Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Febbraio 2026

09/02/2026 09:44 16 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

USA ATP 500 Dallas – Hard
R32 Nakashima USA – Bellucci ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare



ARG ATP 250 Buenos Aires – Terra
R32 Pellegrino ITA – Etcheverry ARG Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – Hard
R32 Berrettini ITA – Vasami ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Hussey GBR – Bondioli ITA Inizio 11:00

ATP Tenerife
Giles Hussey [6]
6
6
Federico Bondioli [10]
3
2
Vincitore: Hussey
Mostra dettagli

Q2 Barton CZE – Piraino ITA 2° inc. ore 11

ATP Tenerife
Hynek Barton [1]
0
0
Gabriele Piraino [7]
0
0
Mostra dettagli



IND CH 50 Chennai – Hard
R16 Binda ITA/Lomakin KAZ – Castelnuovo SUI/Noguchi JPN Non prima 09:30

ATP Chennai
Alexandr Binda / Grigoriy Lomakin
2
2
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi [4]
6
6
Vincitore: Castelnuovo / Noguchi
Mostra dettagli



FRA CH 125 Pau – Indoor Hard
R32 Goffin BEL – Zeppieri ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Kym SUI – Nardi ITA 2° inc. ore 18:30

Il match deve ancora iniziare



POR Oeiras WTA 125 Indoor Hard
1T Voloshchuk POR – Stefanini ITA ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

mah (Guest) 09-02-2026 12:46

qualcuno ha visto la partita di Bondioli? Non mi pare tanto bene…

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 09-02-2026 12:42

Scritto da Ging89
Jodar ha superato le quali di Dallas
Jodar è l’unico giocatore spagnolo che non gioca i Challenger spagnoli perché vive sempre in America: ed infatti è l’unico che può diventare un buon giocatore
Non è nemmeno considerabile spagnolo perché la sua Impostazione tennistica è americana
Comunque Mensik a 18 anni raggiungeva la finale a Doha e a 19 anni vinceva il 1000 di Miami battendo Djokovic
Fonseca a 18 anni era nei 100 ed a 19 anni vinceva 2 trofei: un ATP 250 e un 500
Fils a 18 anni era già nei 100 e si batteva contro Sinner in semifinale a Montpelier(perdendo)
Sinner a 19 anni aveva 5 trofei ATP(Sofia Adelaide Washington Anversa e ancora Sofia) una finale 1000, un quarto di finale slam eliminando Zverev
Non cito nemmeno Alcaraz
Non faccio la domanda a Mauro perché si sarà già messo a piangere sul fatto che ci avevo preso che Landaluce non fosse nulla di che
Invece faccio la domanda ad Enzo: basandoti sulla tua regola della precocità può Jodar battere Sinner in uno slam?

C’è da dire che Jodar ha iniziato a dedicarsi seriamente al professionismo solo a partire dalla seconda metà del 2025, prima faceva lo studente universitario in USA, per me è notevole che con mezza stagione in carriera sia già quasi nei 100, sono molto curioso di vedere dove arriverà quest’anno

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
givaldo barbosa (Guest) 09-02-2026 12:27

@ givaldo barbosa (#4560665)

Ammettilo Detu: hai un debole per le mie battute (o minchiate, che poco ci passa).
Dopo vari tentativi falliti, vogliamo fare finalmente una pace duratura e vera?

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 09-02-2026 12:19

Scritto da Molto Pollo

Scritto da piper
(ci vorrebbe GAZ)

no.

:mrgreen:

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 09-02-2026 12:08

@ Molto Pollo (#4560661)

Non mi conosci evidentemente.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
givaldo barbosa (Guest) 09-02-2026 12:07

In attesa della grande abbuffata di match del pomeriggio sera, tra una partitella a scopetta e l’altra nel bar sotto casa, vado a visionare 3-4 cantieri qui nei dintorni.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Ging89 (Guest) 09-02-2026 12:02

Jodar ha superato le quali di Dallas

Jodar è l’unico giocatore spagnolo che non gioca i Challenger spagnoli perché vive sempre in America: ed infatti è l’unico che può diventare un buon giocatore
Non è nemmeno considerabile spagnolo perché la sua Impostazione tennistica è americana

Comunque Mensik a 18 anni raggiungeva la finale a Doha e a 19 anni vinceva il 1000 di Miami battendo Djokovic

Fonseca a 18 anni era nei 100 ed a 19 anni vinceva 2 trofei: un ATP 250 e un 500

Fils a 18 anni era già nei 100 e si batteva contro Sinner in semifinale a Montpelier(perdendo)

Sinner a 19 anni aveva 5 trofei ATP(Sofia Adelaide Washington Anversa e ancora Sofia) una finale 1000, un quarto di finale slam eliminando Zverev

Non cito nemmeno Alcaraz

Non faccio la domanda a Mauro perché si sarà già messo a piangere sul fatto che ci avevo preso che Landaluce non fosse nulla di che

Invece faccio la domanda ad Enzo: basandoti sulla tua regola della precocità può Jodar battere Sinner in uno slam?

