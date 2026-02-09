Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Circuito Challenger Challenger, Copertina

09/02/2026 09:11 1 commento
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Tenerife Arena – ore 11:00
Miguel Damas ESP vs Alex Martinez ESP
ATP Tenerife
Miguel Damas [4]
6
6
Alex Martinez [8]
4
3
Vincitore: Damas
Abdullah Shelbayh JOR vs Alejo Sanchez Quilez ESP

ATP Tenerife
Abdullah Shelbayh [2]
0
0
Alejo Sanchez Quilez
0
0
Jacopo Berrettini ITA vs Jacopo Vasami ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Javier Barranco Cosano ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Giles Hussey GBR vs Federico Bondioli ITA

ATP Tenerife
Giles Hussey [6]
6
6
Federico Bondioli [10]
3
2
Vincitore: Hussey
Hynek Barton CZE vs Gabriele Piraino ITA

ATP Tenerife
Hynek Barton [1]
0
0
Gabriele Piraino [7]
0
0
Daniel Rincon ESP vs Toby Samuel GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Sergey Fomin UZB vs Sergio Callejon Hernando ESP

ATP Tenerife
Sergey Fomin [5]
6
1
Sergio Callejon Hernando
7
6
Vincitore: Callejon Hernando
Izan Almazan Valiente ESP vs Dali Blanch USA

ATP Tenerife
Izan Almazan Valiente
0
0
Dali Blanch [11]
0
0
CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court Central – ore 11:00
Remy Bertola SUI vs Robin Bertrand FRA
ATP Pau
Remy Bertola [1]
40
6
6
Robin Bertrand [8]
A
2
5
Felix Balshaw FRA vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Henri Squire GER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

David Goffin BEL vs Giulio Zeppieri ITA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Luca Nardi ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Mikhail Kukushkin KAZ vs James Trotter JPN

ATP Pau
Mikhail Kukushkin [3]
0
6
3
5
James Trotter [11]
0
2
6
4
Patrick Zahraj GER vs Martin Krumich CZE

ATP Pau
Patrick Zahraj [6]
0
Martin Krumich [12]
0
Vincitore: Zahraj per walkover
CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 05:30
S D Prajwal Dev IND vs Abhinav Sanjeev Shanmugam IND
ATP Chennai
S D Prajwal Dev [1]
6
6
Abhinav Sanjeev Shanmugam [9]
1
4
Vincitore: Dev
Nitin Kumar Sinha IND vs Adil Kalyanpur IND

ATP Chennai
Nitin Kumar Sinha [4]
6
6
Adil Kalyanpur [10]
4
2
Vincitore: Sinha
Alastair Gray GBR vs Philip Sekulic AUS

ATP Chennai
Alastair Gray
3
6
Philip Sekulic
6
7
Vincitore: Sekulic
Jay Clarke GBR / Mukund Sasikumar IND vs Aryan Lakshmanan IND / Aditya Vishal Balsekar IND

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:30
Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Raghav Jaisinghani IND

ATP Chennai
Mitsuki Wei Kang Leong [2]
4
6
6
Raghav Jaisinghani [11]
6
3
1
Vincitore: Leong
Sai Karteek Reddy Ganta IND vs Aryan Lakshmanan IND

ATP Chennai
Sai Karteek Reddy Ganta
7
6
2
Aryan Lakshmanan
6
7
6
Vincitore: Lakshmanan
Alexandr Binda ITA / Grigoriy Lomakin KAZ vs Luca Castelnuovo SUI / Rio Noguchi JPN (Non prima 09:30)

ATP Chennai
Alexandr Binda / Grigoriy Lomakin
2
2
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi [4]
6
6
Vincitore: Castelnuovo / Noguchi
Court 2 – ore 05:30
Aditya Vishal Balsekar IND vs Timofei Derepasko RUS

ATP Chennai
Timofei Derepasko [3]
5
6
1
Aditya Vishal Balsekar [12]
7
4
6
Vincitore: Vishal Balsekar
Ishaque Eqbal IND vs Siddhant Banthia IND

ATP Chennai
Ishaque Eqbal [6]
30
7
1
Siddhant Banthia [7]
0
5
0
Vincitore: Eqbal
S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Petr Bar Biryukov RUS / Ilia Simakin RUS (Non prima 10:30)

ATP Chennai
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
7
6
Petr Bar Biryukov / Ilia Simakin
6
1
Vincitore: Dev / Sinha
CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 17:00
Andrej Loncarevic FRA vs Ronald Hohmann USA
Il match deve ancora iniziare

Enzo Kohlmann De Freitas BRA vs Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare

Felix Corwin USA vs Sasa Markovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Matthew Forbes USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Cedrik-Marcel Stebe GER vs Olaf Pieczkowski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Ryan Fishback USA vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare

Karlis Ozolins LAT vs Ben Jones GBR (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Garrett Johns USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

PAT RAFTER ARENA – ore 02:00
Matthew Dellavedova AUS vs Ty Host AUS
ATP Brisbane
Matthew Dellavedova [2]
3
6
6
Ty Host
6
3
3
Vincitore: Dellavedova
Masamichi Imamura JPN vs Duje Markovina AUS

ATP Brisbane
Masamichi Imamura [1]
6
6
Duje Markovina
4
3
Vincitore: Imamura
Darwin Blanch USA vs Corentin Denolly FRA (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Darwin Blanch [8]
6
7
Corentin Denolly
4
5
Vincitore: Blanch
Omar Jasika AUS vs Hikaru Shiraishi JPN

ATP Brisbane
Omar Jasika
4
6
7
Hikaru Shiraishi
6
2
6
Vincitore: Jasika
SHOW COURT 1 – ore 02:00
Colin Sinclair NMI vs Jamie Mackenzie GER

ATP Brisbane
Jamie Mackenzie
6
4
4
Colin Sinclair [9]
2
6
6
Vincitore: Sinclair
Yuki Mochizuki JPN vs Matt Hulme AUS

ATP Brisbane
Yuki Mochizuki [3]
5
7
7
Matt Hulme
7
5
5
Vincitore: Mochizuki
Arthur Weber FRA vs David Jorda Sanchis ESP (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Arthur Weber
6
2
7
David Jorda Sanchis
3
6
5
Vincitore: Weber
COURT 10 – ore 02:00
Kokoro Isomura JPN vs Oliver Anderson AUS

ATP Brisbane
Kokoro Isomura [4]
6
6
Oliver Anderson
4
4
Vincitore: Isomura
Naoki Nakagawa JPN vs Ryo Tabata JPN

ATP Brisbane
Naoki Nakagawa [6]
6
6
Ryo Tabata
1
4
Vincitore: Nakagawa
Hayato Matsuoka JPN vs Jake Delaney AUS (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Hayato Matsuoka
6
6
Jake Delaney
4
4
Vincitore: Matsuoka
