Tenerife 1, Merida batte Maestrelli in finale – “Ora sogno la Davis e il Masters 1000 di Madrid”. Best ranking n.108 ATP per l’azzurro

Daniel Merida è il campione del Tenerife Challenger 1. Nella splendida cornice della Tenerife Arena il tennista spagnolo ha vinto la finale contro l’azzurro Francesco Maestrelli con il punteggio di 6-2 6-4. Il primo dei due tornei organizzati da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy si è concluso con una splendida prestazione di Merida, che davanti al pubblico di casa si è imposto sul numero 1 del seeding. Dopo il titolo di Pozoblanco dello scorso anno, il madrileno classe 2004 mette in bacheca il secondo Challenger della carriera e grazie a questo risultato da domani sarà numero 152 del mondo, suo best ranking. Nonostante una finale lontana dai suoi standard, sarà best ranking anche per Francesco Maestrelli che da domani sarà numero 108 del mondo e soprattutto sarà al via anche del Tenerife Challenger 2, torneo in cui sarà di nuovo nel novero dei favoriti anche se lo aspetta l’ostico primo turno contro l’americano Michael Mmoh, ex numero 81 del mondo reduce da un infortunio al pettorale. Archiviato il primo torneo, Tenerife è pronta a vivere un’altra settimana di grande tennis, sport che ormai è sempre più nel cuore dei suoi abitanti, come dimostra il pienone che ha accompagnato l’attesa finale tra le prime due teste di serie.

Merida ora sogna in grande – Reduce dal secondo turno nelle qualificazioni dell’Australian Open e da un primo turno a Oeiras, Daniel Merida si è rilanciato con il secondo titolo Challenger della carriera. In tante partecipazioni a Tenerife, Merida non era mai andato oltre i quarti di finale, quest’anno ai nastri di partenza da seconda testa di serie ha invece condotto un torneo perfetto. Dopo la semifinale vinta in tre set contro Stefano Travaglia, ha sconfitto un altro italiano per prendersi il titolo. “Sono felicissimo per come ho giocato tutta la settimana, in generale a Tenerife ho sempre sentito di poter giocare bene e sono sempre contento di competere su questa bellissima isola – le parole di Daniel Merida dopo aver vinto 6-2 6-4 la finale contro Maestrelli -. Vincere il primo Challenger lo scorso anno mi ha dato molta fiducia, adesso entro in campo contro avversari come Travaglia e Maestrelli pensando e sapendo di poterla portare a casa”. Con il nuovo best ranking di numero 152 del mondo, questo risultato apre nuove prospettive. Sicuramente il risultato di questa settimana non sarà passato inosservato a David Ferrer, capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis. Ma adesso un occhio a Merida lo devono dare anche gli organizzatori del Masters 1000 di Madrid, che al netto della politica di wild card, potrebbero considerare l’idea di premiare un madrileno: “Mi piacerebbe giocare un giorno la Coppa Davis per la Spagna, così come sarebbe un sogno partecipare al Masters 1000 di Madrid. È il torneo al quale andavo da piccolo come spettatore, spero di entrare con la mia classifica ma anche una wild card non mi dispiacerebbe”. Archiviata questa settimana, Merida avrà un solo giorno di riposo prima del Tenerife Challenger 2. Al primo turno ci sarà subito un match impegnativo contro un Lorenzo Giustino in grande forma.

Le parole di Brendan Breen – “Ogni anno i numeri del torneo crescono e sono fiero di quanta gente ci fosse sugli spalti per questa bellissima finale tra Merida e Maestrelli – le parole di Brendan Breen, direttore di Abama Golf e Tennis -. Il Turismo di Tenerife da tanti anni sostiene il torneo ed è bello vedere un ritorno del loro investimento, con il turismo tennistico in forte crescita. Sono sempre più i turisti che vengono sull’isola proprio per l’evento. Inoltre settimana prossima avremo due campioni come Fabio Fognini e Flavia Pennetta proprio qui all’Abama Tennis Academy. Sarà un’occasione fantastica ed è bello che questo accada pochi giorni dopo che Alcaraz ha parlato di Tenerife come la sua destinazione preferita”.

Risultato di domenica 8 febbraio

Finale

Daniel Merida (2) b. Francesco Maestrelli (1) 6-2 6-4