Francesco Passaro, rimonta subita a Buenos Aires: avanti 7-5 5-1, cede a Buse in tre set dopo aver mancato due palle match

Sconfitta amara per Francesco Passaro all’ATP 250 di Buenos Aires. Il perugino, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso al peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 5-7 7-5 6-4 dopo due ore e 36 minuti, al termine di una rimonta che difficilmente dimenticherà. L’azzurro, avanti 7-5 5-1, si è visto sfuggire di mano un match che sembrava ormai chiuso.

Il primo set era stato piuttosto equilibrato e privo di grandi scossoni. I due giocatori avevano tenuto con relativa facilità i rispettivi turni di battuta fino al 5-6, quando Buse è andato in difficoltà. Sotto 15-40, il peruviano ha ceduto il servizio e Passaro ha chiuso il parziale al primo vero affondo.

Nel secondo set l’italiano ha dato l’impressione di poter prendere definitivamente il largo. Dopo un avvio solido, ha infilato una serie di game convincenti che lo hanno portato sul 5-1, con due break ottenuti con autorità. Proprio quando la partita sembrava in cassaforte, però, è arrivato il primo segnale di difficoltà: Passaro ha perso il servizio senza riuscire a procurarsi match point.

Sul 5-2 e servizio Buse, l’azzurro ha avuto comunque le sue occasioni per chiudere mancando due palle match, ma non è riuscito a sfruttarle. Da quel momento il match è cambiato completamente: Passaro ha ceduto ancora il servizio per due volte, permettendo al peruviano di completare una rimonta impensabile fino a pochi minuti prima e di chiudere il set 7-5.

Nel terzo parziale l’inerzia era ormai tutta dalla parte di Buse, più solido nei propri turni di battuta e mentalmente rinfrancato. Il break decisivo è arrivato nel finale, con l’italiano che ha provato a reagire annullando tre match point consecutivi, ma senza riuscire a completare la rimonta. Buse ha poi chiuso a zero il game successivo, completando la sua impresa.

Le statistiche raccontano solo in parte l’andamento dell’incontro: nel complesso, il peruviano ha fatto meglio con la prima di servizio, mentre Passaro ha ottenuto percentuali superiori sulla seconda. Resta però il rammarico per un match dominato per lunghi tratti e sfuggito di mano quando la vittoria sembrava ormai a un passo.

ATP Buenos Aires Ignacio Buse Ignacio Buse 5 7 6 Francesco Passaro Francesco Passaro 7 5 4 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 I. Buse 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Passaro 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 I. Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 I. Buse 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Buse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Buse 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Buse 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Buse 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Buse 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico