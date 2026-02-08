Davis Cup 2026: Primo Turno (Valido per la qualificazione alle Finals di Bologna). I risultati completi di tutti gli incontri del World Group. Canada batte il Brasile. Cile, Germania e Croazia avanzano. Fuori la Serbia

La Croazia vola al secondo turno delle qualificazioni di Coppa Davis grazie al giovane talento Dino Prizmic, protagonista assoluto della sfida contro la Danimarca disputata a Varaždin.

Il 20enne ha firmato il punto decisivo nel quarto incontro della serie, superando il danese Elmer Moeller con il punteggio di 7-6(5) 7-6(2). Una vittoria maturata in due tie-break combattuti, che ha consegnato alla Croazia un vantaggio incolmabile di 3-1 e la qualificazione al turno successivo.

Per Prizmic, alla sua quinta presenza in Coppa Davis, si tratta di una conferma importante: il giovane croato non è soltanto il futuro del tennis nazionale, ma anche una realtà già decisiva nel presente. Già nel primo giorno di gara aveva cambiato l’inerzia della sfida rimontando August Holmgren con il punteggio di 5-7 6-0 6-2, pareggiando i conti dopo la sconfitta iniziale di Matej Dodig.

Il successo di Prizmic, campione junior al Roland Garros 2023, ha dato fiducia alla squadra, che nella seconda giornata ha allungato grazie al doppio formato da Nikola Mektic e Mate Pavic. I due specialisti, vincitori di Wimbledon 2021 insieme, hanno superato Johannes Ingildsen e Carl Emil Overbeck per 6-2 7-5, portando la Croazia in vantaggio nella serie.

Il capitano Ivan Dodig ha elogiato la prestazione della squadra: «Sono estremamente felice per questa vittoria. I danesi hanno giocato un tennis di qualità e abbiamo dovuto esprimerci ad alto livello. Il doppio ha rispettato le aspettative e Dino ha superato una battaglia durissima. Abbiamo una squadra giovane e questo è positivo per il nostro futuro».

Grazie a questo successo, la Croazia affronterà la Germania nel secondo turno di qualificazione di settembre. In caso di vittoria, i croati accederanno alle Finals di Bologna, con l’obiettivo di tornare a conquistare il trofeo per la prima volta dal trionfo del 2018.

«È stata un’altra giornata difficile», ha commentato Prizmic. «Sono orgoglioso di come ho gestito la situazione e della squadra. Non è stato facile restare calmo, ma alla fine siamo riusciti a vincere».

Una prova di maturità per il giovane croato, che continua a crescere e a prendersi responsabilità sempre più importanti nel tennis del suo Paese.

