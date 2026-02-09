ITF Praga e Grenoble: I Main Draw
ITF PRAGA(Cze 75k cemento indoor)
[1] Sinja Kraus vs Kathinka Von deichmann
Vendula Valdmannova vs Martyna Kubka
Nadiia Kolb vs Sarah Melany Fajmonova
Caijsa Wilda Hennemann vs [7] Mona Barthel
[4] Guiomar Maristany zuleta de reales vs Alena Kovackova
Susan Bandecchi vs Anastasiia Sobolieva
Julie Pastikova vs Mara Guth
Jana Kovackova vs [6] Alice Rame
[5] Gabriela Knutson vs Jule Niemeier
Tereza Martincova vs Miriana Tona
Isabella Maria Serban vs Beatrise Zeltina
Katarina Kuzmova vs [3] Jessika Ponchet
[8] Barbora Palicova vs Anna Siskova
Lucie Havlickova vs Ariana Arseneault
Katerina Tsygourova vs Aneta Kucmova
Caroline Werner vs [2] Lucia Bronzetti
ITF GRENOBLE(Fra 50k cemento indoor)
[1] Arantxa Rus vs Yidi Yang
Alice Tubello vs Celine Naef
Federica Urgesi vs Dune Vaissaud
Xinxin Yao vs [7] Ayana Akli
[3] Camilla Rosatello vs Astrid Lew yan foon
Nahia Berecoechea vs Elena Ruxandra Bertea
Lucia Cortez llorca vs Veronika Podrez
Julie Belgraver vs [6] Justina Mikulskyte
[8] Manon Leonard vs Ekaterina Kazionova
Tiphanie Lemaitre vs Tyra Caterina Grant
Gabriela Ce vs Mia Ristic
Eunhye Lee vs [4] Sada Nahimana
[5] Harmony Tan vs Jeline Vandromme
Yara Bartashevich vs Lucie Nguyen tan
Sara Cakarevic vs Oceane Dodin
Hannah Klugman vs [2] Marina Bassols ribera
