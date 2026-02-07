Solo Draper tra i top 20 in campo: la Coppa Davis resta senza le grandi stelle

La Coppa Davis torna in scena e, come spesso accade negli ultimi anni, riemerge lo stesso interrogativo: i migliori giocatori partecipano davvero alla competizione? Quando il formato è stato rinnovato, uno degli obiettivi principali era proprio quello di rendere la manifestazione più attraente per le grandi stelle, adattandola a un calendario sempre più fitto. Tuttavia, i numeri della prima fase dei Qualifiers 2026 raccontano una realtà diversa.

Tra gli undici giocatori della top 20 mondiale che avrebbero potuto scendere in campo con le rispettive nazionali in questo fine settimana, soltanto Jack Draper ha effettivamente preso parte alla competizione con la Gran Bretagna. Tutti gli altri hanno rinunciato alla convocazione.

Nella lista delle assenze figurano nomi di primissimo piano come Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Casper Ruud, Jakub Mensik, Holger Rune (per infortunio) e Francisco Cerundolo.

Il dato è significativo e riporta alla luce una problematica già nota: nonostante le modifiche al formato e al calendario, la Coppa Davis continua a faticare nel coinvolgere con continuità i protagonisti del circuito. Un problema che si trascina da anni e che non sembra essere stato risolto dalle riforme introdotte.

Il calendario sempre più congestionato, la necessità di gestire gli impegni individuali e le priorità legate ai tornei ATP e agli Slam restano fattori determinanti nelle scelte dei giocatori. Il risultato è una competizione che, pur mantenendo un grande valore storico e simbolico, non riesce sempre a presentare in campo i nomi più attesi.

La presenza di Draper rappresenta quindi l’eccezione più che la regola in questo primo turno di qualificazioni. Un segnale che riapre il dibattito sul futuro della competizione e sulla capacità del nuovo formato di attrarre stabilmente i migliori giocatori del mondo. Alla fine la riforma ha dato risultati ancora peggiori di quella precedente e forse non andava cambiato proprio nulla, fin dall’inizio.





Marco Rossi