Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: La situazione aggiornata

Federico Cina ITA, 30.03.2007
🎾 ATP CHALLENGER 125 LILLE

16-22 FEBBRAIO 🇫🇷

TABELLONE PRINCIPALE

77 FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 GBR
84 MISOLIC, Filip 🇦🇹 AUT
93 GASTON, Hugo 🇫🇷 FRA
96 BLOCKX, Alexander 🇧🇪 BEL
106 BONZI, Benjamin 🇫🇷 FRA
108 NARDI, Luca 🇮🇹 ITA
117 GOFFIN, David 🇧🇪 BEL
120 BU, Yunchaokete 🇨🇳 CHN
131 OFNER, Sebastian 🇦🇹 AUT
134 ECHARGUI, Moez 🇹🇳 TUN
136 KLEIN, Lukas 🇸🇰 SVK
142 BLANCHET, Ugo 🇫🇷 FRA
149 LANDALUCE, Martin 🇪🇸 ESP
156 ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹 ITA
159 MAYOT, Harold 🇫🇷 FRA
162 WATANUKI, Yosuke 🇯🇵 JPN
165 VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 FRA
166 SACHKO, Vitaliy 🇺🇦 UKR
170 PIROS, Zsombor 🇭🇺 HUN
184 ENGEL, Justin NG 🇩🇪 GER
245 SCHWAERZLER, Joel NG 🇦🇹 AUT

📋 ALTERNATES

1 Safiullin, Roman #172
2 Damm, Martin 🇺🇸 #177
3 Riedi, Leandro 🇨🇭 #180
4 Skatov, Timofey 🇰🇿 #183
5 Engel, Justin 🇩🇪 #184
6 Kym, Jerome 🇨🇭 #187
7 Chidekh, Clement 🇫🇷 #189
8 Holmgren, August 🇩🇰 #193
9 Gea, Arthur 🇫🇷 #198
10 Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷 #199

🎾 ATP CHALLENGER 75 METEPEC

16-22 FEBBRAIO 🇲🇽

TABELLONE PRINCIPALE

161 FICOVICH, Juan Pablo 🇦🇷 ARG
185 TOMIC, Bernard 🇦🇺 AUS
197 PINNINGTON JONES, Jack 🇬🇧 GBR
214 GALARNEAU, Alexis 🇨🇦 CAN
234 PACHECO MENDEZ, Rodrigo 🇲🇽 MEX
273 MARTIN, Andres 🇺🇸 USA
274 ANDRADE, Andres 🇪🇨 ECU
285 KOZLOV, Stefan 🇺🇸 USA
289 GOJO, Borna 🇭🇷 CRO
328 MENA, Facundo 🇦🇷 ARG
405 MARTIN, Dan PR 🇨🇦 CAN
415 BROUWER, Gijs 🇳🇱 NED
457 GULIN, Svyatoslav 🇷🇺 RUS
459 PIECZKOWSKI, Olaf 🇵🇱 POL
491 BICKNELL, Blaise 🇯🇲 JAM
498 WINTER, Edward 🇦🇺 AUS
504 ORLOV, Vladyslav 🇺🇦 UKR
505 MCCORMICK, Tristan 🇺🇸 USA
530 JANVIER, Maxime 🇫🇷 FRA
538 GIMA, Sebastian 🇷🇴 ROU
576 BAADI, Taha 🇲🇦 MAR

📋 ALTERNATES

1 Gomez, Juan Sebastian 🇨🇴 #586
2 Tobon, Miguel 🇨🇴 #597
3 Aguilar, Juan Carlos 🇨🇦 #603
4 Poling, Karl 🇺🇸 #605
5 Hardt, Nick 🇩🇴 #608
6 Ouakaa, Aziz 🇹🇳 #633
7 Fishback, Ryan 🇺🇸 #638
8 Vandecasteele, Quinn 🇺🇸 #664
9 Shick, Braden 🇺🇸 #683
10 Dickerson, Ryan 🇺🇸 #689

