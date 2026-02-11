Novak Djokovic dà forfait a Doha: rinuncia per stanchezza dopo l’Australian Open

Novak Djokovic non sarà presente all’ATP 500 di Doha, primo importante forfait a meno di una settimana dall’inizio del torneo qatariota. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della manifestazione, che hanno comunicato la rinuncia del serbo per motivi di stanchezza dopo il lungo cammino agli Australian Open, dove ha raggiunto la finale meno di due settimane fa.

Si tratta di un’assenza pesante per il tabellone di Doha, che perde uno dei suoi protagonisti più prestigiosi. Djokovic, infatti, ha già conquistato il titolo in Qatar in due occasioni, nel 2016 e nel 2017, lasciando un segno importante nella storia del torneo.

Il serbo ha deciso quindi di prendersi qualche giorno in più di recupero per ricaricare le energie e presentarsi al meglio ai prossimi grandi appuntamenti della stagione. Nel suo calendario, ora, spiccano i due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, tappe fondamentali della prima parte dell’anno sul cemento.

🎾 ATP DOHA 2026 QATAR EXXONMOBIL OPEN • ENTRY LIST 🇶🇦 TABELLONE PRINCIPALE 1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP 2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA 4 DJOKOVIC, Novak OUT 🇷🇸 SRB 8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN 10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ 12 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS 15 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS 17 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE 18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS 19 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE 23 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN 24 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE 28 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA 33 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA 35 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE 39 MUNAR, Jaume 🇪🇸 ESP 42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA 43 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL 47 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN 48 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA 50 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS 54 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN 56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN 📋 ALTERNATES 1 Royer, Valentin 🇫🇷 IN #58 2 Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR #59 3 Zhang, Zhizhen 🇨🇳 #60 4 Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #61 5 Cazaux, Arthur 🇫🇷 #67 6 Mannarino, Adrian 🇫🇷 #69 7 de Jong, Jesper 🇳🇱 #73 8 van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #75 9 Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #78 10 Halys, Quentin 🇫🇷 #83 QUALIFICAZIONI 58 ROYER, Valentin OUT 🇫🇷 FRA 59 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL 67 CAZAUX, Arthur OUT 🇫🇷 FRA 75 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED 78 VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 AUS 83 HALYS, Quentin 🇫🇷 FRA 86 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER 90 MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 SRB 94 CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 ESP 97 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ 105 BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 GEO 112 MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 JPN 118 O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 AUS 📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI 1 Harris, Billy 🇬🇧 #121 2 Choinski, Jan 🇬🇧 #124 3 Virtanen, Otto 🇫🇮 #126 4 Trungelliti, Marco 🇦🇷 #130 5 Wong, Coleman 🇭🇰 #132 6 Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 #147 7 Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 #157 8 Merida, Daniel 🇪🇸 #164 9 McCabe, James 🇦🇺 #173 10 Ymer, Elias 🇸🇪 #175 🇮🇹 Italiani evidenziati

PR Protected Ranking

IN Entrato

OUT Ritirato ATP Doha 2026 • Entry List ufficiale





Marco Rossi