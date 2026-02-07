Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone Principale. Subito De Minaur vs Fils al primo turno

07/02/2026 15:12 8 commenti
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images

NED ATP 500 Rotterdam – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Alex de Minaur AUS vs Arthur Fils FRA
Aleksandar Vukic AUS vs (WC) Stan Wawrinka SUI
Qualifier vs Botic van de Zandschulp NED
Stefanos Tsitsipas GRE vs (8) Arthur Rinderknech FRA

(4) Daniil Medvedev RUS vs Ugo Humbert FRA
(WC) Guy Den Ouden NED vs Marton Fucsovics HUN
Valentin Royer FRA vs Qualifier
Roberto Bautista Agut ESP vs (6) Cameron Norrie GBR

(5) Karen Khachanov RUS vs Jesper de Jong NED
(WC) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Jaume Munar ESP
Qualifier vs Jan-Lennard Struff GER
Hubert Hurkacz POL vs (3) Alexander Bublik KAZ

(7) Tallon Griekspoor NED vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Quentin Halys FRA vs Qualifier
Zizou Bergs BEL vs Fabian Marozsan HUN
Alexei Popyrin AUS vs (2) Felix Auger-Aliassime CAN

8 commenti

walden 07-02-2026 17:20

Scritto da NonSoloSinner
Mi sorprende che non ci sia un solo italiano nel maindraw… poi certo, Jannik e Lollo si leccano le ferite, ma ne abbiamo tanti che potrebbero giocarsela a quei livelli

Sono quasi tutti in Sudamerica o negli USA, Arnaldi e Sonego infirtunati. Non ci vuole molto a capirlo perché non sono a Rotterdam.

l Occhio di Sauron 07-02-2026 17:18

DE MINAUR

BUBLIK

MEDVEDEV
AUGER

RINDERKNECH
NORRIE
KHACHANOV
GRIEKSPOOR

patrick 07-02-2026 17:17

MEDVEDEV

AUGER

DE MINAUR
BUBLIK

VAN DE ZANDSCHULP
NORRIE
KHACHANOV
GRIEKSPOOR

piet64 07-02-2026 16:31

bublik

de minaur

norrie
auger

rinderknech
medvedev
khachanov
mpetshi

Betafasan 07-02-2026 16:20

Neanche un italiano!

Betafasan 07-02-2026 16:19

Cobolli non poteva iscriversi qui??

Lollo99 07-02-2026 16:10

Griekspoor

Medvedev

De Minaur
Khachanov

Van de Zandschulp
Q
Bublik
Bergs

NonSoloSinner (Guest) 07-02-2026 15:50

