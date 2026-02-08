Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

08/02/2026 10:12 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Tenerife Arena – ore 10:00
Joel Toral Ocana ESP vs Alex Martinez ESP
ATP Tenerife
Joel Toral Ocana
0
0
Alex Martinez [8]
0
0
Mostra dettagli

Samuel Garcia Hernandez ESP vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Ivan Marrero Curbelo ESP

Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez ESP vs Alibek Kachmazov RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Miguel Damas ESP vs Bruno Pujol Navarro ESP

ATP Tenerife
Miguel Damas [4]
0
0
Bruno Pujol Navarro
0
0
Mostra dettagli

David Vega Hernandez ESP vs Federico Bondioli ITA

Il match deve ancora iniziare

Mathys Erhard FRA vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Alberto Barroso Campos ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Giles Hussey GBR vs Kacper Knitter POL

ATP Tenerife
Giles Hussey [6]
0
0
Kacper Knitter
0
0
Mostra dettagli

Sergey Fomin UZB vs Filip Peliwo POL

Il match deve ancora iniziare

Sergio Callejon Hernando ESP vs Giovanni Fonio ITA

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL vs Gabriele Piraino ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court Central – ore 10:00
Remy Bertola SUI vs Leo Raquillet FRA
ATP Pau
Remy Bertola [1]
15
6
3
Leo Raquillet
15
3
3
Mostra dettagli

Loann Massard FRA vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Maxence Beauge FRA

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Felix Balshaw FRA

Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Pierre Antoine Faut FRA vs Robin Bertrand FRA

ATP Pau
Pierre Antoine Faut
30
6
3
Robin Bertrand [8]
15
3
3
Mostra dettagli

Michele Ribecai ITA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Robin Catry FRA

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Viktor Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare

Jonas Forejtek CZE vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Cyril Vandermeersch FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 06:30
Raghav Jaisinghani IND vs Muthu Aadhitiya Senthilkumar IND
ATP Chennai
Muthu Aadhitiya Senthilkumar
4
6
2
Raghav Jaisinghani [11]
6
3
6
Vincitore: Jaisinghani
Mostra dettagli

Nitin Kumar Sinha IND vs Oges Theyjo Jaya Prakash IND

ATP Chennai
Nitin Kumar Sinha [4]
6
6
Oges Theyjo Jaya Prakash
4
1
Vincitore: Sinha
Mostra dettagli

Atharva Sharma IND vs Adil Kalyanpur IND

ATP Chennai
Atharva Sharma
0
5
6
0
Adil Kalyanpur [10]
0
7
4
0
Mostra dettagli

Ishaque Eqbal IND vs Carl Holder GBR (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Abhinav Sanjeev Shanmugam IND vs Saketh Myneni IND

ATP Chennai
Saketh Myneni
0
0
Abhinav Sanjeev Shanmugam [9]
0
0
Vincitore: Shanmugam per walkover
Mostra dettagli

Aryan Lakshmanan IND vs Vadym Konovchuk UKR

ATP Chennai
Aryan Lakshmanan
6
6
Vadym Konovchuk [8]
2
1
Vincitore: Lakshmanan
Mostra dettagli

Sai Karteek Red Ganta IND vs Grigoriy Lomakin KAZ

ATP Chennai
Grigoriy Lomakin [5]
6
3
4
Sai Karteek Reddy Ganta
3
6
6
Vincitore: Ganta
Mostra dettagli

Keerthivassan Suresh IND vs Siddhant Banthia IND

ATP Chennai
Keerthivassan Suresh
15
5
Siddhant Banthia [7]
15
5
Mostra dettagli



Court 2 – ore 06:30
Aditya Vishal Balsekar IND vs Lohithaksha Bathrinath IND

ATP Chennai
Lohithaksha Bathrinath
6
6
4
Aditya Vishal Balsekar [12]
7
4
6
Vincitore: Vishal Balsekar
Mostra dettagli

Timofei Derepasko RUS vs Aniketh Venkataraman IND

ATP Chennai
Timofei Derepasko [3]
6
6
Aniketh Venkataraman
1
4
Vincitore: Derepasko
Mostra dettagli





CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 17:00
Kaylan Bigun USA vs Andrej Loncarevic FRA
Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson USA vs Enzo Kohlmann De Freitas BRA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Fishback USA vs Calin Teodor Stirbu ROU

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Finn Bass GBR

Il match deve ancora iniziare

Sasa Markovic SRB vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Karlis Ozolins LAT

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Ronald Hohmann USA vs Matteo Covato ITA

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare

Rafael De Alba MEX vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Thomas George CAN vs Evan Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Felix Corwin USA vs Nikolas Stoot USA

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – 1° Turno Qualificazione, cemento

SHOW COURT 1 – ore 01:00
Ty Host AUS vs Shinji Hazawa JPN
ATP Brisbane
Ty Host
6
7
Shinji Hazawa [12]
4
6
Vincitore: Host
Mostra dettagli

Jamie Mackenzie GER vs Chase Ferguson AUS

ATP Brisbane
Chase Ferguson [5]
3
4
Jamie Mackenzie
6
6
Vincitore: Mackenzie
Mostra dettagli

Duje Markovina AUS vs Joshua Charlton AUS

ATP Brisbane
Duje Markovina
1
7
7
Joshua Charlton [8]
6
6
6
Vincitore: Markovina
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN vs Daniel Jovanovski AUS

ATP Brisbane
Masamichi Imamura [1]
7
6
Daniel Jovanovski
6
3
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli



SHOW COURT 2 – ore 01:00
Oliver Anderson AUS vs Aoran Wang CHN

ATP Brisbane
Oliver Anderson
6
6
Aoran Wang [11]
2
4
Vincitore: Anderson
Mostra dettagli

Kokoro Isomura JPN vs Ethan Cook AUS

ATP Brisbane
Kokoro Isomura [4]
7
6
Ethan Cook
6
1
Vincitore: Isomura
Mostra dettagli

Matt Hulme AUS vs Taiyo Yamanaka JPN

ATP Brisbane
Matt Hulme
4
6
6
Taiyo Yamanaka [10]
6
4
3
Vincitore: Hulme
Mostra dettagli

Naoki Nakagawa JPN vs Cooper Kose AUS

ATP Brisbane
Naoki Nakagawa [6]
7
6
Cooper Kose
6
2
Vincitore: Nakagawa
Mostra dettagli



COURT 10 – ore 01:00
Matthew Dellavedova AUS vs Jesse Delaney AUS

ATP Brisbane
Matthew Dellavedova [2]
0
1
Jesse Delaney
0
0
Vincitore: Dellavedova
Mostra dettagli

Colin Sinclair NMI vs Enzo Aguiard AUS

ATP Brisbane
Enzo Aguiard
6
6
Colin Sinclair [9]
7
7
Vincitore: Sinclair
Mostra dettagli

Yuki Mochizuki JPN vs Brandon Walkin GBR (Non prima 04:00)

ATP Brisbane
Yuki Mochizuki [3]
3
7
6
Brandon Walkin
6
5
1
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli

Ryo Tabata JPN vs Linang Xiao CHN

ATP Brisbane
Ryo Tabata
6
6
Linang Xiao [7]
2
4
Vincitore: Tabata
Mostra dettagli

TAG: