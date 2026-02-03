Sinner e la sindrome di Alcaraz, ma i bookmaker credono nel ribaltone: Jannik numero uno vale 1,80

Smaltire la grande delusione agli Australian Open e ripartire con la testa al Roland Garros per mettere le mani su quel “Career Slam” appena conquistato, a Melbourne, dal grande rivale Carlos Alcaraz. Questo l’obiettivo di Jannik Sinner per la prossima fase della stagione del tennis. I bookmaker avevano sorriso al numero 2 del mondo, considerato il favorito in Australia con la doppietta 2024-2025 e nettamente in vantaggio nelle quote della semifinale poi persa contro Novak Djokovic (1,07 contro 8,00). Una sconfitta che non cancella la fiducia dei betting analyst: come riporta Agipronews, il ritorno in vetta alla classifica Atp, a fine anno, si gioca infatti a 1,80.

Un percorso che passa per il trionfo sulla terra rossa di Parigi, unico Slam mancante all’altoatesino per entrare nel club esclusivo di leggende della racchetta come Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal, Djokovic e ora anche Alcaraz, il più giovane della storia a esserci riuscito. Il colpo dell’altoatesino vale 2,50, preceduto in lavagna solo dalla tripletta consecutiva dello spagnolo a 2,25 volte la posta. Gli appassionati di tennis sognano una rivincita della finale del 2025, la “partita del secolo” in cui l’azzurro, in vantaggio di due set, aveva servito per il titolo, per poi essere rimontato e sconfitto. Il confronto sugli Slam conquistati dice ora 7-4 a favore di Alcaraz. Sinner spera almeno di accorciare entro fine stagione.