Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Elisabetta Cocciaretto perde sette posti. -32 per Lucia Bronzetti
09/02/2026 09:15 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (09-02-2026)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4267
Punti
19
Tornei
57
Best: 29
▼
-6
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1063
Punti
27
Tornei
138
Best: 99
▲
2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
534
Punti
27
Tornei
142
Best: 46
▼
-32
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
526
Punti
29
Tornei
166
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
193
Best: 191
▼
-2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
24
Tornei
206
Best: 203
▼
-3
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
351
Punti
28
Tornei
224
Best: 201
▼
-3
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
323
Punti
23
Tornei
245
Best: 205
▲
3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
273
Best: 273
▼
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
22
Tornei
274
Best: 274
▼
-1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
247
Punti
18
Tornei
288
Best: 288
--
0
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
26
Tornei
317
Best: 317
▼
-2
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
326
Best: 292
▼
-3
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
337
Best: 337
▲
17
Francesca Pace
ITA, 0
188
Punti
17
Tornei
362
Best: 362
▼
-1
Giorgia Pedone
ITA, 0
173
Punti
24
Tornei
383
Best: 322
▼
-5
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
164
Punti
21
Tornei
384
Best: 310
▼
-5
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
164
Punti
19
Tornei
387
Best: 387
▼
-2
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
29
Tornei
408
Best: 347
▼
-26
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
153
Punti
18
Tornei
410
Best: 410
▼
-6
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
441
Best: 441
▼
-4
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
132
Punti
24
Tornei
463
Best: 463
▼
-17
Federica Urgesi
ITA, 0
121
Punti
24
Tornei
495
Best: 495
▲
2
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
500
Best: 500
▲
19
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
507
Best: 507
▼
-1
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
532
Best: 532
▼
-1
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
537
Best: 143
▲
8
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
97
Punti
17
Tornei
541
Best: 491
▼
-2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
554
Best: 554
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
92
Punti
17
Tornei
562
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
21
Tornei
563
Best: 563
▲
2
Isabella Maria Serban
ITA, 0
89
Punti
16
Tornei
619
Best: 604
▼
-5
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
21
Tornei
626
Best: 515
▼
-5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
680
Best: 380
▼
-1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
683
Best: 18
--
0
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
60
Punti
13
Tornei
692
Best: 692
▲
1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
699
Best: 192
▲
1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
703
Best: 703
▲
2
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
711
Best: 711
▲
72
Beatrice Ricci
ITA, 0
53
Punti
13
Tornei
728
Best: 5
▼
-1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
51
Punti
7
Tornei
766
Best: 766
▼
-2
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
18
Tornei
772
Best: 658
▼
-3
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
45
Punti
11
Tornei
817
Best: 817
▲
5
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
828
Best: 828
▲
3
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
844
Best: 627
▲
1
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
847
Best: 847
▲
2
Lavinia Luciano
ITA, 0
34
Punti
15
Tornei
886
Best: 886
▲
2
Camilla Gennaro
ITA, 0
30
Punti
15
Tornei
912
Best: 912
▲
2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
942
Best: 942
▲
3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
▲
1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
961
Best: 961
▲
3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
983
Best: 983
▲
1
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1009
Best: 1009
--
0
Giulia Paterno
ITA, 0
19
Punti
11
Tornei
1024
Best: 1024
▼
-1
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1063
Best: 660
▲
1
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1092
Best: 1092
▼
-24
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1132
Best: 428
▼
-5
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1148
Best: 1148
▼
-1
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1212
Best: 1212
▼
-1
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1215
Best: 1215
▼
-1
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1227
Best: 1227
▼
-1
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1227
Best: 1227
▼
-1
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1243
Best: 1243
--
0
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1253
Best: 1253
▼
-5
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1266
Best: 1266
▼
-3
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1302
Best: 1302
▼
-5
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1315
Best: 1315
▼
-4
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1340
Best: 1340
▼
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1358
Best: 1358
▼
-6
Lara Pfeifer
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1386
Best: 1386
▼
-7
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1386
Best: 1386
▼
-7
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1386
Best: 1386
▼
-7
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1457
Best: 1457
▼
-4
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1457
Best: 1457
▼
-4
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1485
Best: 1485
▼
-4
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1485
Best: 1485
▼
-4
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1485
Best: 1485
▼
-4
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1485
Best: 1485
▼
-4
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1485
Best: 1485
▼
-4
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1485
Best: 1485
▼
-4
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Italiane, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti
1 commento
Bronzetti scende intelligentemente anche nel livello dei tornei a cui sta partecipando e parteciperà,cercando evidentemente di recuperare posizioni: questa settimana un W75 in cui è tds n.2
Di nuovo in gara Grant e Pedone.
Ma la Ambrosio si è scassata seriamente alle qualificazioni Australian Open?