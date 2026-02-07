Davis Cup 2026: Primo Turno (Valido per la qualificazione alle Finals di Bologna). I risultati completi di tutti gli incontri del World Group. Gran Bretagna avanti. 4-0 alla Norvegia e qualificazione al secondo turno
La Gran Bretagna ha conquistato il passaggio al secondo turno delle qualificazioni di Coppa Davis grazie al successo per 4-0 sulla Norvegia a Oslo. Il punto decisivo è arrivato dal doppio formato da Julian Cash e Lloyd Glasspool, che si sono imposti 6-2 2-6 7-6(5).
La squadra guidata dal capitano Leon Smith ha chiuso la sfida nel numero minimo di incontri, approfittando anche dell’assenza del numero uno norvegese Casper Ruud, ritiratosi prima dell’inizio della sfida. Nonostante ciò, il doppio si è rivelato molto più equilibrato del previsto.
Cash e Glasspool, attualmente la coppia più in alto nel ranking mondiale di doppio, sono stati spinti fino al tie-break decisivo dalla coppia norvegese composta da Nicolai Budkov Kjaer e Viktor Durasovic.
«È stato incredibile giocare su questo campo», ha dichiarato Cash dopo aver ottenuto il suo primo punto in Coppa Davis. «Il pubblico ci ha aiutato a superare i momenti difficili. Significa molto vincere e chiudere la sfida. La Coppa Davis è speciale: quando si gioca per il proprio Paese, soprattutto in casa, nulla è mai scontato».
Glasspool ha invece sottolineato l’importanza dell’esperienza nel doppio: «Avevamo un buon piano partita. Nel tie-break abbiamo avuto fiducia nei nostri mezzi. Essendo specialisti del doppio, abbiamo vissuto queste situazioni molte più volte rispetto a loro».
Con questo successo, la Gran Bretagna affronterà nel secondo turno delle qualificazioni di settembre la vincente della sfida tra Australia ed Ecuador.
Il risultato è stato particolarmente significativo anche per Jack Draper, rientrato in campo dopo un lungo stop per infortunio. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro e giocato un buon tennis», ha commentato. «È stato diverso senza Ruud, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo. La Coppa Davis è una competizione prestigiosa e speriamo di continuare così».
Draper ha inoltre elogiato l’atmosfera creata dal pubblico di Oslo: «È stato molto rumoroso e questo rende la competizione speciale. L’atmosfera è sempre presente e crea una certa magia intorno al tennis».
Nel quarto singolare, ormai ininfluente ai fini del risultato, Jacob Fearnley ha completato il successo britannico rimontando Nicolai Budkov Kjaer con il punteggio di 3-6 6-3 10-7, firmando così il 4-0 finale.
1° Turno – Qualificazioni alle Finals Davis Cup 2026
Cile 🇨🇱 vs Serbia 🇷🇸 2-0
Tomas Barrios Vera 🇨🇱 b Dusan Lajovic 🇷🇸 7-5 7-6(7)
Alejandro Tabilo 🇨🇱 b Ognjen Milic 🇷🇸 6-7(3) 6-2 6-4
Nicolas Jarry 🇨🇱 / Alejandro Tabilo 🇨🇱 vs Matej Sabanov 🇷🇸 / Ivan Sabanov 🇷🇸
