ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Bellucci, Pellegrino e Stefanini (LIVE)

09/02/2026
Andrea Pellegrino nella foto

ARG ATP 250 Buenos Aires – 1° Turno – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Damir Dzumhur BIH vs Hugo Dellien BOL
Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Pedro Martinez ESP (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Vit Kopriva CZE (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – 1° Turno – Indoor Hard

Centre Court – ore 11:00
Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Johannes Ingildsen DEN / Mick Veldheer NED
ATP Rotterdam
Ray Ho / Hendrik Jebens [1]
6
6
11
Johannes Ingildsen / Mick Veldheer [2]
4
7
9
Vincitore: Ho / Jebens
Mostra dettagli

Roberto Bautista Agut ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 13:00)

ATP Rotterdam
Roberto Bautista Agut
0
0
Cameron Norrie [6]
0
0
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Ugo Humbert FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Christopher O’Connell AUS (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Luka Pavlovic FRA vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Jaume Munar ESP

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – 1° Turno – Hard

Center Court – ore 19:00
Brandon Nakashima USA vs Mattia Bellucci ITA
Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Grigor Dimitrov BUL / Georgi Georgiev BUL vs Aleksandar Kovacevic USA / Ben Shelton USA (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 20:00
Evan King USA / John Peers AUS vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – 1° – 2° Turno – hard

Centre Court – ore 13:00
Alexandra Eala PHI vs Tereza Valentova CZE Inizio 13:00
WTA Doha
Alexandra Eala
0
0
Tereza Valentova
0
0
Mostra dettagli

Maria Sakkari GRE vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

(3) Amanda Anisimova USA vs Karolina Pliskova CZE Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Mirra Andreeva RUS vs Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 1 – ore 11:00
(9) Linda Noskova CZE vs Maya Joint AUS Inizio 11:00
WTA Doha
Linda Noskova [9]
0
6
6
0
Maya Joint
0
4
0
0
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs (11) Clara Tauson DEN

WTA Doha
Katerina Siniakova
15
3
Clara Tauson [11]
15
3
Mostra dettagli

Qinwen Zheng CHN vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya RUS vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 11:30
Xinyu Wang CHN vs Emiliana Arango COL Inizio 11:30

WTA Doha
Xinyu Wang
40
6
5
Emiliana Arango
40
1
5
Mostra dettagli

(12) Emma Navarro USA vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Kristina Mladenovic FRA vs Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Emma Raducanu GBR vs Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 3 – ore 11:30
Dayana Yastremska UKR vs Cristina Bucsa ESP Inizio 11:30

WTA Doha
Dayana Yastremska
15
6
3
Cristina Bucsa
30
4
4
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova RUS vs Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA / Victoria Mboko CAN vs (7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare

Janice Tjen INA vs Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 11:30
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Lyudmyla Kichenok UKR / Nadiia Kichenok UKR Inizio 11:30
WTA Doha
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
6
4
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0
2
3
Mostra dettagli

Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN vs Alexandra Panova RUS / Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Maya Joint AUS vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE vs Marie Bouzkova CZE / Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
Lucija Ciric Bagaric CRO vs (8) Dalila Jakupovic SLO Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Lucija Ciric Bagaric
0
3
Dalila Jakupovic [8]
0
5
Mostra dettagli

Angelina Voloshchuk POR vs Lucrezia Stefanini ITA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Viktorija Golubic SUI vs Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare

Teresa Franco Dias POR / Sara Lanca POR vs (2) Maia Lumsden GBR / (2) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN / Viktorija Golubic SUI vs Francisca Jorge POR / Matilde Jorge POR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
(3) Nuria Parrizas Diaz ESP vs Naiktha Bains GBR Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Noma Noha Akugue GER vs (7) En-Shuo Liang TPE Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Darja Vidmanova CZE vs Gabriela Agra Amorim POR

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND / Dominika Salkova CZE vs Freya Christie GBR / Eden Silva GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 12:00
(1) Varvara Lepchenko USA vs (5) Carolyn Ansari USA Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Varvara Lepchenko [1]
15
6
0
Carolyn Ansari [5]
15
4
0
Mostra dettagli

Iryna Shymanovich BLR vs Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare

Aliona Bolsova ESP vs (3) Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Greet Minnen BEL / Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare