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Molto Pollo 09-02-2026 11:57

Scritto da piper

(ci vorrebbe GAZ)

no.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
zedarioz 09-02-2026 11:54

@ Marco M. (#4560632)

Personalmente riterrei molto più sorprendente una vittoria di Pellegrino piuttosto di una di Bellucci. Per il resto oggi a parte il derby e forse la Stefanini, sono tutte partite molto difficili. Mi aspetto un’altra prestazione seria di Nardi, in linea con le ultime.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 09-02-2026 11:12

È il momento di dure verità:
Gli italiani quando si è trattato di uscire dai Challenger e giocare i tornei ATP hanno vinto e fatto bene

Invece quando Landaluce ha dovuto tentare in ATP e non poteva più usufruire dei Challenger casalinghi con arbitraggi imbarazzanti e connazionali Che si scansavano ha preso schiaffi da tutti

Ha anche perso da Chidekh alle quali di Montpelier….. DA CHIDEEEEEKH

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 09-02-2026 11:08

Vi faccio una domanda: se le vittorie di Sinner finissero qui il fatto di aver vinto 4 slam tra cui Wimbledon sarebbe sufficiente a creare una generazione di italiani che gioca a tennis per emularlo oppure nell’era dei social dove l’attenzione è bassa devi per forza arrivare a 20 slam?

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 09-02-2026 09:43

Scritto da Marco M.
Vabbè, provo a riprendere i pronostici come facevo un tempo, anche se non è che li acchiappassi proprio tutti
Bellucci ha una sola possibilità ed è che Nakashima non sia al meglio della forma, dopo la finale di Brisbane è uscito al primo turno degli AO per mano di Van De Zandschulp.
Per me comunque Bellucci saluta all’esordio.
Pellegrino sfavorito con uno degli idoli di casa, ma è comunque Pellegrino, capace di imprese nel bene e nel male.
Per me esce, ma una tenue speranza me la tengo.
Zeppieri non gioca dalle quali di Melbourne, Goffin addirittura dalle quali del Master di Parigi dove si era infortunato, pronostico davvero incerto. Spero solo che Giulio possa avere un anno senza problemi dimostrando che tutto ciò di buono che dicevamo di lui non era campato per aria.
Da Tenerife spero che arrivino buone notizie da Bondioli e Piraino, nel derby vedo favorito Jacopo Berrettini solo per l’esperienza, Vasamì gli è già superiore.
Nardi: di Luchino non parlo, lo seguo e spero sempre, ma con molto più disincanto di prima. Ovviamente spero vinca, ma la speranza più grossa è che decida di allestire uno staff da professionista e che si metta a lavorare sodo…

caro Marco, riguardo Nardi, ripeto quello che diceva mia nonna “l’è comme pestà l’aegua in to mortà”

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Bagel
piper 09-02-2026 09:30

@ Marco M. (#4560632)

In singolo c’è anche Lucrezia, te nè sei dimenticato o non segui troppo le donne?
Purtroppo io non conosco questa 18enne portoghese (ci vorrebbe GAZ) e non saprei dire ma spero che Stefanini faccia vedere la sua esperienza.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 09-02-2026 09:19

Vabbè, provo a riprendere i pronostici come facevo un tempo, anche se non è che li acchiappassi proprio tutti 😀

Bellucci ha una sola possibilità ed è che Nakashima non sia al meglio della forma, dopo la finale di Brisbane è uscito al primo turno degli AO per mano di Van De Zandschulp.
Per me comunque Bellucci saluta all’esordio.

Pellegrino sfavorito con uno degli idoli di casa, ma è comunque Pellegrino, capace di imprese nel bene e nel male.
Per me esce, ma una tenue speranza me la tengo.

Zeppieri non gioca dalle quali di Melbourne, Goffin addirittura dalle quali del Master di Parigi dove si era infortunato, pronostico davvero incerto. Spero solo che Giulio possa avere un anno senza problemi dimostrando che tutto ciò di buono che dicevamo di lui non era campato per aria.

Da Tenerife spero che arrivino buone notizie da Bondioli e Piraino, nel derby vedo favorito Jacopo Berrettini solo per l’esperienza, Vasamì gli è già superiore.

Nardi: di Luchino non parlo, lo seguo e spero sempre, ma con molto più disincanto di prima. Ovviamente spero vinca, ma la speranza più grossa è che decida di allestire uno staff da professionista e che si metta a lavorare sodo…

 3
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, walden, Il GUEst, Bagel, Scolaretto, Detuqueridapresencia
Leprotto (Guest) 09-02-2026 09:16

Due parole su Nardi visto che oggi gioca. La prima volta che lo vidi, rimasi sbalordito. La facilità con cui usciva i colpi dalla sua racchetta, faceva sembrare il gioco del tennis facile. Purtroppo mi ricorda un amico 3 categoria che poteva battere facilmente le seconde categorie nei tornei importanti e perdere dai non classificati. Come ogni cosa che sai fare bene e sei in possesso di un talento che il buon Dio ti ha donato,sei solo all’inizio, per emergere tra i più bravi, ci vuole molto altro

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 09-02-2026 08:48

Molti nostri impegnati nei 4 continenti (le Canarie, possedimento spagnolo, sono in realtá parte dell’Africa): un grande movimento non gioca solo nel cortile di casa….

 1
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, piper, Il GUEst