Alejandro Tabilo 🇨🇱 vs Dusan Lajovic 🇷🇸
Tomas Barrios Vera 🇨🇱 vs Ognjen Milic 🇷🇸
Germania 🇩🇪 vs Perù 🇵🇪 2-0
Yannick Hanfmann 🇩🇪 b Gonzalo Bueno 🇵🇪 6-4 6-4
Jan-Lennard Struff 🇩🇪 b Juan Pablo Varillas 🇵🇪 6-4 6-2
Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪 vs Ignacio Buse 🇵🇪 / Arklon Huertas del Pino 🇵🇪
Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs Gonzalo Bueno 🇵🇪
Yannick Hanfmann 🇩🇪 vs Juan Pablo Varillas 🇵🇪
Croazia 🇭🇷 vs Danimarca 🇩🇰 1-1
Elmer Moeller 🇩🇰 b Matej Dodig 🇭🇷 6-4 7-6(3)
Dino Prizmic 🇭🇷 b August Holmgren 🇩🇰 5-7 6-0 6-2
Nikola Mektic 🇭🇷 / Mate Pavic 🇭🇷 vs August Holmgren 🇩🇰 / Johannes Ingildsen 🇩🇰
Dino Prizmic 🇭🇷 vs Elmer Moeller 🇩🇰
Matej Dodig 🇭🇷 vs August Holmgren 🇩🇰
Ecuador 🇪🇨 vs Australia 🇦🇺 0-0
Alvaro Guillen Meza 🇪🇨 vs Jordan Thompson 🇦🇺
Andres Andrade 🇪🇨 vs James Duckworth 🇦🇺
Gonzalo Escobar 🇪🇨 / Diego Hidalgo 🇪🇨 vs Rinky Hijikata 🇦🇺 / Jason Kubler 🇦🇺
Alvaro Guillen Meza 🇪🇨 vs James Duckworth 🇦🇺
Andres Andrade 🇪🇨 vs Jordan Thompson 🇦🇺
Norvegia 🇳🇴 vs Gran Bretagna 🇬🇧 0-4
Jack Draper 🇬🇧 b Viktor Durasovic 🇳🇴 6-2 6-2
Cameron Norrie 🇬🇧 b Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 6-4 6-4
Cash 🇬🇧 /Glasspool 🇬🇧 b Budkov Kjaer 🇳🇴 /Durasovic 🇳🇴 6-2 2-6 7-6(5)
Jacob Fearnley 🇬🇧 b Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 3-6 6-3 10-7
Bulgaria 🇧🇬 vs Belgio 🇧🇪 0-0
Alexander Vasilev 🇧🇬 vs Raphael Collignon 🇧🇪
Iliyan Radulov 🇧🇬 vs Alexander Blockx 🇧🇪
Alexander Donski 🇧🇬 / Pyotr Nesterov 🇧🇬 vs Sander Gille 🇧🇪 / Joran Vliegen 🇧🇪
Iliyan Radulov 🇧🇬 vs Raphael Collignon 🇧🇪
Alexander Vasilev 🇧🇬 vs Alexander Blockx 🇧🇪
Giappone 🇯🇵 vs Austria 🇦🇹 2-2
Yosuke Watanuki 🇯🇵 b Sebastian Ofner 🇦🇹 6-3 6-4
Jurij Rodionov 🇦🇹 b Shintaro Mochizuki 🇯🇵 6-4 7-5
Watanuki 🇯🇵 / Yuzuki 🇯🇵 b Alexander Erler 🇦🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹 7-6(7) 6-7(8) 6-4
Lukas Neumayer 🇦🇹 b Shintaro Mochizuki 🇯🇵 6-3 6-3
India 🇮🇳 vs Paesi Bassi 🇳🇱 0-0
Sumit Nagal 🇮🇳 vs Guy Den Ouden 🇳🇱
Dhakshineswar Suresh 🇮🇳 vs Jesper De Jong 🇳🇱
N. Sriram Balaji 🇮🇳 / Yuki Bhambri 🇮🇳 vs Sander Arends 🇳🇱 / David Pel 🇳🇱
Sumit Nagal 🇮🇳 vs Jesper De Jong 🇳🇱
Dhakshineswar Suresh 🇮🇳 vs Guy Den Ouden 🇳🇱
Corea del Sud 🇰🇷 vs Argentina 🇦🇷 1-1
Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 b Hyeon Chung 🇰🇷 2-6 7-5 7-6(5)
Soonwoo Kwon 🇰🇷 b Marco Trungelliti 🇦🇷 7-6(8) 6-2
Jisung Nam 🇰🇷 / Uisung Park 🇰🇷 vs Guido Andreozzi 🇦🇷 / Federico Agustin Gomez 🇦🇷
Soonwoo Kwon 🇰🇷 vs Thiago Agustin Tirante 🇦🇷
Hyeon Chung 🇰🇷 vs Marco Trungelliti 🇦🇷
Ungheria 🇭🇺 vs USA 🇺🇸 0-0
Zsombor Piros 🇭🇺 vs Tommy Paul 🇺🇸
Fabian Marozsan 🇭🇺 vs Ethan Quinn 🇺🇸
Fabian Marozsan 🇭🇺 / Zsombor Piros 🇭🇺 vs Christian Harrison 🇺🇸 / Austin Krajicek 🇺🇸
Fabian Marozsan 🇭🇺 vs Tommy Paul 🇺🇸
Zsombor Piros 🇭🇺 vs Ethan Quinn 🇺🇸
Cechia 🇨🇿 vs Svezia 🇸🇪 0-0
Jiri Lehecka 🇨🇿 vs Dragos Nicolae Madaras 🇸🇪
