

ITF Praga e Grenoble: I Main Draw

09/02/2026 23:25 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
ITF PRAGA(Cze 75k cemento indoor)
[1] Sinja Kraus AUT vs Kathinka Von deichmann LIE
Vendula Valdmannova CZE vs Martyna Kubka POL
Nadiia Kolb UKR vs Sarah Melany Fajmonova CZE
Caijsa Wilda Hennemann SWE vs [7] Mona Barthel GER

[4] Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs Alena Kovackova CZE
Susan Bandecchi SUI vs Anastasiia Sobolieva UKR
Julie Pastikova CZE vs Mara Guth GER
Jana Kovackova CZE vs [6] Alice Rame FRA

[5] Gabriela Knutson CZE vs Jule Niemeier GER
Tereza Martincova CZE vs Miriana Tona ITA
Isabella Maria Serban ITA vs Beatrise Zeltina LAT
Katarina Kuzmova SVK vs [3] Jessika Ponchet FRA

[8] Barbora Palicova CZE vs Anna Siskova CZE
Lucie Havlickova CZE vs Ariana Arseneault CAN
Katerina Tsygourova SUI vs Aneta Kucmova CZE
Caroline Werner GER vs [2] Lucia Bronzetti ITA

ITF GRENOBLE(Fra 50k cemento indoor)
[1] Arantxa Rus NED vs Yidi Yang CHN
Alice Tubello FRA vs Celine Naef SUI
Federica Urgesi ITA vs Dune Vaissaud FRA
Xinxin Yao CHN vs [7] Ayana Akli USA

[3] Camilla Rosatello ITA vs Astrid Lew yan foon FRA
Nahia Berecoechea FRA vs Elena Ruxandra Bertea ROU
Lucia Cortez llorca ESP vs Veronika Podrez UKR
Julie Belgraver FRA vs [6] Justina Mikulskyte LTU

[8] Manon Leonard FRA vs Ekaterina Kazionova RUS
Tiphanie Lemaitre FRA vs Tyra Caterina Grant ITA
Gabriela Ce BRA vs Mia Ristic SRB
Eunhye Lee KOR vs [4] Sada Nahimana BDI

[5] Harmony Tan FRA vs Jeline Vandromme BEL
Yara Bartashevich FRA vs Lucie Nguyen tan FRA
Sara Cakarevic FRA vs Oceane Dodin FRA
Hannah Klugman GBR vs [2] Marina Bassols ribera ESP

