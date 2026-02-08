Vergogna in Coppa Davis: lancio di bottiglie contro la Colombia a Casablanca (Video)

Momenti di grande tensione nella Coppa Davis 2026 durante la sfida del Gruppo Mondiale I tra Colombia Marocco, disputata a Casablanca. L’incontro si è concluso con un episodio che ha poco a che vedere con il tennis giocato.

Il punto decisivo della serie è stato conquistato da Nicolas Mejia, che ha festeggiato in modo molto evidente la vittoria, consegnando il successo alla Colombia. La reazione del pubblico di casa, però, è stata immediata e violenta.

Dagli spalti sono partiti lanci di bottiglie verso i giocatori colombiani, con diversi oggetti caduti nei pressi del campo e della panchina. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state lanciate più di trenta bottiglie, mentre alcuni spettatori avrebbero tentato di avvicinarsi al terreno di gioco, aumentando ulteriormente la tensione.

Tal parece que la serie entre Colombia 🇨🇴 y Marruecos 🇲🇦 terminó con ataques del público local a los colombianos. Me dicen que al finalizar el les tiraron más de 30 botellas. Están en el camerino y van a salir escoltados hacia el hotel. pic.twitter.com/m5QqATfbJy — Andres Vargas Peraza (@andresvarperaza) February 8, 2026

La situazione è diventata rapidamente caotica e i membri della squadra colombiana sono stati costretti a rifugiarsi negli spogliatoi per motivi di sicurezza. Successivamente, l’intera delegazione è stata scortata fuori dall’impianto e accompagnata in hotel sotto protezione.

Durante la serie, secondo quanto riportato, non erano mancati episodi di mancanza di rispetto da parte del pubblico locale, culminati poi nel lancio di oggetti dopo la conclusione della sfida.

Lo que vivió Colombia en el final de la serie de Copa Davis ante Marruecos en Casablanca 😤 Constantes faltas de respeto del público y luego lanzando botellas al lado de la cancha donde se encontraba el equipo colombiano, lo que provocó recriminaciones entre los jugadores pic.twitter.com/6ELaFtguk7 — Match Tenis (@MatchTenis) February 8, 2026

Un finale amaro per una serie di Coppa Davis che si è trasformata in un caso disciplinare e organizzativo, con l’attenzione ora rivolta alle eventuali decisioni delle autorità competenti e della federazione internazionale.





Marco Rossi