ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone Principale. Subito De Minaur vs Fils al primo turno
ATP 500 Rotterdam – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Alex de Minaur vs Arthur Fils
Aleksandar Vukic vs (WC) Stan Wawrinka
Qualifier vs Botic van de Zandschulp
Stefanos Tsitsipas vs (8) Arthur Rinderknech
(4) Daniil Medvedev vs Ugo Humbert
(WC) Guy Den Ouden vs Marton Fucsovics
Valentin Royer vs Qualifier
Roberto Bautista Agut vs (6) Cameron Norrie
(5) Karen Khachanov vs Jesper de Jong
(WC) Nicolai Budkov Kjaer vs Jaume Munar
Qualifier vs Jan-Lennard Struff
Hubert Hurkacz vs (3) Alexander Bublik
(7) Tallon Griekspoor vs Giovanni Mpetshi Perricard
Quentin Halys vs Qualifier
Zizou Bergs vs Fabian Marozsan
Alexei Popyrin vs (2) Felix Auger-Aliassime
TAG: ATP 500 Rotterdam, ATP 500 Rotterdam 2026
Sono quasi tutti in Sudamerica o negli USA, Arnaldi e Sonego infirtunati. Non ci vuole molto a capirlo perché non sono a Rotterdam.
Neanche un italiano!
Cobolli non poteva iscriversi qui??
Mi sorprende che non ci sia un solo italiano nel maindraw… poi certo, Jannik e Lollo si leccano le ferite, ma ne abbiamo tanti che potrebbero giocarsela a quei livelli