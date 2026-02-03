Sinner e la sindrome di Alcaraz, ma i bookmaker credono nel ribaltone: Jannik numero uno vale 1,80
Smaltire la grande delusione agli Australian Open e ripartire con la testa al Roland Garros per mettere le mani su quel “Career Slam” appena conquistato, a Melbourne, dal grande rivale Carlos Alcaraz. Questo l’obiettivo di Jannik Sinner per la prossima fase della stagione del tennis. I bookmaker avevano sorriso al numero 2 del mondo, considerato il favorito in Australia con la doppietta 2024-2025 e nettamente in vantaggio nelle quote della semifinale poi persa contro Novak Djokovic (1,07 contro 8,00). Una sconfitta che non cancella la fiducia dei betting analyst: come riporta Agipronews, il ritorno in vetta alla classifica Atp, a fine anno, si gioca infatti a 1,80.
Un percorso che passa per il trionfo sulla terra rossa di Parigi, unico Slam mancante all’altoatesino per entrare nel club esclusivo di leggende della racchetta come Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal, Djokovic e ora anche Alcaraz, il più giovane della storia a esserci riuscito. Il colpo dell’altoatesino vale 2,50, preceduto in lavagna solo dalla tripletta consecutiva dello spagnolo a 2,25 volte la posta. Gli appassionati di tennis sognano una rivincita della finale del 2025, la “partita del secolo” in cui l’azzurro, in vantaggio di due set, aveva servito per il titolo, per poi essere rimontato e sconfitto. Il confronto sugli Slam conquistati dice ora 7-4 a favore di Alcaraz. Sinner spera almeno di accorciare entro fine stagione.
Non credo sia quella la soluzione, il “telaio” è completamente diverso tra i 2.. e se troppi muscoli poi ne compromettessero l’elasticità e la velocità? Ha un preparatore atletico e uno staff di prim’ordine, lasciamoli lavorare
@ patric25 (#4558261)
Intendi dure che è “gracilino”? I muscoli come Alcaraz non potrà mai averli, sono doni di natura enzo
Ma quanto bello è il tennis,tutto lo sport,giocato.
Certo se non ci sono match ci vuole il pezzo “riempipista” ma se poi diventa un’arena per rivangare il trifoderm (e dare ancora del dopato a Sinner) o “Facciamo pace anche se vedi nemici come il Che nella boscaglia boliviana” preferirei articoli del tipo “Panatta rosica perché Sinner ha più fidanzate di lui” e “Bertolucci sfida Musetti:prova a giocare con 3 etti di carbonara come me a Parigi”.
Ma forse si litigherebbe comunque.
Direi che è presto per pensare al n.1, intanto facciamo passare questi tre mesi e a inizio maggio si vedrà dov’è Jannik, se riuscisse a ridurre lo scarto a 2.000 punti per me andrebbe anche bene
Alcaraz per me avrà la pancia piena per un po’, poi probabilmente lo pomperanno e si gaserà in vista del RG per prospettive possibili di GS e lì dovrà essere un killer Jannik a fargli passare la voglia.
Se succede così, per me Jannik a fine anno torna n.1, sennò rischia di rimanere in scia fino al 2027.
@ Alex77 (#4558260)
si ci deve riuscire ma se si mette a mangiare fiorentine e stare in sala pesi 3 ore al giorno, deve fare muscoli come Alcaraz è quello il segreto… guardate la foto ha il braccio che è uno stuzzicadenti ti credo che gli vengono crampi e ha poca resistenza…
Jannik deve riuscire ad arrivare a Parigi al massimo della forma atletica, cosa non successa negli ultimi 2 slam giocati ( al contrario di Alcaraz).. se ci riesce non gli è precluso nulla