Challenger Lille, Metepec, New Delhi e Tigre 1: La situazione aggiornata

🎾 ATP CHALLENGER 125 LILLE
16-22 FEBBRAIO 🇫🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|77
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 GBR
|84
|MISOLIC, Filip
|🇦🇹 AUT
|93
|GASTON, Hugo
|🇫🇷 FRA
|96
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 BEL
|106
|BONZI, Benjamin
|🇫🇷 FRA
|108
|NARDI, Luca 🇮🇹
|ITA
|117
|GOFFIN, David
|🇧🇪 BEL
|120
|BU, Yunchaokete
|🇨🇳 CHN
|131
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 AUT
|134
|ECHARGUI, Moez
|🇹🇳 TUN
|136
|KLEIN, Lukas
|🇸🇰 SVK
|142
|BLANCHET, Ugo
|🇫🇷 FRA
|149
|LANDALUCE, Martin
|🇪🇸 ESP
|156
|ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹
|ITA
|159
|MAYOT, Harold
|🇫🇷 FRA
|162
|WATANUKI, Yosuke
|🇯🇵 JPN
|165
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 FRA
|166
|SACHKO, Vitaliy
|🇺🇦 UKR
|170
|PIROS, Zsombor
|🇭🇺 HUN
|184
|ENGEL, Justin NG
|🇩🇪 GER
|245
|SCHWAERZLER, Joel NG
|🇦🇹 AUT
📋 ALTERNATES
|1
|Safiullin, Roman
|#172
|2
|Damm, Martin 🇺🇸
|#177
|3
|Riedi, Leandro 🇨🇭
|#180
|4
|Skatov, Timofey 🇰🇿
|#183
|5
|Engel, Justin 🇩🇪
|#184
|6
|Kym, Jerome 🇨🇭
|#187
|7
|Chidekh, Clement 🇫🇷
|#189
|8
|Holmgren, August 🇩🇰
|#193
|9
|Gea, Arthur 🇫🇷
|#198
|10
|Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷
|#199
🎾 ATP CHALLENGER 75 METEPEC
16-22 FEBBRAIO 🇲🇽
TABELLONE PRINCIPALE
|161
|FICOVICH, Juan Pablo
|🇦🇷 ARG
|185
|TOMIC, Bernard
|🇦🇺 AUS
|197
|PINNINGTON JONES, Jack
|🇬🇧 GBR
|214
|GALARNEAU, Alexis
|🇨🇦 CAN
|234
|PACHECO MENDEZ, Rodrigo
|🇲🇽 MEX
|273
|MARTIN, Andres
|🇺🇸 USA
|274
|ANDRADE, Andres
|🇪🇨 ECU
|285
|KOZLOV, Stefan
|🇺🇸 USA
|289
|GOJO, Borna
|🇭🇷 CRO
|328
|MENA, Facundo
|🇦🇷 ARG
|405
|MARTIN, Dan PR
|🇨🇦 CAN
|415
|BROUWER, Gijs
|🇳🇱 NED
|457
|GULIN, Svyatoslav
|🇷🇺 RUS
|459
|PIECZKOWSKI, Olaf
|🇵🇱 POL
|491
|BICKNELL, Blaise
|🇯🇲 JAM
|498
|WINTER, Edward
|🇦🇺 AUS
|504
|ORLOV, Vladyslav
|🇺🇦 UKR
|505
|MCCORMICK, Tristan
|🇺🇸 USA
|530
|JANVIER, Maxime
|🇫🇷 FRA
|538
|GIMA, Sebastian
|🇷🇴 ROU
|576
|BAADI, Taha
|🇲🇦 MAR
📋 ALTERNATES
|1
|Gomez, Juan Sebastian 🇨🇴
|#586
|2
|Tobon, Miguel 🇨🇴
|#597
|3
|Aguilar, Juan Carlos 🇨🇦
|#603
|4
|Poling, Karl 🇺🇸
|#605
|5
|Hardt, Nick 🇩🇴
|#608
|6
|Ouakaa, Aziz 🇹🇳
|#633
|7
|Fishback, Ryan 🇺🇸
|#638
|8
|Vandecasteele, Quinn 🇺🇸
|#664
|9
|Shick, Braden 🇺🇸
|#683
|10
|Dickerson, Ryan 🇺🇸
|#689
🎾 ATP CHALLENGER 75 NEW DELHI
16-22 FEBBRAIO 🇮🇳
