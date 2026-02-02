Alcaraz salta il 500 di Rotterdam (è il campione in carica)

Carlos Alcaraz rinuncia alla difesa del titolo dell’ATP 500 di Rotterdam. L’annuncio arriva direttamente dal prestigioso torneo olandese, attraverso un breve comunicato diffuso sui propri canali social. “Il campione dell’Australian Open ha concluso che, dopo gli sforzi delle ultime due settimane, ha bisogno di più tempo per tornare in azione”, si legge nel post, con l’augurio di un pronto ritorno alla competizione e anche nel torneo, magari nel 2027.

Carlos Alcaraz won’t defend his title in Rotterdam. The Australian Open champion concluded that after his exertions over the past two weeks, he needs more time to return to action. We wish Carlos a swift recovery. 💚#ABNAMROOpen #RotterdamAhoy pic.twitter.com/hHQe6Pyxcm — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 2, 2026

La decisione appare coerente con quanto emerso durante il torneo di Melbourne. Alcaraz ha affrontato un percorso particolarmente impegnativo, arrivando a mostrare segni evidenti di affaticamento fisico, come i crampi accusati nella semifinale contro Alexander Zverev. Dopo aver spinto il proprio corpo al limite in una finale di grande intensità, il rientro immediato in Europa e l’adattamento a condizioni di gioco diverse, come il cemento indoor di Rotterdam, avrebbero lasciato pochissimo margine per un recupero adeguato.

Non si tratta di un caso isolato per il torneo olandese. Già nella scorsa stagione, Jannik Sinner aveva preso una decisione simile dopo il successo all’Open d’Australia, rinunciando alla partecipazione per motivi fisici. Per il secondo anno consecutivo, quindi, Rotterdam perde il vincitore del primo Slam stagionale.

Il resto del calendario di Alcaraz non subirà variazioni significative. Il rientro in gara è previsto per l’ATP di Doha, nella settimana del 16 febbraio, torneo nel quale nel 2025 si era fermato ai quarti di finale. Lo spagnolo avrà così a disposizione oltre una settimana di preparazione prima di tornare alle competizioni.

Forte del primo successo a Melbourne, Alcaraz ha incrementato in modo sensibile il gap con il n.2 Jannik Sinner nel ranking ATP, quindi la difesa dei 500 punti conquistati lo scorso anno per lo spagnolo è diventata assai meno impellente in termini di classifica. Rotterdam 2025 fu un passaggio importante nella carriera di Carlos: il primo titolo in carriera in un torneo indoor, condizioni nelle quali non era ancora riuscito ad imporsi. A questo punto Carlos dovrebbe rientrare al torneo di Doha, dove troverà i suoi due grandi sfidanti, Sinner e Djokovic, entrambi iscritti.

Mario Cecchi