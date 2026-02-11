Circuito ATP ATP, Copertina

Novak Djokovic dà forfait a Doha: rinuncia per stanchezza dopo l’Australian Open

11/02/2026 13:21 14 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images

Novak Djokovic non sarà presente all’ATP 500 di Doha, primo importante forfait a meno di una settimana dall’inizio del torneo qatariota. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della manifestazione, che hanno comunicato la rinuncia del serbo per motivi di stanchezza dopo il lungo cammino agli Australian Open, dove ha raggiunto la finale meno di due settimane fa.

Si tratta di un’assenza pesante per il tabellone di Doha, che perde uno dei suoi protagonisti più prestigiosi. Djokovic, infatti, ha già conquistato il titolo in Qatar in due occasioni, nel 2016 e nel 2017, lasciando un segno importante nella storia del torneo.

Il serbo ha deciso quindi di prendersi qualche giorno in più di recupero per ricaricare le energie e presentarsi al meglio ai prossimi grandi appuntamenti della stagione. Nel suo calendario, ora, spiccano i due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, tappe fondamentali della prima parte dell’anno sul cemento.

🎾 ATP DOHA 2026

QATAR EXXONMOBIL OPEN • ENTRY LIST 🇶🇦

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
4 DJOKOVIC, Novak OUT 🇷🇸 SRB
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
12 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
15 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
17 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
23 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
24 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
28 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
33 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
35 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
39 MUNAR, Jaume 🇪🇸 ESP
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
47 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
48 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
50 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
54 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN

📋 ALTERNATES

1 Royer, Valentin 🇫🇷 IN #58
2 Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR #59
3 Zhang, Zhizhen 🇨🇳 #60
4 Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #61
5 Cazaux, Arthur 🇫🇷 #67
6 Mannarino, Adrian 🇫🇷 #69
7 de Jong, Jesper 🇳🇱 #73
8 van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #75
9 Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #78
10 Halys, Quentin 🇫🇷 #83

QUALIFICAZIONI

58 ROYER, Valentin OUT 🇫🇷 FRA
59 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
67 CAZAUX, Arthur OUT 🇫🇷 FRA
75 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
78 VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 AUS
83 HALYS, Quentin 🇫🇷 FRA
86 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER
90 MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 SRB
94 CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 ESP
97 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ
105 BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 GEO
112 MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 JPN
118 O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 AUS

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Harris, Billy 🇬🇧 #121
2 Choinski, Jan 🇬🇧 #124
3 Virtanen, Otto 🇫🇮 #126
4 Trungelliti, Marco 🇦🇷 #130
5 Wong, Coleman 🇭🇰 #132
6 Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 #147
7 Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 #157
8 Merida, Daniel 🇪🇸 #164
9 McCabe, James 🇦🇺 #173
10 Ymer, Elias 🇸🇪 #175

🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Doha 2026 • Entry List ufficiale



Marco Rossi

TAG: , ,

14 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Strike 78 (Guest) 11-02-2026 16:05

Si sapeva, l’anno scorso lo aveva fatto solo per lo sponsor ed era il post infortunio. Farà i due mill1e americani, ma adesso è proiettato più sulla stagione in rosso dove non farà più di due tornei e sulla seconda parte Wimbledon e UO.
Per ovviare alla questione età si sta concentrando su altri aspetti. In Australia ha dimostrato di poter fare qualcosa e questo inconsciamente lo ha caricato, ne sono sicuro.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 11-02-2026 16:00

Potrebbe avere un principio di otite dalla foto…

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 11-02-2026 15:43

Scritto da Calvin

Scritto da Spider 99
Giusto così, a 39 anni deve giocare solo mille e slam. e magari qualche torneo minore a cui è più legato o ben collocato in calendario.

Assolutamente, anche perché se va in finale negli SLAM continua ad avere la classifica che gli serve.
Per me anche di mille ne giocherà pochissimi, lavorerà per arrivare bene, ma veramente bene, a Londra che resta lo SLAM in cui ha più possibilità perché i due giovani campioni, entrambi, su erba non sono pienamente a loro agio.

ma se sono tre anni che le prende a turno da loro…

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 11-02-2026 15:35

@ JOA20 (#4561494)

Ma sai, con la finale agli AO si è sistemato benino, un terzo posto con questo punteggio è “grasso che cola” per un 39enne che non deve dimostrare più niente a nessuno, anzi, per i toni irritati che vengono usati nel sito, mi sa che ha già dimostrato fin troppo…

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 11-02-2026 15:32

Scritto da Spider 99
Giusto così, a 39 anni deve giocare solo mille e slam. e magari qualche torneo minore a cui è più legato o ben collocato in calendario.

Assolutamente, anche perché se va in finale negli SLAM continua ad avere la classifica che gli serve.

Per me anche di mille ne giocherà pochissimi, lavorerà per arrivare bene, ma veramente bene, a Londra che resta lo SLAM in cui ha più possibilità perché i due giovani campioni, entrambi, su erba non sono pienamente a loro agio.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 11-02-2026 15:22

@ Bagel (#4561514)

E meno male che salta qualcosa, almeno i “ragazzi” si rilassano un po’….

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 11-02-2026 15:10

Vabbé era molto più che immaginabile. Questo ormai salta anche le finals, figuriamoci Doha.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 11-02-2026 14:31

L’anno scorso a Doha le prese da Berrettini e pure a Indian Wells uscì subito, vediamo se a questo giro riuscirà a fare bene in California anche perché a Miami difende la finale

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 11-02-2026 14:25

Infatti mi chiedevo come mai fosse iscritto.
A lui ad oggi interessano solo gli Slam

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 11-02-2026 14:23

Bravo, largo ai giovani che possono giocarsele tutte…ma poi l’ho visto con la famiglia applaudire alle Olimpiadi i pattinatori di artistica: beh, condivido anche questa passione con Novak…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 11-02-2026 14:21

Scritto da Spider 99
Giusto così, a 39 anni deve giocare solo mille e slam. e magari qualche torneo minore a cui è più legato o ben collocato in calendario.

ma va la, ha giocato 5 partite, di cui solo due serie, e non si è ancora ripreso, ma a chi la racconta…si è giocato il culo di tutto l’anno ed adesso deve ricuperare (il culo)…

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo la barbera (Guest) 11-02-2026 14:17

L’ho visto a Cortina applaudire entusiasta il formidabile pattinatore americano, di origini russe, Ilia Marinin, autore di una prestazione straordinaria, con il salto mortale all’indietro. Non lo eseguivano da 50 anni. Con Nole la moglie enzo

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spider 99 (Guest) 11-02-2026 14:11

Giusto così, a 39 anni deve giocare solo mille e slam. e magari qualche torneo minore a cui è più legato o ben collocato in calendario.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 11-02-2026 13:38

Sempre un mito!!!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!