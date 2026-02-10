Male Cobolli ATP, Copertina

Flavio Cobolli eliminato all’esordio a Dallas: passa Pinnington Jones in due set

10/02/2026 23:54 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Flavio Cobolli esce di scena all’esordio nell’ATP 500 di Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4 del tabellone, è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Pinnington Jones, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di cinquanta minuti di gioco.

Il match si è indirizzato fin dalle prime battute a favore del giocatore britannico, numero 181 del ranking, capace di strappare il servizio a Cobolli nel terzo game del primo set. Da quel momento l’italiano non è riuscito a trovare continuità nei turni di battuta, subendo un secondo break che ha consegnato il parziale a Pinnington Jones per 6-2.
L’andamento non è cambiato nel secondo set. Cobolli ha provato a restare in partita, ma un nuovo break subito nei primi game ha complicato ulteriormente la situazione. Il britannico ha mantenuto alta l’intensità, conquistando un altro break e chiudendo l’incontro con lo stesso punteggio del primo set, 6-2.

Una prestazione solida per Pinnington Jones, che ha sfruttato al meglio le occasioni avute, mentre per Cobolli arriva un’uscita prematura da Dallas e la necessità di voltare subito pagina in vista dei prossimi impegni del calendario.

ATP Dallas
Flavio Cobolli [4]
2
2
Jack Pinnington Jones
6
6
Vincitore: Pinnington Jones
Mostra dettagli



Marco Rossi

TAG: , ,

1 commento

fora de poco (Guest) 11-02-2026 01:01

inizio stagionale molto male.Ma Flavio sa giocare molto bene
a tennis ed ha grinta da vendere..Secondo me starà stabilmente fra i primi 15-10 giocatori del mondo nei prossimi anni.Spero.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone