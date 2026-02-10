Flavio Cobolli eliminato all’esordio a Dallas: passa Pinnington Jones in due set

Flavio Cobolli esce di scena all’esordio nell’ATP 500 di Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4 del tabellone, è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Pinnington Jones, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di cinquanta minuti di gioco.

Il match si è indirizzato fin dalle prime battute a favore del giocatore britannico, numero 181 del ranking, capace di strappare il servizio a Cobolli nel terzo game del primo set. Da quel momento l’italiano non è riuscito a trovare continuità nei turni di battuta, subendo un secondo break che ha consegnato il parziale a Pinnington Jones per 6-2.

L’andamento non è cambiato nel secondo set. Cobolli ha provato a restare in partita, ma un nuovo break subito nei primi game ha complicato ulteriormente la situazione. Il britannico ha mantenuto alta l’intensità, conquistando un altro break e chiudendo l’incontro con lo stesso punteggio del primo set, 6-2.

Una prestazione solida per Pinnington Jones, che ha sfruttato al meglio le occasioni avute, mentre per Cobolli arriva un’uscita prematura da Dallas e la necessità di voltare subito pagina in vista dei prossimi impegni del calendario.

ATP Dallas Flavio Cobolli [4] Flavio Cobolli [4] 2 2 Jack Pinnington Jones Jack Pinnington Jones 6 6 Vincitore: Pinnington Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Pinnington Jones 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-3 → 2-3 J. Pinnington Jones 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Pinnington Jones 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-5 → 2-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi