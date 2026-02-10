Flavio Cobolli eliminato all’esordio a Dallas: passa Pinnington Jones in due set
Flavio Cobolli esce di scena all’esordio nell’ATP 500 di Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4 del tabellone, è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Pinnington Jones, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di cinquanta minuti di gioco.
Il match si è indirizzato fin dalle prime battute a favore del giocatore britannico, numero 181 del ranking, capace di strappare il servizio a Cobolli nel terzo game del primo set. Da quel momento l’italiano non è riuscito a trovare continuità nei turni di battuta, subendo un secondo break che ha consegnato il parziale a Pinnington Jones per 6-2.
L’andamento non è cambiato nel secondo set. Cobolli ha provato a restare in partita, ma un nuovo break subito nei primi game ha complicato ulteriormente la situazione. Il britannico ha mantenuto alta l’intensità, conquistando un altro break e chiudendo l’incontro con lo stesso punteggio del primo set, 6-2.
Una prestazione solida per Pinnington Jones, che ha sfruttato al meglio le occasioni avute, mentre per Cobolli arriva un’uscita prematura da Dallas e la necessità di voltare subito pagina in vista dei prossimi impegni del calendario.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Dallas, ATP 500 Dallas 2026, Flavio Cobolli
inizio stagionale molto male.Ma Flavio sa giocare molto bene
a tennis ed ha grinta da vendere..Secondo me starà stabilmente fra i primi 15-10 giocatori del mondo nei prossimi anni.Spero.