Davis Cup 2026 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup 2026: Primo Turno (Valido per la qualificazione alle Finals di Bologna). I risultati di giornata

06/02/2026 10:26 1 commento

1° Turno – Qualificazioni alle Finals Davis Cup 2026
Cile 🇨🇱 vs Serbia 🇷🇸 0-0



Germania 🇩🇪 vs Perù 🇵🇪 0-0



Croazia 🇭🇷 vs Danimarca 🇩🇰 0-0



Ecuador 🇪🇨 vs Australia 🇦🇺 0-0



Norvegia 🇳🇴 vs Gran Bretagna 🇬🇧 0-2
Draper 🇬🇧 b Durasovic 🇳🇴 6-2 6-2
Norrie 🇬🇧 b Budkov Kjaer 🇳🇴 6-4 6-4



Bulgaria 🇧🇬 vs Belgio 🇧🇪 0-0



Giappone 🇯🇵 vs Austria 🇦🇹 1-1
Watanuki 🇯🇵 b Ofner 🇦🇹 6-3 6-4
Rodionov 🇦🇹 b Mochizuki 🇯🇵 6-4 7-5



India 🇮🇳 vs Paesi Bassi 🇳🇱 0-0



Corea del Sud 🇰🇷 vs Argentina 🇦🇷 0-0



Ungheria 🇭🇺 vs USA 🇺🇸 0-0



Cechia 🇨🇿 vs Svezia 🇸🇪 0-0



Francia 🇫🇷 vs Slovacchia 🇸🇰 0-0



Canada 🇨🇦 vs Brasile 🇧🇷 0-0

TAG: ,

1 commento

Cips (Guest) 06-02-2026 14:25

Sono curioso di vedere cosa combinerà stasera la Serbia

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!