Dalibor Svrcina 🇨🇿 vs Olle Wallin 🇸🇪
Petr Nouza 🇨🇿 / Patrik Rikl 🇨🇿 vs Andre Goransson 🇸🇪 / Erik Grevelius 🇸🇪
Jiri Lehecka 🇨🇿 vs Olle Wallin 🇸🇪
Dalibor Svrcina 🇨🇿 vs Dragos Nicolae Madaras 🇸🇪
Francia 🇫🇷 vs Slovacchia 🇸🇰 0-0
Alexandre Muller 🇫🇷 vs Alex Molcan 🇸🇰
Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Norbert Gombos 🇸🇰
Benjamin Bonzi 🇫🇷 / Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷 vs Milos Karol 🇸🇰 / Lukas Klein 🇸🇰
Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Alex Molcan 🇸🇰
Alexandre Muller 🇫🇷 vs Norbert Gombos 🇸🇰
Canada 🇨🇦 vs Brasile 🇧🇷 1-1
Liam Draxl 🇨🇦 b Joao Lucas Reis da Silva 🇧🇷 6-3 6-3
Gustavo Heide 🇧🇷 b Gabriel Diallo 🇨🇦 7-6(4) 3-6 7-6(3)
Liam Draxl 🇨🇦 / Cleeve Harper 🇨🇦 vs Orlando Luz 🇧🇷 / Rafael Matos 🇧🇷
Gabriel Diallo 🇨🇦 vs Joao Lucas Reis da Silva 🇧🇷
Liam Draxl 🇨🇦 vs Gustavo Heide 🇧🇷
Però negli ultimi 3 anni, quando ha vinto l’ Italia, non mi sembra non vi interessasse.
@ Cips (#4559736)
Ciao, abbiamo anche i livescore ma onestamente questa Davis Cup due set su tre ci convince poco. Preferiamo mettere maggiori risorse sui live atp-wta e i giocatori italiani in giro per il mondo. Un abbraccio
Perché i risultati non sono aggiornati? Hanno giocato e finito oggi le partite in Germania, Norvegia e Croazia
Ci sarebbe tanto da parlare su questo argomento, io la coppa davis la seguo comunque anche senza big, perché è capace di trasformare giocatori mediocri in fenomeni.
Chi critica il formato non lo capisco, è lo stesso di un tempo ma con le final 8 in aggiunta, che portano un po’ di varietà e un finale più snello. Il vecchio format resta comunque con i turni di febbraio e settembre.
Da segnalare la nona sconfitta consecutiva in match ufficiali X il buon SHINTARO.
Il 60 per cento dei top 50 si è dato per malato e non gioca questa settimana la Coppa Davis ( senza contare chi è a Montpellier ).
Questa è una coppa delle riserve delle nazionali, non la Coppa Davis.
Abbiamo visto dopo il nostro epico successo, Berrettini e Cobolli hanno dominato gli Australian Open, no ? No, sono o ammalati o infortunati.
Invece ?
Bastano Giustino e Vavassori per superare i nostri avversari Collignon e Misolic.
Eh, ma Sinner non poteva giocare se non si sarebbe stancato per gli Australian Open, dopo due mesi. Che puntualmente non ha vinto, quando invece ha giocato la Coppa Davis li ha vinti.
Comunque come lui la stragrande maggioranza dei top 50 non gioca la Davis.
Questione di soldi, come al Solito. Nei tornei ATP 1000 e del Grande Slam e nelle esibizioni ricche, i soldi sono molto di più che in quel che resta della Coppa Davis, maltrattata anche nella formula. Sembra proprio nella fase della sua chiusura definitiva, la Coppa Davis.
Salta anche il 500 di Dallas la prossima settimana
Ruud non gioca?
Alle prese con i pannolini?
Sono curioso di vedere cosa combinerà stasera la Serbia