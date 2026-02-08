Davis Cup 2026 Copertina, Davis/FedCup

Vergogna in Coppa Davis: lancio di bottiglie contro la Colombia a Casablanca (Video)

08/02/2026 19:10 7 commenti

Momenti di grande tensione nella Coppa Davis 2026 durante la sfida del Gruppo Mondiale I tra Colombia Marocco, disputata a Casablanca. L’incontro si è concluso con un episodio che ha poco a che vedere con il tennis giocato.
Il punto decisivo della serie è stato conquistato da Nicolas Mejia, che ha festeggiato in modo molto evidente la vittoria, consegnando il successo alla Colombia. La reazione del pubblico di casa, però, è stata immediata e violenta.
Dagli spalti sono partiti lanci di bottiglie verso i giocatori colombiani, con diversi oggetti caduti nei pressi del campo e della panchina. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state lanciate più di trenta bottiglie, mentre alcuni spettatori avrebbero tentato di avvicinarsi al terreno di gioco, aumentando ulteriormente la tensione.

La situazione è diventata rapidamente caotica e i membri della squadra colombiana sono stati costretti a rifugiarsi negli spogliatoi per motivi di sicurezza. Successivamente, l’intera delegazione è stata scortata fuori dall’impianto e accompagnata in hotel sotto protezione.
Durante la serie, secondo quanto riportato, non erano mancati episodi di mancanza di rispetto da parte del pubblico locale, culminati poi nel lancio di oggetti dopo la conclusione della sfida.

Un finale amaro per una serie di Coppa Davis che si è trasformata in un caso disciplinare e organizzativo, con l’attenzione ora rivolta alle eventuali decisioni delle autorità competenti e della federazione internazionale.



Marco Rossi

7 commenti

Depaforever (Guest) 08-02-2026 21:05

Esperto

 7
Jack (Guest) 08-02-2026 20:47

Non capisco il perché di disputare tornei di tennis in Africa. Mah

 6
Pier no guest 08-02-2026 20:26

La gente non sta bene…

 5
Mattia (Guest) 08-02-2026 20:18

Finalmente vera Davis

 4
brunodalla 08-02-2026 19:47

è la davis, bellezza.

non dico che sia giusto, anzi proprio per niente, ma la davis vecchia maniera, in determinati posti, poteva portare a queste cose.

 3
Giuras 08-02-2026 19:45

2 popoli di serponi, cosa ti potevi aspettare?

 2
NonSoloSinner (Guest) 08-02-2026 19:39

Boh, io sono stato spesso in vacanza in Marocco, ed è un popolo amichevole e tollerante.. non saranno mica stati i compagni di merende di Vannacci

1