TABELLONE PRINCIPALE
|178
|CLARKE, Jay
|🇬🇧 GBR
|182
|SWEENY, Dane
|🇦🇺 AUS
|192
|GOMEZ, Federico Agustin
|🇦🇷 ARG
|203
|SAKAMOTO, Rei
|🇯🇵 JPN
|204
|CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 GBR
|220
|HSU, Yu Hsiou
|🇹🇼 TPE
|236
|NOGUCHI, Rio
|🇯🇵 JPN
|237
|CINA, Federico 🇮🇹
|ITA
|257
|MICHALSKI, Daniel
|🇵🇱 POL
|261
|ZHUKAYEV, Beibit
|🇰🇿 KAZ
|265
|FERREIRA SILVA, Frederico
|🇵🇹 POR
|266
|KUZMANOV, Dimitar PR
|🇧🇬 BUL
|269
|IVASHKA, Ilya
|🇧🇾 BLR
|277
|BUTVILAS, Edas
|🇱🇹 LTU
|281
|NAGAL, Sumit
|🇮🇳 IND
|284
|BAX, Florent
|🇫🇷 FRA
|287
|SAKELLARIDIS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|293
|GEERTS, Michael PR
|🇧🇪 BEL
|295
|ELLIS, Blake PR
|🇦🇺 AUS
|303
|SEKULIC, Philip PR
|🇦🇺 AUS
|466
|MILIC, Ognjen NG
|🇷🇸 SRB
📋 ALTERNATES
|1
|Kopp, Sandro 🇦🇹
|#310
|2
|Gray, Alastair 🇬🇧
|#311
|3
|Bar Biryukov, Petr
|#323
|4
|Ajdukovic, Duje 🇭🇷
|#335
|5
|Gill, Felix 🇬🇧
|#337
|6
|Shin, Sanhui 🇰🇷
|#358
|7
|Jorda Sanchis, David 🇪🇸
|#387
|8
|Forejtek, Jonas 🇨🇿
|#390
|9
|Xilas, Ioannis 🇬🇷
|#395
|10
|Chung, Hyeon 🇰🇷
|#418
🎾 ATP CHALLENGER 50 TIGRE
16-22 FEBBRAIO 🇦🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|195
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 ECU
|215
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 PER
|222
|POPKO, Dmitry
|🇰🇿 KAZ
|227
|RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago
|🇦🇷 ARG
|231
|OLIVIERI, Genaro Alberto
|🇦🇷 ARG
|232
|MIDON, Lautaro
|🇦🇷 ARG
|233
|COLLARINI, Andrea
|🇦🇷 ARG
|243
|DELLIEN, Murkel
|🇧🇴 BOL
|244
|VARILLAS, Juan Pablo
|🇵🇪 PER
|247
|DIAZ ACOSTA, Facundo
|🇦🇷 ARG
|258
|KICKER, Nicolas
|🇦🇷 ARG
|279
|AGAMENONE, Franco 🇮🇹
|ITA
|306
|SANCHEZ IZQUIERDO, Nikolas
|🇪🇸 ESP
|317
|CADENASSO, Gianluca 🇮🇹
|ITA
|321
|SANCHEZ JOVER, Carlos
|🇪🇸 ESP
|324
|DAMAS, Miguel
|🇪🇸 ESP
|344
|DUTRA DA SILVA, Daniel
|🇧🇷 BRA
|349
|VILLANUEVA, Gonzalo
|🇦🇷 ARG
|351
|RONCADELLI, Franco
|🇺🇾 URU
|364
|TORRES, Juan Bautista
|🇦🇷 ARG
|371
|🇦🇷 ARG
📋 ALTERNATES
|1
|Sakamoto, Pedro 🇧🇷 IN
|#373
|2
|Justo, Guido Ivan 🇦🇷
|#378
|3
|Feldbausch, Kilian 🇨🇭
|#379
|4
|Marcondes, Igor 🇧🇷
|#402
|5
|Brancaccio, Raul 🇮🇹
|#407
|6
|La Serna, Juan Manuel 🇦🇷
|#412
|7
|Kestelboim, Mariano 🇦🇷
|#413
|8
|Roca Batalla, Oriol 🇪🇸
|#416
|9
|Ambrogi, Luciano Emanuel 🇦🇷
|#437
|10
|Rodriguez, Lorenzo Joaquin 🇦🇷
|#449
🇮🇹 Italiani evidenziati
NG Next Gen
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
