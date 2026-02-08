Tra sogni e paure: le risposte dei giocatori ATP sorprendono, spicca la battuta di Tien (Video)

Un video pubblicato dall’ATP ha mostrato un lato più personale di alcuni tra i protagonisti del circuito, invitati a rispondere a due domande semplici ma profonde: qual è la loro più grande speranza nella vita e qual è la loro più grande paura.

Tra i giocatori coinvolti nell’iniziativa figuravano Casper Ruud, Frances Tiafoe, Joao Fonseca, Felix Auger-Aliassime, Arthur Rinderknech e Alexei Popyrin. Le risposte hanno spaziato tra sogni sportivi e aspirazioni personali.

Molti hanno indicato come principale obiettivo la conquista di un titolo del Grande Slam, mentre altri hanno parlato di desideri più intimi, come quello di costruire una famiglia o trovare stabilità fuori dal campo.

Sul fronte delle paure, non sono mancate risposte curiose: c’è chi teme gli squali e chi, come Ruud, ha confessato la propria fobia per i ragni.

La risposta più sorprendente è arrivata però dal giovane Learner Tien, che ha strappato un sorriso a tutti: «La mia più grande speranza è non avere mai un vero lavoro. E la mia più grande paura è dover andare ogni giorno in ufficio». Una battuta che ha divertito gli altri giocatori e reso il video uno dei contenuti più condivisi della settimana.

Un’iniziativa leggera e originale, che ha permesso di scoprire il lato umano dei tennisti, tra sogni ambiziosi e timori decisamente più quotidiani.

We’re getting deep with this one… we asked the players to share their biggest hopes and fears ♥️ pic.twitter.com/rrSFDIKArf — ATP Tour (@atptour) February 7, 2026





Marco Rossi