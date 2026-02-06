Montpellier 250 | Hard | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Davis Cup 2026 Copertina, Davis/FedCup
Davis Cup 2026: Primo Turno (Valido per la qualificazione alle Finals di Bologna). I risultati di giornata
06/02/2026 10:26 1 commento
1° Turno – Qualificazioni alle Finals Davis Cup 2026
Cile 🇨🇱 vs Serbia 🇷🇸 0-0
Germania 🇩🇪 vs Perù 🇵🇪 0-0
Croazia 🇭🇷 vs Danimarca 🇩🇰 0-0
Ecuador 🇪🇨 vs Australia 🇦🇺 0-0
Norvegia 🇳🇴 vs Gran Bretagna 🇬🇧 0-2
Draper 🇬🇧 b Durasovic 🇳🇴 6-2 6-2
Norrie 🇬🇧 b Budkov Kjaer 🇳🇴 6-4 6-4
Bulgaria 🇧🇬 vs Belgio 🇧🇪 0-0
Giappone 🇯🇵 vs Austria 🇦🇹 1-1
Watanuki 🇯🇵 b Ofner 🇦🇹 6-3 6-4
Rodionov 🇦🇹 b Mochizuki 🇯🇵 6-4 7-5
India 🇮🇳 vs Paesi Bassi 🇳🇱 0-0
Corea del Sud 🇰🇷 vs Argentina 🇦🇷 0-0
Ungheria 🇭🇺 vs USA 🇺🇸 0-0
Cechia 🇨🇿 vs Svezia 🇸🇪 0-0
Francia 🇫🇷 vs Slovacchia 🇸🇰 0-0
Canada 🇨🇦 vs Brasile 🇧🇷 0-0
Sono curioso di vedere cosa combinerà stasera la Serbia