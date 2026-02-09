Medvedev furioso a Rotterdam: sfogo sulle palline dopo l’eliminazione (Video)

Daniil Medvedev saluta subito l’ATP 500 di Rotterdam, eliminato all’esordio da Ugo Humbert al termine di un match combattuto e deciso al terzo set. Il russo, però, ha fatto parlare di sé soprattutto per lo sfogo andato in scena durante l’incontro, legato alle condizioni di gioco e in particolare alle palline utilizzate nel torneo.

Visibilmente irritato, l’ex numero uno del mondo ha reagito con gesti di frustrazione, arrivando anche a strapparsi i capelli. La tensione è poi esplosa in una dichiarazione piuttosto criptica e destinata a far discutere: “Le palline sono fatte per… per persone a cui piace compiacere. Persone a cui piace compiacere con un po’ di… un po’ di saliva”, ha detto Medvedev, parole che hanno subito fatto il giro dei social.

Non è la prima volta che il russo critica materiali e condizioni di gioco, ma anche in questa occasione il suo sfogo ha attirato grande attenzione, tra ironia e interpretazioni di ogni tipo. Sul campo, intanto, la sconfitta contro Humbert interrompe subito il suo cammino nel torneo olandese, lasciando più spazio alle polemiche che al risultato sportivo.





Marco Rossi