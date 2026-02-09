Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Febbraio 2026

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Dallas – Hard
R32 Nakashima – Bellucci Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Buenos Aires – Terra
R32 Pellegrino – Etcheverry Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – Hard
R32 Berrettini – Vasami Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Hussey – Bondioli Inizio 11:00
ATP Tenerife
Giles Hussey [6]
6
6
Federico Bondioli [10]
3
2
Vincitore: Hussey
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Hussey
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
F. Bondioli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
F. Bondioli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Bondioli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Hussey
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
F. Bondioli
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
G. Hussey
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
G. Hussey
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Hussey
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Q2 Barton – Piraino 2° inc. ore 11
ATP Tenerife
Hynek Barton [1]
0
0
Gabriele Piraino [7]
0
0
CH 50 Chennai – Hard
R16 Binda /Lomakin – Castelnuovo /Noguchi Non prima 09:30
ATP Chennai
Alexandr Binda / Grigoriy Lomakin
2
2
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi [4]
6
6
Vincitore: Castelnuovo / Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castelnuovo / Noguchi
2-5 → 2-6
A. Binda / Lomakin
1-5 → 2-5
L. Castelnuovo / Noguchi
1-4 → 1-5
A. Binda / Lomakin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
A. Binda / Lomakin
1-1 → 1-2
L. Castelnuovo / Noguchi
1-0 → 1-1
A. Binda / Lomakin
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Castelnuovo / Noguchi
2-5 → 2-6
A. Binda / Lomakin
2-4 → 2-5
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
2-3 → 2-4
A. Binda / Lomakin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
1-2 → 1-3
A. Binda / Lomakin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
L. Castelnuovo / Noguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Binda / Lomakin
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
df
0-0 → 0-1
CH 125 Pau – Indoor Hard
R32 Goffin – Zeppieri Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Kym – Nardi 2° inc. ore 18:30
Il match deve ancora iniziare
Oeiras WTA 125 Indoor Hard
1T Voloshchuk – Stefanini ore 13:30
Il match deve ancora iniziare
qualcuno ha visto la partita di Bondioli? Non mi pare tanto bene…
C’è da dire che Jodar ha iniziato a dedicarsi seriamente al professionismo solo a partire dalla seconda metà del 2025, prima faceva lo studente universitario in USA, per me è notevole che con mezza stagione in carriera sia già quasi nei 100, sono molto curioso di vedere dove arriverà quest’anno
@ givaldo barbosa (#4560665)
Ammettilo Detu: hai un debole per le mie battute (o minchiate, che poco ci passa).
Dopo vari tentativi falliti, vogliamo fare finalmente una pace duratura e vera?
@ Molto Pollo (#4560661)
Non mi conosci evidentemente.
In attesa della grande abbuffata di match del pomeriggio sera, tra una partitella a scopetta e l’altra nel bar sotto casa, vado a visionare 3-4 cantieri qui nei dintorni.
Jodar ha superato le quali di Dallas
Jodar è l’unico giocatore spagnolo che non gioca i Challenger spagnoli perché vive sempre in America: ed infatti è l’unico che può diventare un buon giocatore
Non è nemmeno considerabile spagnolo perché la sua Impostazione tennistica è americana
Comunque Mensik a 18 anni raggiungeva la finale a Doha e a 19 anni vinceva il 1000 di Miami battendo Djokovic
Fonseca a 18 anni era nei 100 ed a 19 anni vinceva 2 trofei: un ATP 250 e un 500
Fils a 18 anni era già nei 100 e si batteva contro Sinner in semifinale a Montpelier(perdendo)
Sinner a 19 anni aveva 5 trofei ATP(Sofia Adelaide Washington Anversa e ancora Sofia) una finale 1000, un quarto di finale slam eliminando Zverev
Non cito nemmeno Alcaraz
Non faccio la domanda a Mauro perché si sarà già messo a piangere sul fatto che ci avevo preso che Landaluce non fosse nulla di che
Invece faccio la domanda ad Enzo: basandoti sulla tua regola della precocità può Jodar battere Sinner in uno slam?
no.
@ Marco M. (#4560632)
Personalmente riterrei molto più sorprendente una vittoria di Pellegrino piuttosto di una di Bellucci. Per il resto oggi a parte il derby e forse la Stefanini, sono tutte partite molto difficili. Mi aspetto un’altra prestazione seria di Nardi, in linea con le ultime.
È il momento di dure verità:
Gli italiani quando si è trattato di uscire dai Challenger e giocare i tornei ATP hanno vinto e fatto bene
Invece quando Landaluce ha dovuto tentare in ATP e non poteva più usufruire dei Challenger casalinghi con arbitraggi imbarazzanti e connazionali Che si scansavano ha preso schiaffi da tutti
Ha anche perso da Chidekh alle quali di Montpelier….. DA CHIDEEEEEKH
Vi faccio una domanda: se le vittorie di Sinner finissero qui il fatto di aver vinto 4 slam tra cui Wimbledon sarebbe sufficiente a creare una generazione di italiani che gioca a tennis per emularlo oppure nell’era dei social dove l’attenzione è bassa devi per forza arrivare a 20 slam?
caro Marco, riguardo Nardi, ripeto quello che diceva mia nonna “l’è comme pestà l’aegua in to mortà”
@ Marco M. (#4560632)
In singolo c’è anche Lucrezia, te nè sei dimenticato o non segui troppo le donne?
Purtroppo io non conosco questa 18enne portoghese (ci vorrebbe GAZ) e non saprei dire ma spero che Stefanini faccia vedere la sua esperienza.
Vabbè, provo a riprendere i pronostici come facevo un tempo, anche se non è che li acchiappassi proprio tutti 😀
Bellucci ha una sola possibilità ed è che Nakashima non sia al meglio della forma, dopo la finale di Brisbane è uscito al primo turno degli AO per mano di Van De Zandschulp.
Per me comunque Bellucci saluta all’esordio.
Pellegrino sfavorito con uno degli idoli di casa, ma è comunque Pellegrino, capace di imprese nel bene e nel male.
Per me esce, ma una tenue speranza me la tengo.
Zeppieri non gioca dalle quali di Melbourne, Goffin addirittura dalle quali del Master di Parigi dove si era infortunato, pronostico davvero incerto. Spero solo che Giulio possa avere un anno senza problemi dimostrando che tutto ciò di buono che dicevamo di lui non era campato per aria.
Da Tenerife spero che arrivino buone notizie da Bondioli e Piraino, nel derby vedo favorito Jacopo Berrettini solo per l’esperienza, Vasamì gli è già superiore.
Nardi: di Luchino non parlo, lo seguo e spero sempre, ma con molto più disincanto di prima. Ovviamente spero vinca, ma la speranza più grossa è che decida di allestire uno staff da professionista e che si metta a lavorare sodo…
Due parole su Nardi visto che oggi gioca. La prima volta che lo vidi, rimasi sbalordito. La facilità con cui usciva i colpi dalla sua racchetta, faceva sembrare il gioco del tennis facile. Purtroppo mi ricorda un amico 3 categoria che poteva battere facilmente le seconde categorie nei tornei importanti e perdere dai non classificati. Come ogni cosa che sai fare bene e sei in possesso di un talento che il buon Dio ti ha donato,sei solo all’inizio, per emergere tra i più bravi, ci vuole molto altro
Molti nostri impegnati nei 4 continenti (le Canarie, possedimento spagnolo, sono in realtá parte dell’Africa): un grande movimento non gioca solo nel cortile di casa….