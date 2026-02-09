Jacopo Berrettini vince il derby con Vasamì: “Mi sono sentito in pieno controllo”. Piraino nel main draw

Il tabellone principale del Tenerife Challenger 2 inizia con la vittoria di Jacopo Berrettini, che con il punteggio di 6-3 6-3 si è aggiudicato il derby contro Jacopo Vasamì. Più o meno in contemporanea, Gabriele Piraino staccava il pass per il main draw vincendo il turno finale di qualificazioni contro la prima testa di serie, il ceco Hynek Barton, con lo score di 6-4 7-6(5); adesso per lui ci sarà il primo turno contro Lloyd Harris. Diventano dunque sette gli italiani al via del secondo torneo organizzato da MEF Tennis Events sui campi dell’Abama Tennis Academy. Nelle qualificazioni, invece, niente da fare per Federico Bondioli, sconfitto 6-3 6-2 dal britannico Giles Hussey. Nella giornata di domani tornerà in campo Francesco Maestrelli, di nuovo prima testa di serie dopo la finale della scorsa settimana, e lo farà contro il qualificato Sergio Callejon Hernandez. Per Lorenzo Giustino ci sarà il campione del Tenerife Challenger 1, Daniel Merida; per Stefano Travaglia sfida contro Abdullah Shelbayh, mentre Raul Brancaccio affronterà Pol Martin Tiffon.

Jacopo Berrettini vince il derby con Vasamì – Dopo una settimana di lavoro in vista del secondo torneo, Jacopo Berrettini si è fatto trovare pronto nel match d’esordio contro Jacopo Vasamì. Con il punteggio di 6-3 6-3 il tennista classe 98 si è aggiudicato la sfida contro il giovane 2007, che nonostante un tentativo di raddrizzare le cose nel secondo parziale non è riuscito a rimettersi in corsa. “Sono contento sotto tanti punti di vista, l’ho gestita bene sul piano delle energie e mi sono sentito in controllo dello scambio – le parole di Jacopo Berrettini . Vasamì con il servizio può toglierti ritmo e certezze, ma sono stato bravo nel corso della contesa”. In attesa di scoprire con chi giocherà tra Javier Barranco Cosano o Pablo Llamas Ruiz, Berrettini parla del suo inizio di stagione, con quella odierna che è la prima vittoria stagionale al terzo torneo giocato: “Essendo arrivato sull’isola quasi una settimana e mezzo ho imparato a conoscere le condizioni. Nel primo torneo avevo fatto fatica con il vento e non mi ero sentito al meglio, quest’oggi è andata meglio. Sono al terzo torneo del 2026 e io sono uno che ha sempre bisogno di un po’ di partite per entrare in condizione”.

Risultati di lunedì 9 febbraio

1° turno

Toby Samuel b. Daniel Rincon 7-5 6-

Jacopo Berrettini (WC) b. Jacopo Vasamì (JR) 6-3 6-3

Turno finale qualificazioni

Gabriele Piraino (7) b. Hynek Barton 6-4 7-6(5)

Abdullah Shelbayh (2) b. Alejo Sanchez Quilez (Alt) 6-1 6-2

Izan Almazan Valiente (Alt) b. Dali Blanch (11) 6-3 7-6(6)

Miguel Damas (4) b. Alex Martinez (8) 6-4 6-3

Sergio Callejon Hernando b. Sergey Fomin (5) 7-6(3) 6-1

Giles Hussey (6) b. Federico Bondioli (10) 6-3 6-2