
QATAR EXXONMOBIL OPEN • ENTRY LIST 🇶🇦
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹
|ITA
|4
|🇷🇸 SRB
|8
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|12
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|15
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|17
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|18
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|23
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|24
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|28
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|35
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|39
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 ESP
|42
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|43
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|47
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|48
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|50
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|54
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|56
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 CHN
📋 ALTERNATES
|1
|Royer, Valentin 🇫🇷 IN
|#58
|2
|Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR
|#59
|3
|Zhang, Zhizhen 🇨🇳
|#60
|4
|Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷
|#61
|5
|Cazaux, Arthur 🇫🇷
|#67
|6
|Mannarino, Adrian 🇫🇷
|#69
|7
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#73
|8
|van de Zandschulp, Botic 🇳🇱
|#75
|9
|Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#78
|10
|Halys, Quentin 🇫🇷
|#83
QUALIFICAZIONI
|58
|🇫🇷 FRA
|59
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|67
|🇫🇷 FRA
|75
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|78
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 AUS
|83
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 FRA
|86
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 GER
|90
|MEDJEDOVIC, Hamad
|🇷🇸 SRB
|94
|CARRENO BUSTA, Pablo
|🇪🇸 ESP
|97
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|105
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 GEO
|112
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 JPN
|118
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 AUS
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Harris, Billy 🇬🇧
|#121
|2
|Choinski, Jan 🇬🇧
|#124
|3
|Virtanen, Otto 🇫🇮
|#126
|4
|Trungelliti, Marco 🇦🇷
|#130
|5
|Wong, Coleman 🇭🇰
|#132
|6
|Carballes Baena, Roberto 🇪🇸
|#147
|7
|Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷
|#157
|8
|Merida, Daniel 🇪🇸
|#164
|9
|McCabe, James 🇦🇺
|#173
|10
|Ymer, Elias 🇸🇪
|#175
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Doha 2026 • Entry List ufficiale
Marco Rossi
Si sapeva, l’anno scorso lo aveva fatto solo per lo sponsor ed era il post infortunio. Farà i due mill1e americani, ma adesso è proiettato più sulla stagione in rosso dove non farà più di due tornei e sulla seconda parte Wimbledon e UO.
Per ovviare alla questione età si sta concentrando su altri aspetti. In Australia ha dimostrato di poter fare qualcosa e questo inconsciamente lo ha caricato, ne sono sicuro.
Potrebbe avere un principio di otite dalla foto…
ma se sono tre anni che le prende a turno da loro…
@ JOA20 (#4561494)
Ma sai, con la finale agli AO si è sistemato benino, un terzo posto con questo punteggio è “grasso che cola” per un 39enne che non deve dimostrare più niente a nessuno, anzi, per i toni irritati che vengono usati nel sito, mi sa che ha già dimostrato fin troppo…
Assolutamente, anche perché se va in finale negli SLAM continua ad avere la classifica che gli serve.
Per me anche di mille ne giocherà pochissimi, lavorerà per arrivare bene, ma veramente bene, a Londra che resta lo SLAM in cui ha più possibilità perché i due giovani campioni, entrambi, su erba non sono pienamente a loro agio.
@ Bagel (#4561514)
E meno male che salta qualcosa, almeno i “ragazzi” si rilassano un po’….
Vabbé era molto più che immaginabile. Questo ormai salta anche le finals, figuriamoci Doha.
L’anno scorso a Doha le prese da Berrettini e pure a Indian Wells uscì subito, vediamo se a questo giro riuscirà a fare bene in California anche perché a Miami difende la finale
Infatti mi chiedevo come mai fosse iscritto.
A lui ad oggi interessano solo gli Slam
Bravo, largo ai giovani che possono giocarsele tutte…ma poi l’ho visto con la famiglia applaudire alle Olimpiadi i pattinatori di artistica: beh, condivido anche questa passione con Novak…
ma va la, ha giocato 5 partite, di cui solo due serie, e non si è ancora ripreso, ma a chi la racconta…si è giocato il culo di tutto l’anno ed adesso deve ricuperare (il culo)…
L’ho visto a Cortina applaudire entusiasta il formidabile pattinatore americano, di origini russe, Ilia Marinin, autore di una prestazione straordinaria, con il salto mortale all’indietro. Non lo eseguivano da 50 anni. Con Nole la moglie enzo
Giusto così, a 39 anni deve giocare solo mille e slam. e magari qualche torneo minore a cui è più legato o ben collocato in calendario.
Sempre un mito!!!