🎾 ATP CHALLENGER 75 NEW DELHI

16-22 FEBBRAIO 🇮🇳

TABELLONE PRINCIPALE

178 CLARKE, Jay 🇬🇧 GBR
182 SWEENY, Dane 🇦🇺 AUS
192 GOMEZ, Federico Agustin 🇦🇷 ARG
203 SAKAMOTO, Rei 🇯🇵 JPN
204 CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 GBR
220 HSU, Yu Hsiou 🇹🇼 TPE
236 NOGUCHI, Rio 🇯🇵 JPN
237 CINA, Federico 🇮🇹 ITA
257 MICHALSKI, Daniel 🇵🇱 POL
261 ZHUKAYEV, Beibit 🇰🇿 KAZ
265 FERREIRA SILVA, Frederico 🇵🇹 POR
266 KUZMANOV, Dimitar PR 🇧🇬 BUL
269 IVASHKA, Ilya 🇧🇾 BLR
277 BUTVILAS, Edas 🇱🇹 LTU
281 NAGAL, Sumit 🇮🇳 IND
284 BAX, Florent 🇫🇷 FRA
287 SAKELLARIDIS, Stefanos 🇬🇷 GRE
293 GEERTS, Michael PR 🇧🇪 BEL
295 ELLIS, Blake PR 🇦🇺 AUS
303 SEKULIC, Philip PR 🇦🇺 AUS
466 MILIC, Ognjen NG 🇷🇸 SRB

📋 ALTERNATES

1 Kopp, Sandro 🇦🇹 #310
2 Gray, Alastair 🇬🇧 #311
3 Bar Biryukov, Petr #323
4 Ajdukovic, Duje 🇭🇷 #335
5 Gill, Felix 🇬🇧 #337
6 Shin, Sanhui 🇰🇷 #358
7 Jorda Sanchis, David 🇪🇸 #387
8 Forejtek, Jonas 🇨🇿 #390
9 Xilas, Ioannis 🇬🇷 #395
10 Chung, Hyeon 🇰🇷 #418

🎾 ATP CHALLENGER 50 TIGRE

16-22 FEBBRAIO 🇦🇷

TABELLONE PRINCIPALE

195 GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 ECU
215 BUENO, Gonzalo 🇵🇪 PER
222 POPKO, Dmitry 🇰🇿 KAZ
227 RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago 🇦🇷 ARG
231 OLIVIERI, Genaro Alberto 🇦🇷 ARG
232 MIDON, Lautaro 🇦🇷 ARG
233 COLLARINI, Andrea 🇦🇷 ARG
243 DELLIEN, Murkel 🇧🇴 BOL
244 VARILLAS, Juan Pablo 🇵🇪 PER
247 DIAZ ACOSTA, Facundo 🇦🇷 ARG
258 KICKER, Nicolas 🇦🇷 ARG
279 AGAMENONE, Franco 🇮🇹 ITA
306 SANCHEZ IZQUIERDO, Nikolas 🇪🇸 ESP
317 CADENASSO, Gianluca 🇮🇹 ITA
321 SANCHEZ JOVER, Carlos 🇪🇸 ESP
324 DAMAS, Miguel 🇪🇸 ESP
344 DUTRA DA SILVA, Daniel 🇧🇷 BRA
349 VILLANUEVA, Gonzalo 🇦🇷 ARG
351 RONCADELLI, Franco 🇺🇾 URU
364 TORRES, Juan Bautista 🇦🇷 ARG
371 CASANOVA, Hernan OUT 🇦🇷 ARG

📋 ALTERNATES

1 Sakamoto, Pedro 🇧🇷 IN #373
2 Justo, Guido Ivan 🇦🇷 #378
3 Feldbausch, Kilian 🇨🇭 #379
4 Marcondes, Igor 🇧🇷 #402
5 Brancaccio, Raul 🇮🇹 #407
6 La Serna, Juan Manuel 🇦🇷 #412
7 Kestelboim, Mariano 🇦🇷 #413
8 Roca Batalla, Oriol 🇪🇸 #416
9 Ambrogi, Luciano Emanuel 🇦🇷 #437
10 Rodriguez, Lorenzo Joaquin 🇦🇷 #449

🇮🇹 Italiani evidenziati
NG Next Gen
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Challenger Week 7 (16-22 Febbraio) • Entry List ufficiale

