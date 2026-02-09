Jack Draper: “Ho forzato per inseguire Alcaraz e Sinner, ora voglio raggiungerli”

Jack Draper è tornato in campo dopo diversi mesi di stop e lo ha fatto con segnali incoraggianti. Il britannico, tra le rivelazioni della prima parte della scorsa stagione, era stato costretto a fermarsi a causa di gravi problemi alla spalla e al gomito sinistro, che avevano coinvolto l’intero braccio.

Il rientro è avvenuto in Coppa Davis 2026, dove Draper ha mostrato una buona condizione generale e ha parlato apertamente del periodo difficile attraversato e delle lezioni apprese durante la lunga pausa. Il numero uno britannico ha spiegato di aver spinto troppo il proprio corpo nel tentativo di colmare il divario con i dominatori del circuito, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

«L’anno scorso il mio obiettivo era arrivare al livello di Carlos e Jannik, e questo mi ha portato a forzare troppo il fisico», ha confessato Draper. «Ho cercato di colpire più forte, di ottenere punti rapidi e cambiare il mio gioco quando non ero ancora pronto fisicamente. Il desiderio di ridurre la distanza da loro è diventato uno stress, quindi in un certo senso hanno anche loro una parte di responsabilità nei miei problemi fisici».

Il britannico ha sofferto per un edema osseo al braccio sinistro, un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per mesi. Un periodo difficile, ma che gli ha permesso di riflettere e migliorare sotto diversi aspetti.

«Durante lo stop ho imparato molto su me stesso. Ho lavorato su aspetti personali e professionali che mi aiuteranno a essere un giocatore migliore. Credo di essere più completo e affidabile rispetto ai miei momenti migliori dello scorso anno», ha spiegato.

Draper non nasconde le sue ambizioni: vuole arrivare al livello dei due leader del circuito. «Sono loro i punti di riferimento del tennis attuale e il mio desiderio è raggiungerli. Farò tutto il possibile per riuscirci».

Il britannico è consapevole che servirà tempo per ritrovare il ritmo partita e per permettere al braccio di tornare alla piena efficienza. «L’osso deve rigenerarsi gradualmente. Più gioco e più mi abituo allo sforzo. È normale avvertire qualche fastidio, ma questo è il momento di tornare e ho fiducia di gestire bene la situazione».

Il suo rientro rappresenta uno degli elementi più interessanti in vista dei primi Masters 1000 della stagione, dove Draper proverà a confermare le buone sensazioni mostrate in Coppa Davis e a rilanciare le proprie ambizioni nel circuito. Se il fisico lo assisterà, il britannico punta a inserirsi nella lotta ai vertici e a sfidare il dominio di Alcaraz e Sinner, forse.





Francesco Paolo Villarico